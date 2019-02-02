Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh

Thời trang 02/02/2019 08:41

Phối đồ thông minh là cách để làm tăng chiều cao hiệu quả nhất. Nếu vẫn chưa biết thực hiện như thế nào, hãy học ngay các bí quyết sau đây.

Đừng tự ti vì chiều cao khiêm tốn mà ngần ngại diện những bộ trang phục thời thượng, thiết kế phá cách. Nếu biết cách mix-match thông minh, bạn hoàn toàn có thể thử hết tất cả các xu hướng, phong cách thời trang

Do đó, hãy trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản về cách phối đồ tăng chiều cao sau đây để áp dụng ngay trong dịp Tết này. 

Bí quyết phối đồ tăng chiều cao

Chọn váy có thiết kế nhấn eo

Váy nhấn eo có công dụng xác định rõ phần trên và phấn dưới của cơ thể. Điều này tạo cảm giác đôi chân như dài ra nếu bạn diện chiếc đầm có eo nhấn cao hơn. 

Do đó, Tết này, hãy nhanh tay sắm cho bản thân kiểu váy này để diện. Không chỉ làm tăng chiều dài đôi chân, váy nhấn eo còn là "trợ thủ" cho cô nàng mũm mĩm trở nên cân đối hơn.

Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh - Ảnh 1
Váy bất đối xứng, nhấn eo màu đen cực kỳ tôn dáng và da. Tết này với thời tiết ấm áp, bạn hoàn toàn có thể diện kiểu váy vừa thanh lịch vừa quyến rũ này - Ảnh: Internet
Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh - Ảnh 2
Cổ điển, thời thượng mà vẫn giúp đôi chân trông dài hơn là những ưu điểm của kiểu đầm liền đỏ, cổ vuông và thắt lưng bản to này - Ảnh: Internet
Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh - Ảnh 3
Đầm liền đen thiết kế đơn giản với phần vai trễ nhẹ cực kỳ thanh lịch, vintage. Nhờ chi tiết nhấn ở eo, nữ ca sĩ Yến Nhi trông cao hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Ưu tiên giày mũi nhọn, màu sắc tươi sáng

Nếu là người sành thời trang, chắc hẳn bạn sẽ biết giày cao gót mũi nhọn là món đồ không thể thiếu đối với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Mẫu giày mũi nhọn tạo cảm giác đôi chân dài và thon hơn. 

Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh - Ảnh 4
Giày cao gót mũi nhọn màu vàng ánh kim cực kỳ nổi bật và thu hút sẽ giúp bạn tăng thêm cả chục cm chiều cao - Ảnh: Internet
Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh - Ảnh 5
Ngoài các kiểu truyền thống, bạn có thể chọn giày cao gót vuông, mũi nhọn với đai ngang cổ điển - Ảnh: Internet
Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh - Ảnh 6
Sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng nhờ cách phối đồ khéo léo, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh trông cao ráo hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Chỉ diện quần cạp cao

Chiếc quần này cũng có các ưu điểm tương tự mẫu đầm nhấn eo. Tuy nhiên, diện quần mang đến cảm giác thoải mái, năng động hơn. 

Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh - Ảnh 7
Hiệu ứng kéo dài chân mà quần cạp cao, ống rộng mang đến chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh: Internet
Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh - Ảnh 8
Quần tay ống loe, cạp cao cực kỳ thời thượng, sang chảnh này sẽ giúp đôi chân của bạn thon dài trông thấy - Ảnh: Internet
Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh - Ảnh 9
Quần ống loe lửng cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho cô nàng có chiều cao khiêm tốn - Ảnh: Internet

Luôn sơ-vin

Để tạo cảm giác đôi chân dài và thon gọn hơn, sơ-vin là cách tối ưu và đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng với tất cả các kiểu trang phục. 

Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh - Ảnh 10
Diện chân váy ngắn, sơ-vin áo sơ mi form rộng, Yến Nhi trông cao và thanh lịch hơn - Ảnh: Internet
Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh - Ảnh 11
Các cô nàng nấm lùn nhất định phải học ngay cách phối đồ vừa tôn dáng vừa cổ điển, lại nổi bật này của Yến Nhi - Ảnh: Internet
Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh - Ảnh 12
Với set đồ gồm áo thun, quần baggy jean đơn giản nhưng lại giúp người mặc trông cực kỳ cá tính, năng động. Bạn có thể thấy đây là phương pháp làm tăng chiều cao hữu hiệu - Ảnh: Internet

"Bỏ túi" ngay 4 bí quyết phối đồ tăng chiều cao trên để áp dụng trong Tết này, chắc chắn, ai cũng sẽ ngỡ ngàng về phong cách ăn mặc thời thượng, khéo léo của bạn.

Tết đến rồi mà vẫn chưa giảm cân thành công, cô nàng tròn trịa hãy học cách phối đồ này, đảm bảo vóc dáng sẽ thon gọn tức thì

Tết đến rồi mà vẫn chưa giảm cân thành công, cô nàng tròn trịa hãy học cách phối đồ này, đảm bảo vóc dáng sẽ thon gọn tức thì

Đừng tự ti vì thân hình mũm mĩm vì đã có các cách phối đồ thông minh sau đây giúp bạn tạo cảm giác vóc dáng thon gọn, cân đối hơn.

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