Nàng 'nấm lùn' trông cao hơn cả chục cm nhờ 3 bí kíp phối đồ cực thời thượng này

Đừng tự ti vì chiều cao khiêm tốn mà ngần ngại diện những bộ trang phục thời thượng và hợp xu hướng. Nàng "nấm lùn" hoàn toàn có thể tăng thêm cả chục centimet chiều cao nếu áp dụng các bí quyết phối đồ dưới đây.

Đôi chân ngắn sẽ trở nên thon dài hơn trong mắt mọi người nếu bạn thường xuyên diện các kiểu chân váy chữ A ngắn trên gối. Mẫu váy này sẽ tạo cảm giác eo thon và cao hơn, từ đó kéo dài đôi chân ra.

Cách duy nhất để bạn tạo cảm giác đôi chân dài hơn là nâng eo lên, điều này sẽ dễ dàng hơn khi diện quần cạp cao. Những mẫu quần cạp cao, ống ôm body hoặc suông là lựa chọn hoàn hảo dành cho cô nàng "nấm lùn".

Đối với những người sở hữu đôi chân kém thon gọn, mẫu quần cạp cao, ống suông sẽ giúp bạn che khuyết điểm hoàn hảo.

Quần âu ống suông cực kỳ thanh lịch trở nên cá tính, năng động nhờ đi cùng giày sneaker, áo hoodie cùng tông - Ảnh: Internet

Quần jean skinny cạp cao giúp đôi chân dài và thon thả hơn - Ảnh: Internet

Quần jean ống rộng phối cùng giày có gót cao là mẹo tăng chiều cao tuyệt vời - Ảnh: Internet

Diện đồ đồng tông màu

Khi diện đồ với nhiều màu sắc khác biệt, cơ thể sẽ bị chia ra thành nhiều phần và làm cho bạn trở nên lùn hơn bình thường. Do đó, diện trang phục đồng tông là phương án hay để cơ thể trông cân đối, cao ráo hơn.

Áp dụng quy tắc màu sắc này với 2 bí quyết trên, bạn sẽ đánh lừa được thị giác của mọi người và trông cao hơn rất nhiều.

Tông màu be sữa đang cực kỳ hot hiện nay. Cô nàng nấm lùn nên diện quần tây ống suông để tạo cảm giác đôi chân trông dài hơn - Ảnh: Internet

Bộ suit màu nâu sọc nhí cá tính trở nên nổi bật và thu hút hơn với giày thể thao cùng màu - Ảnh: Internet

Học cách phối đồ layer với áo khoác dáng dài sọc caro vừa ăn gian chiều cao vừa tăng gu thời trang hiệu quả vượt trội - Ảnh: Internet

Diện đồ theo 3 quy tắc trên, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, vóc dáng vẫn sẽ trông vô cùng cân đối, đồng thời chúng còn giúp bạn sở hữu gu ăn mặc cực thời thượng. Do đó, đừng vì một số khuyết điểm về ngoại hình mà tự ti và không dám diện những xu hướng thời trang mới, hiện đại và thu hút.