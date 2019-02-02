Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh

Do đó, hãy trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản về cách phối đồ tăng chiều cao sau đây để áp dụng ngay trong dịp Tết này.

Đừng tự ti vì chiều cao khiêm tốn mà ngần ngại diện những bộ trang phục thời thượng, thiết kế phá cách. Nếu biết cách mix-match thông minh, bạn hoàn toàn có thể thử hết tất cả các xu hướng, phong cách thời trang .

Váy nhấn eo có công dụng xác định rõ phần trên và phấn dưới của cơ thể. Điều này tạo cảm giác đôi chân như dài ra nếu bạn diện chiếc đầm có eo nhấn cao hơn.

Do đó, Tết này, hãy nhanh tay sắm cho bản thân kiểu váy này để diện. Không chỉ làm tăng chiều dài đôi chân, váy nhấn eo còn là "trợ thủ" cho cô nàng mũm mĩm trở nên cân đối hơn.

Váy bất đối xứng, nhấn eo màu đen cực kỳ tôn dáng và da. Tết này với thời tiết ấm áp, bạn hoàn toàn có thể diện kiểu váy vừa thanh lịch vừa quyến rũ này - Ảnh: Internet

Cổ điển, thời thượng mà vẫn giúp đôi chân trông dài hơn là những ưu điểm của kiểu đầm liền đỏ, cổ vuông và thắt lưng bản to này - Ảnh: Internet

Đầm liền đen thiết kế đơn giản với phần vai trễ nhẹ cực kỳ thanh lịch, vintage. Nhờ chi tiết nhấn ở eo, nữ ca sĩ Yến Nhi trông cao hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Ưu tiên giày mũi nhọn, màu sắc tươi sáng

Nếu là người sành thời trang, chắc hẳn bạn sẽ biết giày cao gót mũi nhọn là món đồ không thể thiếu đối với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Mẫu giày mũi nhọn tạo cảm giác đôi chân dài và thon hơn.

Giày cao gót mũi nhọn màu vàng ánh kim cực kỳ nổi bật và thu hút sẽ giúp bạn tăng thêm cả chục cm chiều cao - Ảnh: Internet

Ngoài các kiểu truyền thống, bạn có thể chọn giày cao gót vuông, mũi nhọn với đai ngang cổ điển - Ảnh: Internet

Sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng nhờ cách phối đồ khéo léo, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh trông cao ráo hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Chỉ diện quần cạp cao

Chiếc quần này cũng có các ưu điểm tương tự mẫu đầm nhấn eo. Tuy nhiên, diện quần mang đến cảm giác thoải mái, năng động hơn.

Hiệu ứng kéo dài chân mà quần cạp cao, ống rộng mang đến chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh: Internet

Quần tay ống loe, cạp cao cực kỳ thời thượng, sang chảnh này sẽ giúp đôi chân của bạn thon dài trông thấy - Ảnh: Internet

Quần ống loe lửng cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho cô nàng có chiều cao khiêm tốn - Ảnh: Internet

Luôn sơ-vin

Để tạo cảm giác đôi chân dài và thon gọn hơn, sơ-vin là cách tối ưu và đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng với tất cả các kiểu trang phục.

Diện chân váy ngắn, sơ-vin áo sơ mi form rộng, Yến Nhi trông cao và thanh lịch hơn - Ảnh: Internet

Các cô nàng nấm lùn nhất định phải học ngay cách phối đồ vừa tôn dáng vừa cổ điển, lại nổi bật này của Yến Nhi - Ảnh: Internet

Với set đồ gồm áo thun, quần baggy jean đơn giản nhưng lại giúp người mặc trông cực kỳ cá tính, năng động. Bạn có thể thấy đây là phương pháp làm tăng chiều cao hữu hiệu - Ảnh: Internet

"Bỏ túi" ngay 4 bí quyết phối đồ tăng chiều cao trên để áp dụng trong Tết này, chắc chắn, ai cũng sẽ ngỡ ngàng về phong cách ăn mặc thời thượng, khéo léo của bạn.