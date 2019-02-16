'Bỏ túi' 7 bí kíp phối đồ này, dù ăn mặc đơn giản nhưng bạn vẫn tỏa sáng với phong cách thời trang sang trọng

Thời trang 16/02/2019 14:27

Để sở hữu gu ăn mặc sang trọng hơn, phụ nữ nên chăm chỉ diện đồ theo các bí quyết sau đây.

Học hỏi ngay những bí quyết phối đồ theo phong cách tối giản, sang trọng dưới đây, bạn sẽ trở thành quý cô nổi bật, hiện đại và cực kỳ thời thượng trong mắt mọi người.

Bí quyết ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng

Diện váy xếp ly

Váy xếp ly là món đồ làm tăng vẻ ngoài sang trọng cho người diện dường như tức thời. Không những thế, bạn có thể phối hợp với rất nhiều kiểu áo khác nhau, từ đó sở hữu phong cách ăn mặc đa dạng hơn.

'Bỏ túi' 7 bí kíp phối đồ này, dù ăn mặc đơn giản nhưng bạn vẫn tỏa sáng với phong cách thời trang sang trọng - Ảnh 1
Chân váy xếp ly vô cùng sang trọng, điệu đà và nữ tính. Để tạo vẻ phong cách cho set đồ, bạn nên đi giày thể thao - Ảnh: Internet

Quần jean và giày cao gót

Nhiều người ưa chuộng cách phối quần jean với sneaker, nhưng để trở nên thời thượng hơn, hãy đi giày cao gót mũi nhọn. Thử sự kết hợp này, chắc chắn hiệu quả sẽ khiến bạn trở nên lộng lẫy hơn rất nhiều. 

'Bỏ túi' 7 bí kíp phối đồ này, dù ăn mặc đơn giản nhưng bạn vẫn tỏa sáng với phong cách thời trang sang trọng - Ảnh 2
Giày cao gót mũi nhọn giúp đôi chân dài hơn, đồng thời làm tăng phong cách ăn mặc cho người diện - Ảnh: Internet

Áo khoác dáng dài và quần short

Năm 2019 này, kiểu phối đồ giấu quần bắt đầu quay trở lại cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, khác với các cách kết hợp đơn giản trước, trong năm nay, kiểu mốt này mang đến vẻ thời thượng hơn nhờ chiếc áo khoác dáng dài. 

'Bỏ túi' 7 bí kíp phối đồ này, dù ăn mặc đơn giản nhưng bạn vẫn tỏa sáng với phong cách thời trang sang trọng - Ảnh 3
Để tăng chiều cao, sở hữu vẻ ngoài cá tính bạn nên phối đồ với áo khoác dáng dài, thắt lưng, giày thể thao. Ngược lại, kiểu phối này sẽ trở nên quyến rũ hơn khi đi giày cao gót, mang túi cluch - Ảnh: Internet

Yếm và áo sơ mi

Những năm gần đây, phong cách cổ điển với các kiểu dáng trang phục đậm chất vintage nhận được rất nhiều sự ưu ái từ tín đồ thời trang. Trong đó, phối váy yếm với áo sơ mi là set đồ vừa cổ điển vừa thời thượng mà phụ nữ không nên bỏ qua.

'Bỏ túi' 7 bí kíp phối đồ này, dù ăn mặc đơn giản nhưng bạn vẫn tỏa sáng với phong cách thời trang sang trọng - Ảnh 4
Set đồ phối váy yếm và áo sơ mi sẽ trở nên hoàn hảo hơn khi đi cùng giày đế bệt hở gót - Ảnh: Internet

Trang phục màu trắng

Màu trắng mang đến vẻ đẹp lạnh lùng, thanh thoát và sang trọng một cách rất tự nhiên, vừa phải. Khi diện trang phục có màu sắc này, bạn vẫn nổi bật và tỏa sáng theo cách riêng mà không cần phải thêm quá nhiều chi tiết. 

'Bỏ túi' 7 bí kíp phối đồ này, dù ăn mặc đơn giản nhưng bạn vẫn tỏa sáng với phong cách thời trang sang trọng - Ảnh 5
Để trang phục màu trắng trở nên nổi bật hơn, bạn nên đi cùng boots, giày cá tính - Ảnh: Internet

Áo khoác blazer

Đối với phong cách thời trang hiện đại, thanh lịch, thật thiếu sót khi bỏ qua các mẫu áo khoác blazer. Kiểu áo này giúp phụ nữ trông quyền lực, thời thượng hơn rất nhiều.

'Bỏ túi' 7 bí kíp phối đồ này, dù ăn mặc đơn giản nhưng bạn vẫn tỏa sáng với phong cách thời trang sang trọng - Ảnh 6
Áo khóac blazer có thể được phối theo rất nhiều phong cách khác nhau từ sang trọng, thanh lịch đến cá tính, bụi bặm - Ảnh: Internet

Khoác áo sơ mi

Mùa xuân hè là thời điểm để kiểu phối đồ này lên ngôi. Khoác ngoài chiếc sơ mi vừa giúp bạn tránh đi cái nắng oi ả vừa làm tăng phong cách ăn mặc.

'Bỏ túi' 7 bí kíp phối đồ này, dù ăn mặc đơn giản nhưng bạn vẫn tỏa sáng với phong cách thời trang sang trọng - Ảnh 7
Hai gợi ý phối đồ với áo sơ mi cực cá tính mà phụ nữ hiện đại có thể học hỏi - Ảnh: Internet

"Bỏ túi" ngay 7 bí kíp phối đồ trên, dù ăn mặc đơn giản, bạn vẫn sẽ tỏa sáng theo cách riêng biệt và sở hữu phong cách thời trang hiện đại, cá tính, sang trọng.

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Áp dụng một số thủ thuật thông minh trong việc phối đồ, cô nàng có chiều cao khiêm tốn sẽ trông cao ráo hơn rất nhiều.

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