Che giấu hoàn toàn khuyết điểm chân ngắn, vóc dáng mập mạp và trở thành tâm điểm giữa đám đông nhờ 4 cách phối đồ đơn giản này

Chẳng cần giảm cân cực khổ, vóc dáng của bạn vẫn sẽ trông cân đối và thon gọn hơn nếu biết 4 cách phối đồ dưới đây. Không những giấu đi các khuyết điểm ngoại hình, những mẹo ăn mặc này còn mang đến cho phụ nữ sự tự tin, thời thượng và hiện đại.

Nếu sở hữu đôi chân không thon gọn, chiều cao khiêm tốn, bạn nên tránh xa các kiểu váy ôm body, chân váy bút chì, váy ngắn. Thay vào đó, thường xuyên diện các kiểu váy, đầm xòe chữ A sẽ tạo cảm giác chân dài, thon hơn nhiều.

Nhiều người có suy nghĩ rằng các kiểu quần áo rộng, freesize sẽ giúp giấu đi khuyết điểm về vóc dáng mũm mĩm. Quan điểm này chỉ đúng một nửa, có nghĩa là bạn chỉ nên chọn áo hoặc quần rộng thay vì diện cả set đồ thùng thình.

Áo thun form rộng và chân váy ôm tạo cảm giác vóc dáng cân đối hơn - Ảnh: Internet

Tương tự như vậy, phối chân váy ôm dài và áo hoodie cực kỳ tôn dáng - Ảnh: Internet

Quần jean ống rộng giúp che giấu đôi chân mập mạp. Phối kiểu quần này với áo thun ôm trễ vai cực kỳ quyến rũ và phù hợp với mùa hè - Ảnh: Internet

Diện áo croptop ngang rốn

Kiểu áo này tạo cảm giác đôi chân dài ra, đồng thời giúp vòng eo trông thon thả hơn. Đối với những cô nàng mũm mĩm, phối áo croptop và quần hoặc váy cạp cao là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Áo croptop trễ vai, một món đồ được yêu thích trong mùa hè nắng nóng và oi ả - Ảnh: Internet

Chiếc áo croptop hoodie sẽ cực kỳ phù hợp cho cô nàng năng động, khỏe khoắn - Ảnh: Internet

Áo croptop tay phồng, cổ vuông cực kỳ cổ điển sẽ là thiết kế mà cô nàng mũm mĩm không nên bỏ qua - Ảnh: Internet

Phối đồ cùng màu

Diện đồ theo quy tắc đồng tông màu sẽ đánh lừa thị giác của mọi người, tạo cảm giác vóc dáng mảnh mai, thon gọn hơn rất hiệu quả.

Set đồ với quần âu hồng, áo hoodie hồng cực kỳ nữ tính. Nhờ đi cùng giày thể thao, sự kết hợp này trở nên khỏe khoắn hơn - Ảnh: Internet

Cá tính, thanh lịch và thời thượng với bộ suit màu be - Ảnh: Internet

Đơn giản nhưng hiện đại với quần tây lửng ống suông, áo thun đen và giày thể thao - Ảnh: Internet

Diện đồ thường ngày theo 4 quy tắc phối hợp trên, vóc dáng mũm mĩm, đôi chân ngắn của bạn sẽ được che giấu hoàn toàn. Ngoài ra, nhờ sự khéo léo trong cách ăn mặc, bạn sẽ trở nên thời trang, phong cách và cá tính hơn.