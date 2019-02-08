Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này

Đối với phụ nữ, váy là kiểu trang phục không thể thiếu, tuy nhiên để diện chúng làm sao thật sang chảnh và thời thượng, bạn nên học ngay 4 bí quyết sau đây.
- Nàng 'nấm lùn' học ngay 4 bí kíp phối đồ này để tăng thêm vài cm chiều cao và sở hữu phong cách thời thượng, sang chảnh
- Áo sơ mi trắng 'thần thánh' hơn bạn tưởng nếu phối theo 14 cách sau
Váy là kiểu trang phục thông dụng, đặc biệt, trong dịp Tết, chắc chắn 99% phụ nữ sẽ diện chúng. Để bản thân trở nên nổi bật, thời thượng và sang chảnh hết nấc, bạn nhất định phải học 4 bí quyết sau đây.
Bí quyết phối váy sang chảnh
Diện cùng áo len mỏng
Nếu sinh sống ở vùng có khí hậu se lạnh dịp Tết, đây chắc chắn là bí kíp bạn đừng bỏ qua.
Phối váy 2 dây cùng áo sơ mi
Bạn là người cuồng phong cách thời trang Hàn Quốc? Nếu đúng, hãy áp dụng ngay cách phối váy cực kỳ tươi trẻ này.
Chăm chỉ diện váy hoa
Họa tiết hoa luôn là xu hướng nhận được nhiều sự yêu thích vì sự trẻ trung, tươi mới và thời thượng mà chúng mang đến. Váy vốn là kiểu trang phục nữ tính, cộng thêm họa tiết hoa lại càng trở nên điệu đà hơn.
Diện cùng áo khoác
Ngoài tác dụng làm tăng vẻ sang trọng, thời thượng, phối cùng áo khoác còn giúp phụ nữ bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời.
Chăm chỉ phối hợp các kiểu trang phục với nhau sẽ giúp bạn sở hữu phong cách ăn mặc thời trang, hiện đại và nổi bật hơn. Tết này, nếu đã mua rất nhiều kiểu váy, đầm khác nhau, hãy thử kết hợp chúng theo 4 bí quyết trên, chắc chắn, bạn sẽ bất ngờ với kết quả đạt được.