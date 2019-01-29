Tết đến rồi mà vẫn chưa giảm cân thành công, cô nàng tròn trịa hãy học cách phối đồ này, đảm bảo vóc dáng sẽ thon gọn tức thì

Đừng tự ti vì thân hình mũm mĩm vì đã có các cách phối đồ thông minh sau đây giúp bạn tạo cảm giác vóc dáng thon gọn, cân đối hơn.

Nếu miệt mài giảm cân nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, bạn gái cũng đừng vội tự ti nép mình trong những bộ quần áo rộng thùng thình. Hãy học ngay các cách phối đồ cực đơn giản sau đây, vóc dáng sẽ trở nên cân đối, săn chắc tức thì. Phối đồ với áo blazer che giấu hông, bụng to Blazer là kiểu áo dáng vest cực kỳ sang chảnh, thời thượng. Không những thế, kiểu áo này còn có công dụng che khuyết điểm ở bụng, hông và bắp tay cho người mũm mĩm hết sức hiệu quả.

Tết này, để tạo cảm giác vóc dáng cân đối hơn, các nàng mập mạp không nên bỏ qua item cực hot này. Quần ống rộng, áo phông đơn giản khi phối cùng áo blazer sọc trở nên cực kỳ sang chảnh - Ảnh: Internet Ngoài các kiểu áo dáng vest truyền thống, bạn có thể chọn áo blazer cách điệu, buộc nơ để trông nữ tính, điệu đà hơn - Ảnh: Internet Áo blazer màu be cực kỳ cổ điển và thời thượng khi phối với quần ống rộng xanh - Ảnh: Internet Ngoài quần, bạn có thể phối áo blazer thắt eo với chân váy xếp ly. Đây là set đồ cực kỳ phù hợp với người mập mạp - Ảnh: Internet Phối đồ với quần ống rộng che đùi to, chân ngắn Để che giấu đôi chân to, ngấn mỡ, quần ống rộng, form suông với cạp cao là lựa chọn tuyệt vời nhất. Không chỉ che khuyết điểm ngoại hình hoàn hảo, kiểu quần này còn mang đến diện mạo hết sức thời thượng cho người mặc.

Quần jean ống rộng vừa trẻ trung vừa phá cách - Ảnh: Internet Để thêm phần dịu dàng, nữ tính, hãy phối quần jean ống suông với áo bèo nhún - Ảnh: Internet Ngoài ra, để thoải mái hơn trong các dịp đi chơi ngày Tết, bạn có thể chọn kiểu quần ống suông từ vải - Ảnh: Internet Đầm đắp chéo tà che eo to Đầm đắp chéo tà với phần nơ buộc giữa bụng sẽ tạo cảm giác vòng eo nhỏ nhắn, thon gọn và kéo dài đôi chân hoàn hảo. Tết này, hãy sắm ngay một hoặc nhiều mẫu đầm này để diện, chắc chắn bạn sẽ trở nên thon gọn hẳn. Đầm đắp chéo tà kẻ sọc dọc là kiểu trang phục che giấu khuyết điểm ngoại hình mũm mĩm cực hữu hiệu - Ảnh: Internet Như bạn đã thấy, váy đắp chéo tà tạo cảm giác vóc dáng thon gọn, cân đối cực tối ưu - Ảnh: Internet Váy tà chéo kết nút cổ điển cũng là lựa chọn tốt để tôn vòng eo và che giấu khuyết điểm hiệu quả - Ảnh: Internet Phối đồ với áo peplum Đây là kiểu áo có thiết kế eo rõ ràng, phần gấu được may bèn nhún tạo cảm giác eo thon gọn. Các nàng sở hữu vóc dáng mập mạp, vòng eo và hông lớn có thể diện thiết kế áo này. Áo peplum bèo nhún thiết kế kiểu layer giúp tạo cảm giác vòng eo nhỏ nhắn, thon gọn hơn - Ảnh: Internet Áo peplum có thể phối được với rất nhiều kiểu quần, váy khác nhau - Ảnh: Internet Áo peplum phối với chân váy voan điệu đà, nữ tính và cổ điển - Ảnh: Internet Học ngay các cách phối đồ trên, cô nàng tròn trịa sẽ trở nên thon gọn, cân đối hơn hẳn. Hơn nữa, những set đồ này còn mang đến vẻ ngoài vô cùng thời thượng, sang trọng cho người diện.

8 lỗi phối trang phục sai quá sai khiến chị em vô tình phô bày hết khuyết điểm trên cơ thể Màu sắc và tỷ lệ trang phục phải hài hòa, cân đối thì mới có thể tạo nên một bộ trang phục hoàn hảo.

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