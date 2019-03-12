Lưu ngay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng thời thượng, thanh lịch này để 'đối phó' với những ngày chẳng có gì để mặc

Những công thức phối đồ dưới đây sẽ giúp phụ nữ bớt "đau đầu" vì chẳng biết mặc gì ra đường. Tuy chỉ là những item đơn giản nhưng các set đồ này cực kỳ sang trọng và thời thượng. Do đó, hãy nhanh tay lưu lại 10 công thức mix-match sau.

Công thức phối đồ đơn giản mà sang trọng

Quần jean và áo sơ mi rộng