Valentine 14/2 ai phải tặng quà mới đúng?

Nhiều người chỉ quen thuộc với cái tên valentine 14/2 là ngày lễ tình nhân chứ không hề biết nó còn có một tên gọi khác, chính là ngày valentine đỏ.

Trong các dịp lễ, dường như 14/2 là ngày được mong chờ nhất bởi nhiều cặp đôi nhằm thể hiện tình yêu đối với người mình thương. Mỗi năm đến hẹn lại lên, quen thuộc là vậy nhưng nhiều người vẫn nhầm lẫn và chưa hiểu rõ được ý nghĩa cũng như không biết ngày valentine 14/2 ai phải tặng quà cho ai, nam hay nữ mới đúng. Cùng tìm hiểu về vấn đề ngày thông qua bài viết dưới đây!

Muốn biết Valentine 14/2 là ai tặng ai, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngày Valentine đỏ có nguồn gốc từ đâu. Khá nhiều truyền thuyết có liên quan tới ngày nay và dưới đây là một vài giả thuyết đã được chấp nhận.

14/2 là ngày Valentine truyền thống của nhiều nước trên thế giới. Vào ngày này, nhiều cặp đôi yêu nhau sẽ gửi đến nửa kia những lời chúc ngọt ngào đong đầy yêu thương để thể hiện tình cảm sâu đậm của mình.

Valentine là tên của một vị linh mục sống ở thế kỷ thứ 3, dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Thời đó, Đế quốc La Mã thực hiện nhiều cuộc chiến tranh nhuốm đầy máu không được người dân đồng tình. Do vậy, nhiều thanh niên trong làng không chịu nhập ngũ. Vì thế, hoàng đế cho rằng đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình, bỏ vợ con ở nhà và đã ra lệnh cấm tất cả lễ đính hôn và đám cưới lại để tập trung lực lượng và tinh thần cho chiến tranh.

Nguồn gốc của Valentine đỏ 14/2 - Ảnh minh họa: Internet

Valentine và Thánh Marius đã kiên quyết chống lại lệnh vua ban. Họ vẫn tiếp tục tổ chức hôn lễ cho nhiều cặp đôi một cách bí mật. Khi hoàng đế phát hiện ra chuyện này, ngài đã tống giam Valentine và đưa ra 2 lựa chọn: Một là cải đạo sang ngoại giáo (nơi ngăn cấm cưới hỏi), hai là chọn lấy cái chết. Và Valentine chấp nhận cái chết.

Vào buổi chiều trước khi bị hành xử ở pháp trường, Valentine đã gửi cho con gái của cai mục, người bị mù lòa và được Valentine chữa lành bằng phép lạ một tấm thiệp và ký tên "dal vostro Valentino" nghĩa là Your Valentine - Valentine của em. Và đó chính là tấm thiệp Valentine đầu tiên trên thế giới.

Đây là truyền thuyết được công bố trên các phương tiện truyền thống và nhiều tài liệu lịch sử, đặc biệt nhất là trong cuốn sách nổi tiếng của Mỹ mang tên “The History Channel”. Valentine cũng được phong là vị thánh bổn mạng trong ngày trao đổi thông điệp yêu thương của các cặp đôi.

Truyền thuyết ngày Valentine đỏ được nhiều người công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Đến đây, chắc bạn cũng đã hiểu được nguồn gốc của Valentine đỏ rồi đúng không. Như vậy, thánh Valentine là nam giới và nếu đúng theo đó thì người con trai phải là người chủ động tặng quà cho con gái.

Valentine 14/2 là ai tặng ai mới đúng?

Mặc dù 14/2 là lễ tình nhân dành cho tất cả các cặp đôi. Tuy nhiên, vẫn nhiều người không biết rằng Valentine đỏ ai tặng quà cho ai hay 14/2 ai phải tặng quà thì mới chuẩn. Trên thực tế, không có quốc gia nào quy định ai phải tặng quà cho ai bởi lẽ tặng quà là một hành động tự nguyện và mang nhiều tình cảm trong đó. Điều này tùy thuộc vào từng quan điểm mỗi vùng miền và từng quốc gia.

Việc tặng quà 14/2 là tùy thuộc vào mỗi khu vực và quốc gia - Ảnh minh họa: Internet

Sở dĩ nhiều người băn khoăn không biết 14/2 ai phải tặng quà là do có đến 2 ngày lễ tình nhân trên thế giới là Valentine và Valentine Trắng. Trên thực tế, ai tặng quà phục thuộc vào phong tục địa phương nơi bạn ở. Ở phương Tây, Valentine đỏ sẽ được tổ chức vào ngày 14/2 và con trai sẽ tặng quà cho con gái.

Ngày 14/2 tại Nhật Bản có chút đặc biệt, người nữ sẽ tặng quà cho người nam cùng với lời chúc ngọt ngào hoặc người tỏ tình trước sẽ là người nữ. Một tháng sau tức là ngày Valentine trắng 14/3, người nam đã nhận quà sẽ đáp trả lại tấm lòng của bạn nữ, nếu đồng ý làm người yêu, bạn ấy sẽ tặng lại món quà có giá trị gấp 3-4 món quà trước của bạn nữ.

Tại Nhật Bản, Valentine là dịp con trai tặng quà cho con gái - Ảnh minh họa: Internet

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Ở Đài Loan thì lại khác, vào ngày Valentine đỏ bạn nam sẽ tặng quà cho bạn nữ và ngược lại, ngày 14/3 sẽ là ngày bạn nữ đáp trả bạn nam.

Thật ra, chúng ta cũng không cần quá để ý đến việc ai nên tặng quà ai vào ngày 14/2, vì Valentine là dịp để mỗi người thể hiện yêu thương đến nửa còn lại. Bất kể món quà như thế nào, là nam hay nữ tặng thì đối phương đều sẽ biết tình cảm mà người ấy dành cho mình. Tại nhiều quốc gia, đây không chỉ là ngày dành của các cặp đôi mà còn là ngày dành cho tình bạn. Do đó, những người bạn thân thiết hoàn toàn có thể tặng quà cho nhau.

Dù món quà thế nào, là ai tặng ai thì nó vẫn rất ý nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, nếu bạn muốn theo phong tục nào cũng được miễn điều đó xuất phát từ tình cảm mà bạn muốn dành cho đối phương. Không cần phải lăn tăn xem 14/2 ai phải tặng quà ai. Suy cho cùng, khi đã yêu ai đó, thì chẳng cần đến ngày lễ Valentine mới tặng quà đúng không nào?