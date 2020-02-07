Đừng để mất điểm trong buổi hẹn hò Valentine chỉ vì những khuyết điểm trang phục ai cũng dễ mắc phải này

Một vài lỗi trang phục thường gặp có thể khiến bạn trở nên xuề xòa và kém lung linh trong mắt chàng đấy!
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Nếu muốn trở thành một quý cô xinh đẹp và quyến rũ trong buổi hẹn hò lãng mạn, bạn phải tránh xa những lỗi trang phục dưới đây.
Váy trắng ngả vàng
Trong tủ đồ của mỗi cô nàng, chắc hẳn không thể thiếu một chiếc váy trắng xinh xắn, đáng yêu. Thế nhưng, quần áo màu trắng rất dễ bị ngả vàng hoặc xuất hiện những vết ố kém thẩm mỹ. Chính vì vậy, bạn cần tìm cho mình một chiếc áo hoặc váy trắng tinh để tự tin tỏa sáng.
Váy quá ngắn
Những chiếc váy ngắn sẽ giúp bạn trở nên sexy, quyến rũ hơn, thậm chí còn giúp nàng “nấm lùn” hack chiều cao đáng kể. Thế nhưng, chúng cũng rất dễ phản chủ và khiến bạn rơi vào những tình huống ngượng ngùng.
Trên thực tế, việc mặc váy quá ngắn có thể gây trở ngại cho bạn trong việc di chuyển. Bên cạnh đó, bạn sẽ luôn giữ tâm lý lo lắng vì sợ hớ hênh trong khi ngồi. Điều này có thể khiến buổi hẹn hò của bạn kém hoàn hảo hơn.
Trang phục nhàu nhĩ
Một chiếc áo hay đầm được là lượt cẩn thận không chỉ giúp bạn trông chỉn chu hơn mà còn phần nào cho thấy bạn là một người biết cách tôn trọng đối phương. Dù bạn có phối trang phục đẹp đến mức nào thì chiếc váy đầy nếp gấp của bạn cũng khiến tổng thể trở nên luộm thuộm.
Quần áo bị xù lông
Một số loại trang phục như áo len, khoác dạ có thể bị xù lông nếu bảo quản không đúng cách. Quần áo có hợp mốt đến mấy thì chất len, chất dạ bị xù lông cũng khiến trang phục nhìn cũ mèm. Nếu không muốn mất điểm trong mắt “crush”, bạn hãy loại bỏ ngay những trang phục này khỏi tủ đồ.
Quần jeans dáng rộng với nhiều vết rách
Bạn là một cô gái cá tính và thích phong cách bụi bặm. Tuy nhiên, trong buổi hẹn hò với người thương, bạn nên tránh mặc những chiếc quần dáng rộng với nhiều vết rách vì chúng có thể khiến bạn trở nên thấp bé.
Thay vào đó, việc lựa chọn một chiếc quần jeans ôm sát khoe đường cong cơ thể sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.