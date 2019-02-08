Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này

Thời trang 08/02/2019 11:14

Đối với phụ nữ, váy là kiểu trang phục không thể thiếu, tuy nhiên để diện chúng làm sao thật sang chảnh và thời thượng, bạn nên học ngay 4 bí quyết sau đây.

Váy là kiểu trang phục thông dụng, đặc biệt, trong dịp Tết, chắc chắn 99% phụ nữ sẽ diện chúng. Để bản thân trở nên nổi bật, thời thượng và sang chảnh hết nấc, bạn nhất định phải học 4 bí quyết sau đây.

Bí quyết phối váy sang chảnh

Diện cùng áo len mỏng

Nếu sinh sống ở vùng có khí hậu se lạnh dịp Tết, đây chắc chắn là bí kíp bạn đừng bỏ qua. 

Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này - Ảnh 1
Váy sơ mi trắng phối cùng gile len xanh đen cực kỳ cổ điển, đây là set đồ du xuân vô cùng nổi bật - Ảnh: Internet
Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này - Ảnh 2
Váy liền họa tiết chấm bi cực kỳ cổ điển sẽ phù hợp với áo len dài tay - Ảnh: Internet
Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này - Ảnh 3
Chân váy xếp ly và áo len dài tay là lựa chọn tuy quen thuộc nhưng vẫn rất thời thượng, sang chảnh - Ảnh: Internet

Phối váy 2 dây cùng áo sơ mi

Bạn là người cuồng phong cách thời trang Hàn Quốc? Nếu đúng, hãy áp dụng ngay cách phối váy cực kỳ tươi trẻ này.

Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này - Ảnh 4
Váy 2 dây bèo nhún màu be mang vẻ đẹp từ thập niên 80 cực kỳ thời thượng khi phối cùng áo sơ mi trắng - Ảnh: Internet
Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này - Ảnh 5
Vẻ điệu đà có phần hơi sến của chiếc váy dài xếp ly trở nên khỏe khoắn và năng động hơn nhờ diện cùng áo sơ mi - Ảnh: Internet
Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này - Ảnh 6
Trắng và đen luôn là sự kết hợp mang đến sự sang trọng, thời thượng hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Chăm chỉ diện váy hoa

Họa tiết hoa luôn là xu hướng nhận được nhiều sự yêu thích vì sự trẻ trung, tươi mới và thời thượng mà chúng mang đến. Váy vốn là kiểu trang phục nữ tính, cộng thêm họa tiết hoa lại càng trở nên điệu đà hơn.

Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này - Ảnh 7
Váy xòe họa tiết hoa vô cùng nữ tính, thu hút - Ảnh: Internet
Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này - Ảnh 8
Thật thoải mái khi đi du xuân với mẫu váy họa tiết hoa thiết kế dài, điệu đà này - Ảnh: Internet
Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này - Ảnh 9
Khéo léo phối cùng thắt lưng màu da bò, chiếc váy in hoa đơn giản bỗng trở nên thời thượng hơn - Ảnh: Internet

Diện cùng áo khoác 

Ngoài tác dụng làm tăng vẻ sang trọng, thời thượng, phối cùng áo khoác còn giúp phụ nữ bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời.

Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này - Ảnh 10
Váy sọc năng động phối cùng áo da bụi bặm là set đồ phù hợp với cô nàng cá tính - Ảnh: Internet
Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này - Ảnh 11
Nếu là người ưa chuộng phong cách cổ điển, hãy phối váy liền với áo khoác blazer - Ảnh: Internet
Nếu thích diện váy điệu đà, nàng đừng bỏ qua 4 bí quyết phối đồ cực sang chảnh này - Ảnh 12
Khoác áo blazer hờ ngoài vai như thế này sẽ giúp bạn làm tăng phong cách ăn mặc, đồng thời mang đến những bức ảnh cực ảo diệu - Ảnh: Internet

Chăm chỉ phối hợp các kiểu trang phục với nhau sẽ giúp bạn sở hữu phong cách ăn mặc thời trang, hiện đại và nổi bật hơn. Tết này, nếu đã mua rất nhiều kiểu váy, đầm khác nhau, hãy thử kết hợp chúng theo 4 bí quyết trên, chắc chắn, bạn sẽ bất ngờ với kết quả đạt được. 

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