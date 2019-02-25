Che giấu hoàn toàn khuyết điểm chân ngắn, vóc dáng mập mạp và trở thành tâm điểm giữa đám đông nhờ 4 cách phối đồ đơn giản này

Phối đồ theo 4 bí quyết sau đây, cô nàng "nấm lùn" hay có thân hình mũm mĩm đều trở nên cao ráo, thon gọn tức thì.
- 4 'tuyệt chiêu' phối đồ ngày nắng nóng giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng, không lo mồ hôi bết dính
- 'Bỏ túi' 7 bí kíp phối đồ này, dù ăn mặc đơn giản nhưng bạn vẫn tỏa sáng với phong cách thời trang sang trọng
Chẳng cần giảm cân cực khổ, vóc dáng của bạn vẫn sẽ trông cân đối và thon gọn hơn nếu biết 4 cách phối đồ dưới đây. Không những giấu đi các khuyết điểm ngoại hình, những mẹo ăn mặc này còn mang đến cho phụ nữ sự tự tin, thời thượng và hiện đại.
Bí quyết phối đồ che khuyết điểm ngoại hình
Chân váy xòe chữ A che đùi to, chân ngắn
Nếu sở hữu đôi chân không thon gọn, chiều cao khiêm tốn, bạn nên tránh xa các kiểu váy ôm body, chân váy bút chì, váy ngắn. Thay vào đó, thường xuyên diện các kiểu váy, đầm xòe chữ A sẽ tạo cảm giác chân dài, thon hơn nhiều.
Không diện set đồ gồm quần và áo freesize
Nhiều người có suy nghĩ rằng các kiểu quần áo rộng, freesize sẽ giúp giấu đi khuyết điểm về vóc dáng mũm mĩm. Quan điểm này chỉ đúng một nửa, có nghĩa là bạn chỉ nên chọn áo hoặc quần rộng thay vì diện cả set đồ thùng thình.
Diện áo croptop ngang rốn
Kiểu áo này tạo cảm giác đôi chân dài ra, đồng thời giúp vòng eo trông thon thả hơn. Đối với những cô nàng mũm mĩm, phối áo croptop và quần hoặc váy cạp cao là lựa chọn tuyệt vời nhất.
Phối đồ cùng màu
Diện đồ theo quy tắc đồng tông màu sẽ đánh lừa thị giác của mọi người, tạo cảm giác vóc dáng mảnh mai, thon gọn hơn rất hiệu quả.
Diện đồ thường ngày theo 4 quy tắc phối hợp trên, vóc dáng mũm mĩm, đôi chân ngắn của bạn sẽ được che giấu hoàn toàn. Ngoài ra, nhờ sự khéo léo trong cách ăn mặc, bạn sẽ trở nên thời trang, phong cách và cá tính hơn.