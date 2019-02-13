Nàng 'nấm lùn' trông cao hơn cả chục cm nhờ 3 bí kíp phối đồ cực thời thượng này

Áp dụng một số thủ thuật thông minh trong việc phối đồ, cô nàng có chiều cao khiêm tốn sẽ trông cao ráo hơn rất nhiều.
- Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này
- Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh
Đừng tự ti vì chiều cao khiêm tốn mà ngần ngại diện những bộ trang phục thời thượng và hợp xu hướng. Nàng "nấm lùn" hoàn toàn có thể tăng thêm cả chục centimet chiều cao nếu áp dụng các bí quyết phối đồ dưới đây.
Bí quyết phối đồ cho người lùn
Trung thành với kiểu váy ngắn trên gối
Đôi chân ngắn sẽ trở nên thon dài hơn trong mắt mọi người nếu bạn thường xuyên diện các kiểu chân váy chữ A ngắn trên gối. Mẫu váy này sẽ tạo cảm giác eo thon và cao hơn, từ đó kéo dài đôi chân ra.
Luôn diện quần cạp cao
Cách duy nhất để bạn tạo cảm giác đôi chân dài hơn là nâng eo lên, điều này sẽ dễ dàng hơn khi diện quần cạp cao. Những mẫu quần cạp cao, ống ôm body hoặc suông là lựa chọn hoàn hảo dành cho cô nàng "nấm lùn".
Đối với những người sở hữu đôi chân kém thon gọn, mẫu quần cạp cao, ống suông sẽ giúp bạn che khuyết điểm hoàn hảo.
Diện đồ đồng tông màu
Khi diện đồ với nhiều màu sắc khác biệt, cơ thể sẽ bị chia ra thành nhiều phần và làm cho bạn trở nên lùn hơn bình thường. Do đó, diện trang phục đồng tông là phương án hay để cơ thể trông cân đối, cao ráo hơn.
Áp dụng quy tắc màu sắc này với 2 bí quyết trên, bạn sẽ đánh lừa được thị giác của mọi người và trông cao hơn rất nhiều.
Diện đồ theo 3 quy tắc trên, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, vóc dáng vẫn sẽ trông vô cùng cân đối, đồng thời chúng còn giúp bạn sở hữu gu ăn mặc cực thời thượng. Do đó, đừng vì một số khuyết điểm về ngoại hình mà tự ti và không dám diện những xu hướng thời trang mới, hiện đại và thu hút.