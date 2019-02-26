Thay mới hình tượng xuề xòa, quê mùa ngay bằng 4 bí kíp phối đồ thời thượng, sang chảnh như quý cô thành thị này

Để sở hữu vẻ ngoài thời thượng, hiện đại của quý cô thành thị, phụ nữ hãy học ngay 4 bí quyết phối đồ sau đây.
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Nếu thường xuyên bị nhận xét là người xuề xòa, luộm thuộm hay không có gu ăn mặc, bạn nên thay đổi ngay. Dưới đây là 4 bí quyết phối đồ giúp bạn trở thành cô nàng hiện đại, thời thượng và sang chảnh trong "một nốt nhạc".
Bí kíp phối đồ thời thượng, hiện đại
Chọn các thiết kế công sở
Thường các kiểu trang phục công sở rất thanh lịch, đơn giản và dễ phối hợp. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người chưa am hiểu nhiều về cách mix-match quần áo.
Đầu tư vào giày và túi xách
Tuy chỉ là phụ kiện nhưng giày và túi xách quyết định khá nhiều cho sự hoàn hảo của cả set đồ. Do đó, hãy đầu tư và chọn những mẫu giày, túi chất lượng.
Chọn trang phục kín đáo và tinh tế
Những kiểu trang phục bó sát, hở hang sẽ làm hình tượng của bạn trở nên quyến rũ, gợi cảm, tuy nhiên nếu không cẩn thận, bạn sẽ trông lố lăng ngay. Để sở hữu vẻ ngoài hiện đại và thanh lịch, bạn nên diện đồ kín đáo, thiết kế tinh tế và tối giản.
Thêm phụ kiện thời thượng
Đôi khi, chỉ cần thêm một cặp khuyên tai lạ mắt, bạn sẽ trở nên xinh xắn, hợp thời trang hơn. Do đó, hãy khéo léo phối hợp món phụ kiện này với từng set đồ, đảm bảo, ngoại hình của bạn sẽ thu hút, nổi bật tức thì.
Khéo léo phối đồ theo 4 hướng dẫn trên, bạn sẽ loại bỏ ngay hình tượng xuề xòa, quê mùa mà hóa thân thành cô nàng sở hữu phong cách ăn mặc hiện đại, thời thượng và sang chảnh ngay.