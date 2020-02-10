Gợi ý 10 cách phối đồ nữ tính, ngọt ngào cho dịp Valentine giúp phái đẹp ghi điểm tuyệt đối trong buổi hẹn hò

Chắc chắn 10 cách phối đồ nữ tính sau đây sẽ giúp các nàng trở nên vô cùng cuốn hút, đáng yêu trong mắt người đối diện dịp Valentine này.

Nếu vẫn chưa có ý tưởng trang phục cho buổi hẹn hò Valentine sắp đến, hãy tham khảo ngay 10 gợi ý về cách phối đồ nữ tính, cuốn hút dưới đây.

10 gợi ý phối đồ nữ tính dịp Valentine

Nếu muốn diện đồ theo phong cách nữ tính nhưng không kém phần phá cách, hãy chọn cho mình bộ suit form rộng màu hồng pastel. Ngoài ra, kết hợp với đôi giày thể thao sẽ giúp bạn thêm phần thu hút - Ảnh: Internet

Nữ tính nhưng vẫn rất trẻ trung và năng động với set đồ gồm chân váy jean, áo phông trắng, áo khoác blazer hồng phấn và giày thể thao trắng - Ảnh: Internet

Cách phối áo len ôm body ngắn tay với chân váy ngắn màu đen tuy rất đơn giản nhưng lại có tác dụng khoe khéo body quyến rũ tuyệt vời. Áp dụng cách phối đồ này, chắc chắn, bạn sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn với vẻ ngoài sexy - Ảnh: Internet

Đầm body con màu hồng đậm từ vải tweed mang đến nét đẹp nữ tính, cổ điển cho các nàng trong dịp Valentine này - Ảnh: Internet

Nếu là cô nàng năng động, trong cuộc hẹn sắp tới, bạn hãy phối áo thun dài tay ôm body màu hồng với quần jean ống rộng, đi giày thể thao trắng - Ảnh: Internet

Bạn yêu vẻ đẹp điệu đà, nữ tính, chắc chắn, các mẫu đầm xòe họa tiết nổi bật sẽ là gợi ý tuyệt vời trong dịp Valentine sắp đến - Ảnh: Internet

Đầm voan xòe, thiết kế tay phồng, thắt eo mang đến cho các nàng vẻ ngoài cực kỳ ngọt ngào và dễ thương. Không những thế, kiểu dáng đầm này còn giúp vóc dáng trông thon gọn hiệu quả - Ảnh: Internet

Các nàng yêu phong cách cổ điển, sang trọng có thể chọn mẫu đầm họa tiết hoa hồng trên nền màu nude, thiết kế tay phồng này. Đặc biệt, phối cùng đôi giày cao gót màu nude sẽ giúp bạn thêm phần nổi bật - Ảnh: Internet

Sang trọng, thanh lịch với set đồ gồm chân váy chữ A màu trắng và áo blouse màu xanh dương nhạt. Ngoài hẹn hò, bạn có thể áp dụng cách phối đồ này đến nơi làm việc - Ảnh: Internet

Chân váy midi xếp ly, áo ba lỗ cổ lọ cùng màu phối cùng sandal cao gót đính đá mang đến cho phụ nữ set đồ vừa thanh lịch, sang trọng vừa cá tính, bụi bặm - Ảnh: Internet

Chỉ cần áp dụng các cách phối đồ nữ tính đơn giản trên trong dịp Valentine sắp đến, dù xuất hiện ở đâu, bạn vẫn sẽ tỏa sáng và thu hút hết mọi ánh nhìn.

3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây Nếu mong muốn sở hữu diện mạo tươi mới, rạng rỡ, thời thượng và trẻ trung hơn, phụ nữ hãy thuộc nằm lòng 3 bí quyết phối đồ sau đây.

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