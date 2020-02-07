Đừng để mất điểm trong buổi hẹn hò Valentine chỉ vì những khuyết điểm trang phục ai cũng dễ mắc phải này

Nếu muốn trở thành một quý cô xinh đẹp và quyến rũ trong buổi hẹn hò lãng mạn, bạn phải tránh xa những lỗi trang phục dưới đây.

Nếu bạn lựa chọn một chiếc váy hay áo màu trắng để xuống phố thì hãy chú ý đến những vết ố vàng nhé! – Ảnh minh họa: Internet

Trong tủ đồ của mỗi cô nàng, chắc hẳn không thể thiếu một chiếc váy trắng xinh xắn, đáng yêu. Thế nhưng, quần áo màu trắng rất dễ bị ngả vàng hoặc xuất hiện những vết ố kém thẩm mỹ. Chính vì vậy, bạn cần tìm cho mình một chiếc áo hoặc váy trắng tinh để tự tin tỏa sáng.

Váy quá ngắn

Những chiếc váy ngắn sẽ giúp bạn trở nên sexy, quyến rũ hơn, thậm chí còn giúp nàng “nấm lùn” hack chiều cao đáng kể. Thế nhưng, chúng cũng rất dễ phản chủ và khiến bạn rơi vào những tình huống ngượng ngùng.

Trên thực tế, việc mặc váy quá ngắn có thể gây trở ngại cho bạn trong việc di chuyển. Bên cạnh đó, bạn sẽ luôn giữ tâm lý lo lắng vì sợ hớ hênh trong khi ngồi. Điều này có thể khiến buổi hẹn hò của bạn kém hoàn hảo hơn.

Váy quá ngắn khiến các cô nàng lo lắng trong buổi hẹn hò – Ảnh minh họa: Internet

Trang phục nhàu nhĩ

Một chiếc áo hay đầm được là lượt cẩn thận không chỉ giúp bạn trông chỉn chu hơn mà còn phần nào cho thấy bạn là một người biết cách tôn trọng đối phương. Dù bạn có phối trang phục đẹp đến mức nào thì chiếc váy đầy nếp gấp của bạn cũng khiến tổng thể trở nên luộm thuộm.

Đừng tiết kiệm thời gian đến mức diện cả bộ trang phục nhàu nhĩ, nhiều nếp gấp đến gặp người thương nhé! – Ảnh minh họa: Internet

Quần áo bị xù lông

Một số loại trang phục như áo len, khoác dạ có thể bị xù lông nếu bảo quản không đúng cách. Quần áo có hợp mốt đến mấy thì chất len, chất dạ bị xù lông cũng khiến trang phục nhìn cũ mèm. Nếu không muốn mất điểm trong mắt “crush”, bạn hãy loại bỏ ngay những trang phục này khỏi tủ đồ.

Tránh mặc quần áo bị xù lông - Ảnh minh họa: Internet

Quần jeans dáng rộng với nhiều vết rách

Bạn là một cô gái cá tính và thích phong cách bụi bặm. Tuy nhiên, trong buổi hẹn hò với người thương, bạn nên tránh mặc những chiếc quần dáng rộng với nhiều vết rách vì chúng có thể khiến bạn trở nên thấp bé.

Thay vào đó, việc lựa chọn một chiếc quần jeans ôm sát khoe đường cong cơ thể sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.