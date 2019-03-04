Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi

Nếu mong muốn đổi mới phong cách thời trang để trở nên nổi bật, rạng ngời hơn trong ngày 8/3 tới đây, bạn hãy tham khảo ngay 4 bí quyết sau đây.
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Khéo léo áp dụng 4 lời khuyên dưới đây vào việc phối đồ mỗi ngày, bạn sẽ làm mới được hình ảnh của bản thân, cũng như nâng cấp gu thời trang vô cùng đơn giản mà hiệu quả.
Bí quyết thay đổi phong cách ăn mặc
Hiểu rõ phong cách của chính mình
Bạn sẽ tự tin hơn nếu diện những kiểu quần áo mà bản thân thực sự yêu thích. Do đó, trước khi biết cách phối đồ sao cho thời thượng, hãy hiểu được phong cách thời trang của chính mình.
Ví dụ bạn là người yêu thích sự nữ tính, nhẹ nhàng, hãy chăm chỉ diện váy hoa, đầm liền điệu đà. Ngược lại, suit, áo blazer, quần âu sẽ phù hợp với cô nàng thanh lịch, nhã nhặn. Trong khi đó, quần jeans, sneakers sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho người năng động, khỏe khoắn.
Chọn màu sắc trang phục phù hợp với làn da
Làn da và màu sắc trang phục nên phù hợp, ví dụ như những tông màu vàng sáng, xanh ngọc, đỏ, cam... sẽ hợp với người có làn da trắng mịn. Trong khi đó, người sở hữu làn da ngăm nên diện đồ màu sắc ấm áp như nâu hoặc tông màu pastel, nude.
Nên phối đồ tôn ưu điểm ngoại hình
Không phải ai cũng may mắn sở hữu thân hình hoàn hảo, thon gọn với số đo 3 vòng chuẩn như người mẫu. Do đó, tốt nhất là bạn nên tôn lên ưu điểm, giấu đi khuyết điểm khi phối đồ.
Ưu tiên phong cách thanh lịch
Nếu muốn sở hữu gu thời trang sang chảnh, thời thượng và hiện đại, phụ nữ nên chọn các thiết kế nhã nhăn và thanh lịch. Đồng thời, tiết chế việc phối đồ nhiều chi tiết, rườm rà và quá nhiều màu sắc.
Thật đơn giản nhưng 4 lời khuyên thời trang trên sẽ là "trợ thủ" giúp mọi phụ nữ sở hữu phong cách sang chảnh, hiện đại khi xuất hiện ở bất cứ đâu.