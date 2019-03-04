Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi

Thời trang 04/03/2019 10:46

Nếu mong muốn đổi mới phong cách thời trang để trở nên nổi bật, rạng ngời hơn trong ngày 8/3 tới đây, bạn hãy tham khảo ngay 4 bí quyết sau đây.

Khéo léo áp dụng 4 lời khuyên dưới đây vào việc phối đồ mỗi ngày, bạn sẽ làm mới được hình ảnh của bản thân, cũng như nâng cấp gu thời trang vô cùng đơn giản mà hiệu quả.

Bí quyết thay đổi phong cách ăn mặc

Hiểu rõ phong cách của chính mình

Bạn sẽ tự tin hơn nếu diện những kiểu quần áo mà bản thân thực sự yêu thích. Do đó, trước khi biết cách phối đồ sao cho thời thượng, hãy hiểu được phong cách thời trang của chính mình. 

Ví dụ bạn là người yêu thích sự nữ tính, nhẹ nhàng, hãy chăm chỉ diện váy hoa, đầm liền điệu đà. Ngược lại, suit, áo blazer, quần âu sẽ phù hợp với cô nàng thanh lịch, nhã nhặn. Trong khi đó, quần jeans, sneakers sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho người năng động, khỏe khoắn. 

Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 1
Tùy thuộc vào phong cách yêu thích mà chọn quần áo sao cho phù hợp - Ảnh: Internet
Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 2
Quần jeans ống suông, giày thể thao cực phù hợp với cô nàng trẻ trung, năng động - Ảnh: Internet
Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 3
Bộ suit quần ống suông màu hồng pastel ngọt ngào, nữ tính - Ảnh: Internet

Chọn màu sắc trang phục phù hợp với làn da 

Làn da và màu sắc trang phục nên phù hợp, ví dụ như những tông màu vàng sáng, xanh ngọc, đỏ, cam... sẽ hợp với người có làn da trắng mịn. Trong khi đó, người sở hữu làn da ngăm nên diện đồ màu sắc ấm áp như nâu hoặc tông màu pastel, nude. 

Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 4
Các tông màu trung tính, ấm áp sẽ phù hợp với làn da ngăm đen - Ảnh: Internet
Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 5
Những người sở hữu làn da ngăm nên chọn trang phục đơn sắc, trung tính và đừng phối quá 3 màu trên một bộ đồ - Ảnh: Internet
Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 6
Cô nàng sở hữu làn da ngăm khỏe khoắn sẽ trông cá tính hơn với cách phối áo sơ mi cam đất bụi bặm - Ảnh: Internet
Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 7
Nếu sở hữu làn da trắng, việc chọn màu sắc quần áo vô cùng dễ dàng - Ảnh: Internet
Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 8
Làn da trắng mịn sẽ được tôn lên triệt để nhờ chiếc áo sơ mi màu vàng sáng - Ảnh: Internet

Nên phối đồ tôn ưu điểm ngoại hình

Không phải ai cũng may mắn sở hữu thân hình hoàn hảo, thon gọn với số đo 3 vòng chuẩn như người mẫu. Do đó, tốt nhất là bạn nên tôn lên ưu điểm, giấu đi khuyết điểm khi phối đồ. 

Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 9
Vòng eo ngấn mỡ sẽ được giấu đi triệt để nhờ chiếc áo khoác blazer sọc caro - Ảnh: Internet
Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 10
Quần ống rộng sẽ giúp đôi chân trở nên dài và thẳng hơn. Đây là thiết kế phù hợp cho cô nàng có đôi chân to hoặc cong - Ảnh: Internet
Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 11
Cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn nên diện quần có cạp cao - Ảnh: Internet
Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 12
Những chiếc váy suông, thắt lưng nơ giữa eo sẽ giúp vóc dáng mũm mĩm trở nên cân đối hơn - Ảnh: Internet

Ưu tiên phong cách thanh lịch

Nếu muốn sở hữu gu thời trang sang chảnh, thời thượng và hiện đại, phụ nữ nên chọn các thiết kế nhã nhăn và thanh lịch. Đồng thời, tiết chế việc phối đồ nhiều chi tiết, rườm rà và quá nhiều màu sắc. 

Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 13
Quần âu ống suông, áo sơ mi là bộ đôi cực kỳ thời thường mà không bao giờ lỗi mốt - Ảnh: Internet
Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 14
Chân váy chữ A màu tím pastel phối với áo blouse trắng tạo nên set đồ điệu đà mà không kém phần sang trọng - Ảnh: Internet
Áp dụng 4 lời khuyên phối đồ này ngay trong dịp 8/3 sắp tới, bạn sẽ là người phụ nữ nổi bật, tỏa sáng nhất ở mọi nơi - Ảnh 15
Sang chảnh mà cổ điển với chân váy dài, tà chéo thắt nơ phối cùng sơ mi tay phồng - Ảnh: Internet

Thật đơn giản nhưng 4 lời khuyên thời trang trên sẽ là "trợ thủ" giúp mọi phụ nữ sở hữu phong cách sang chảnh, hiện đại khi xuất hiện ở bất cứ đâu.

Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới

Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới

Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp đến, quý cô nên học ngay các bí quyết phối đồ sau đây để trở nên tỏa sáng, quyến rũ hơn trong ngày dành riêng cho chính mình.

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Từ khóa:   hướng dẫn phối đồ

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