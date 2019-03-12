Lưu ngay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng thời thượng, thanh lịch này để 'đối phó' với những ngày chẳng có gì để mặc

Những công thức phối đồ dưới đây sẽ giúp phụ nữ bớt "đau đầu" vì chẳng biết mặc gì ra đường. Tuy chỉ là những item đơn giản nhưng các set đồ này cực kỳ sang trọng và thời thượng. Do đó, hãy nhanh tay lưu lại 10 công thức mix-match sau.
Công thức phối đồ đơn giản mà sang trọng
Quần jean và áo sơ mi rộng
Quần jean và áo voan hoa
Đầm xòe họa tiết hoa
Quần kẻ sọc và áo sơ mi trắng
Quần jean và áo thun in chữ
Đầm sơ mi dài qua gối
Quần tây ngắn và áo sơ mi
Quần jean trắng và áo sơ mi cổ lọ
Quần ống suông và áo thun kẻ sọc
Quần jean và áo sơ sọc caro
Lưu ngay vào sổ tay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng sang trọng, nhã nhặn và thanh lịch này, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ lâm vào tình cảnh loay hoay trong đống quần áo mà không biết mặc gì.