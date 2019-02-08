Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này

Váy là kiểu trang phục thông dụng, đặc biệt, trong dịp Tết, chắc chắn 99% phụ nữ sẽ diện chúng. Để bản thân trở nên nổi bật, thời thượng và sang chảnh hết nấc, bạn nhất định phải học 4 bí quyết sau đây.

Nếu sinh sống ở vùng có khí hậu se lạnh dịp Tết, đây chắc chắn là bí kíp bạn đừng bỏ qua.

Bạn là người cuồng phong cách thời trang Hàn Quốc? Nếu đúng, hãy áp dụng ngay cách phối váy cực kỳ tươi trẻ này.

Váy 2 dây bèo nhún màu be mang vẻ đẹp từ thập niên 80 cực kỳ thời thượng khi phối cùng áo sơ mi trắng - Ảnh: Internet

Vẻ điệu đà có phần hơi sến của chiếc váy dài xếp ly trở nên khỏe khoắn và năng động hơn nhờ diện cùng áo sơ mi - Ảnh: Internet

Trắng và đen luôn là sự kết hợp mang đến sự sang trọng, thời thượng hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Chăm chỉ diện váy hoa

Họa tiết hoa luôn là xu hướng nhận được nhiều sự yêu thích vì sự trẻ trung, tươi mới và thời thượng mà chúng mang đến. Váy vốn là kiểu trang phục nữ tính, cộng thêm họa tiết hoa lại càng trở nên điệu đà hơn.

Váy xòe họa tiết hoa vô cùng nữ tính, thu hút - Ảnh: Internet

Thật thoải mái khi đi du xuân với mẫu váy họa tiết hoa thiết kế dài, điệu đà này - Ảnh: Internet

Khéo léo phối cùng thắt lưng màu da bò, chiếc váy in hoa đơn giản bỗng trở nên thời thượng hơn - Ảnh: Internet

Diện cùng áo khoác

Ngoài tác dụng làm tăng vẻ sang trọng, thời thượng, phối cùng áo khoác còn giúp phụ nữ bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời.

Váy sọc năng động phối cùng áo da bụi bặm là set đồ phù hợp với cô nàng cá tính - Ảnh: Internet

Nếu là người ưa chuộng phong cách cổ điển, hãy phối váy liền với áo khoác blazer - Ảnh: Internet

Khoác áo blazer hờ ngoài vai như thế này sẽ giúp bạn làm tăng phong cách ăn mặc, đồng thời mang đến những bức ảnh cực ảo diệu - Ảnh: Internet

Chăm chỉ phối hợp các kiểu trang phục với nhau sẽ giúp bạn sở hữu phong cách ăn mặc thời trang, hiện đại và nổi bật hơn. Tết này, nếu đã mua rất nhiều kiểu váy, đầm khác nhau, hãy thử kết hợp chúng theo 4 bí quyết trên, chắc chắn, bạn sẽ bất ngờ với kết quả đạt được.