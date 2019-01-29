Tết đến rồi mà vẫn chưa giảm cân thành công, cô nàng tròn trịa hãy học cách phối đồ này, đảm bảo vóc dáng sẽ thon gọn tức thì

Nếu miệt mài giảm cân nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, bạn gái cũng đừng vội tự ti nép mình trong những bộ quần áo rộng thùng thình. Hãy học ngay các cách phối đồ cực đơn giản sau đây, vóc dáng sẽ trở nên cân đối, săn chắc tức thì.
Phối đồ với áo blazer che giấu hông, bụng to
Blazer là kiểu áo dáng vest cực kỳ sang chảnh, thời thượng. Không những thế, kiểu áo này còn có công dụng che khuyết điểm ở bụng, hông và bắp tay cho người mũm mĩm hết sức hiệu quả.
Tết này, để tạo cảm giác vóc dáng cân đối hơn, các nàng mập mạp không nên bỏ qua item cực hot này.
Phối đồ với quần ống rộng che đùi to, chân ngắn
Để che giấu đôi chân to, ngấn mỡ, quần ống rộng, form suông với cạp cao là lựa chọn tuyệt vời nhất. Không chỉ che khuyết điểm ngoại hình hoàn hảo, kiểu quần này còn mang đến diện mạo hết sức thời thượng cho người mặc.
Đầm đắp chéo tà che eo to
Đầm đắp chéo tà với phần nơ buộc giữa bụng sẽ tạo cảm giác vòng eo nhỏ nhắn, thon gọn và kéo dài đôi chân hoàn hảo. Tết này, hãy sắm ngay một hoặc nhiều mẫu đầm này để diện, chắc chắn bạn sẽ trở nên thon gọn hẳn.
Phối đồ với áo peplum
Đây là kiểu áo có thiết kế eo rõ ràng, phần gấu được may bèn nhún tạo cảm giác eo thon gọn. Các nàng sở hữu vóc dáng mập mạp, vòng eo và hông lớn có thể diện thiết kế áo này.
Học ngay các cách phối đồ trên, cô nàng tròn trịa sẽ trở nên thon gọn, cân đối hơn hẳn. Hơn nữa, những set đồ này còn mang đến vẻ ngoài vô cùng thời thượng, sang trọng cho người diện.