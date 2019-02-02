Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh

Phối đồ thông minh là cách để làm tăng chiều cao hiệu quả nhất. Nếu vẫn chưa biết thực hiện như thế nào, hãy học ngay các bí quyết sau đây.
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Đừng tự ti vì chiều cao khiêm tốn mà ngần ngại diện những bộ trang phục thời thượng, thiết kế phá cách. Nếu biết cách mix-match thông minh, bạn hoàn toàn có thể thử hết tất cả các xu hướng, phong cách thời trang.
Do đó, hãy trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản về cách phối đồ tăng chiều cao sau đây để áp dụng ngay trong dịp Tết này.
Bí quyết phối đồ tăng chiều cao
Chọn váy có thiết kế nhấn eo
Váy nhấn eo có công dụng xác định rõ phần trên và phấn dưới của cơ thể. Điều này tạo cảm giác đôi chân như dài ra nếu bạn diện chiếc đầm có eo nhấn cao hơn.
Do đó, Tết này, hãy nhanh tay sắm cho bản thân kiểu váy này để diện. Không chỉ làm tăng chiều dài đôi chân, váy nhấn eo còn là "trợ thủ" cho cô nàng mũm mĩm trở nên cân đối hơn.
Ưu tiên giày mũi nhọn, màu sắc tươi sáng
Nếu là người sành thời trang, chắc hẳn bạn sẽ biết giày cao gót mũi nhọn là món đồ không thể thiếu đối với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Mẫu giày mũi nhọn tạo cảm giác đôi chân dài và thon hơn.
Chỉ diện quần cạp cao
Chiếc quần này cũng có các ưu điểm tương tự mẫu đầm nhấn eo. Tuy nhiên, diện quần mang đến cảm giác thoải mái, năng động hơn.
Luôn sơ-vin
Để tạo cảm giác đôi chân dài và thon gọn hơn, sơ-vin là cách tối ưu và đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng với tất cả các kiểu trang phục.
"Bỏ túi" ngay 4 bí quyết phối đồ tăng chiều cao trên để áp dụng trong Tết này, chắc chắn, ai cũng sẽ ngỡ ngàng về phong cách ăn mặc thời thượng, khéo léo của bạn.