Thay mới hình tượng xuề xòa, quê mùa ngay bằng 4 bí kíp phối đồ thời thượng, sang chảnh như quý cô thành thị này

Nếu thường xuyên bị nhận xét là người xuề xòa, luộm thuộm hay không có gu ăn mặc, bạn nên thay đổi ngay. Dưới đây là 4 bí quyết phối đồ giúp bạn trở thành cô nàng hiện đại, thời thượng và sang chảnh trong "một nốt nhạc".

Thường các kiểu trang phục công sở rất thanh lịch, đơn giản và dễ phối hợp. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người chưa am hiểu nhiều về cách mix-match quần áo.

Tuy chỉ là phụ kiện nhưng giày và túi xách quyết định khá nhiều cho sự hoàn hảo của cả set đồ. Do đó, hãy đầu tư và chọn những mẫu giày, túi chất lượng.

Đôi giày có thiết kế tinh tế, sang trọng sẽ nâng cấp hình ảnh gu ăn mặc của phụ nữ rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Set đồ đơn giản gồm áo thun ôm body, quần jean trở nên thời thượng hơn nhờ phối cùng giày, túi xách thiết kế sang trọng - Ảnh: Internet

Những mẫu túi xách lớn, thiết kế tinh tế là lựa chọn tuyệt vời cho phụ nữ hiện đại - Ảnh: Internet

Chọn trang phục kín đáo và tinh tế

Những kiểu trang phục bó sát, hở hang sẽ làm hình tượng của bạn trở nên quyến rũ, gợi cảm, tuy nhiên nếu không cẩn thận, bạn sẽ trông lố lăng ngay. Để sở hữu vẻ ngoài hiện đại và thanh lịch, bạn nên diện đồ kín đáo, thiết kế tinh tế và tối giản.

Phối đồ đơn sắc là một trong những bí quyết mà phụ nữ nên áp dụng để trở nên thời thượng hơn - Ảnh: Internet

Hãy phối đồ theo tiêu chí đơn giản, bạn sẽ trở nên thanh lịch và sang trọng hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Thêm phụ kiện thời thượng

Đôi khi, chỉ cần thêm một cặp khuyên tai lạ mắt, bạn sẽ trở nên xinh xắn, hợp thời trang hơn. Do đó, hãy khéo léo phối hợp món phụ kiện này với từng set đồ, đảm bảo, ngoại hình của bạn sẽ thu hút, nổi bật tức thì.

Kiểu tóc buộc đuôi ngựa thấp vốn sang chảnh lại hoàn hảo hơn khi kết hợp với đôi khuyên tai tròn, đơn giản - Ảnh: Internet

Các kiểu khuyên tai đính đá nổi bật sẽ làm sự chú ý dồn vào khuôn mặt, nhờ đó giúp bạn trông thu hút hơn - Ảnh: Internet

Khéo léo phối đồ theo 4 hướng dẫn trên, bạn sẽ loại bỏ ngay hình tượng xuề xòa, quê mùa mà hóa thân thành cô nàng sở hữu phong cách ăn mặc hiện đại, thời thượng và sang chảnh ngay.