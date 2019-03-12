Lưu ngay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng thời thượng, thanh lịch này để 'đối phó' với những ngày chẳng có gì để mặc

Thời trang 12/03/2019 10:02

Dưới đây là 10 công thức phối đồ tối giản nhưng cực kỳ sang trọng và thời thượng mà bạn không nên bỏ qua.

Những công thức phối đồ dưới đây sẽ giúp phụ nữ bớt "đau đầu" vì chẳng biết mặc gì ra đường. Tuy chỉ là những item đơn giản nhưng các set đồ này cực kỳ sang trọng và thời thượng. Do đó, hãy nhanh tay lưu lại 10 công thức mix-match sau.

Công thức phối đồ đơn giản mà sang trọng

Quần jean và áo sơ mi rộng

Lưu ngay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng thời thượng, thanh lịch này để 'đối phó' với những ngày chẳng có gì để mặc - Ảnh 1
Quần jeans và áo sơ mi luôn là bộ đôi quen thuộc mà nhiều người ưa chuộng. Để set đồ trông lạ mắt, hãy chọn sơ mi túi to, form rộng thoải mái. Sẽ cực kỳ năng động và khỏe khoắn khi bạn diện cùng giày thể thao - Ảnh: Internet

Quần jean và áo voan hoa

Lưu ngay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng thời thượng, thanh lịch này để 'đối phó' với những ngày chẳng có gì để mặc - Ảnh 2
Nếu thời tiết mùa hè quá oi bức, bạn có thể chăm diện các kiểu áo sơ mi voan điệu đà mà lại thoải mái. Phối mẫu áo này với quần jean cũng là một gợi ý tốt - Ảnh: Internet

Đầm xòe họa tiết hoa

Lưu ngay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng thời thượng, thanh lịch này để 'đối phó' với những ngày chẳng có gì để mặc - Ảnh 3
Nếu lười mix-match trang phục, bạn có thể diện chiếc đầm họa tiết hoa cho ngày hè đầy nắng ấm. Khéo léo chọn chiếc túi xách nhỏ nhắn, bạn sẽ trông vô cùng nữ tính và điệu đà - Ảnh: Internet

Quần kẻ sọc và áo sơ mi trắng

Lưu ngay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng thời thượng, thanh lịch này để 'đối phó' với những ngày chẳng có gì để mặc - Ảnh 4
Áo sơ mi là món đồ không bao giờ lỗi thời, do đó, nếu không biết mặc gì bạn cứ thoải mái diện thiết kế này. Vào mùa hè, hãy chọn các kiểu sơ mi form rộng để trông thời thượng hơn - Ảnh: Internet

Quần jean và áo thun in chữ

Lưu ngay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng thời thượng, thanh lịch này để 'đối phó' với những ngày chẳng có gì để mặc - Ảnh 5
Ngoài áo phông trơn đơn giản, bạn có thể chọn áo in chữ cực ngầu và cá tính. Dù rất đơn giản chỉ là áo phông và quần jean nhưng set đồ này lại mang đến vẻ ngoài năng động, trẻ trung - Ảnh: Internet

Đầm sơ mi dài qua gối

Lưu ngay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng thời thượng, thanh lịch này để 'đối phó' với những ngày chẳng có gì để mặc - Ảnh 6
Những cô nàng ngoài 30 tuổi còn lấn cấn vì không biết diện đồ thế nào cho phù hợp thì hãy chọn ngay một chiếc đầm sơ mi. Thiết kế này sẽ giúp bạn trở nên trẻ trung, hiện đại ngay tức thì - Ảnh: Internet

Quần tây ngắn và áo sơ mi

Lưu ngay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng thời thượng, thanh lịch này để 'đối phó' với những ngày chẳng có gì để mặc - Ảnh 7
Thanh lịch, cổ điển với quần tây ngắn màu be phối cùng áo sơ mi màu cam san hô. Hai màu sắc này đều là xu hướng thời trang của năm 2019 mà phụ nữ không nên bỏ qua - Ảnh: Internet

Quần jean trắng và áo sơ mi cổ lọ

Lưu ngay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng thời thượng, thanh lịch này để 'đối phó' với những ngày chẳng có gì để mặc - Ảnh 8
Màu trắng mang đến cho người diện sự sang trọng, thanh lịch và thuần khiết. Khéo léo phối quần jean trắng với áo sơ mi cổ lọ, bạn sẽ trông vô cùng thu hút dù xuất hiện ở đâu - Ảnh: Internet

Quần ống suông và áo thun kẻ sọc

Lưu ngay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng thời thượng, thanh lịch này để 'đối phó' với những ngày chẳng có gì để mặc - Ảnh 9
Vào mùa hè, bạn đừng quên áo thun kẻ sọc, đây cũng là món đồ hack tuổi rất hiệu quả. Bạn nên phối chúng cùng quần ống suông để phù hợp hơn với xu hướng thời trang - Ảnh: Internet

Quần jean và áo sơ sọc caro

Lưu ngay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng thời thượng, thanh lịch này để 'đối phó' với những ngày chẳng có gì để mặc - Ảnh 10
Bên cạnh các kiểu áo sơ mi đơn sắc, kẻ sọc cũng là thiết kế đáng diện nhất trong những ngày chẳng biết mặc gì. Bạn có thể phối chúng cùng quần skinny, quần tây hay chân váy đều phù hợp - Ảnh: Internet

Lưu ngay vào sổ tay 10 công thức phối đồ tối giản nhưng sang trọng, nhã nhặn và thanh lịch này, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ lâm vào tình cảnh loay hoay trong đống quần áo mà không biết mặc gì.

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