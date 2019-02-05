Gợi ý 15 cách phối đồ thời thượng giúp phụ nữ mặc đẹp suốt dịp Tết

Tết đến với nhiều cuộc vui chơi, du xuân, do đó, học cách phối đồ sao cho thời thượng, nổi bật là điều cực kỳ cần thiết.

Người Việt luôn quan niệm vào dịp đầu năm, quần áo phải chỉn chu, tươi mới để có một năm mới tràn đầy may mắn, tài lộc tấn tới. Do đó, mỗi dịp Tết đến, mọi người đều xuất hiện với những bộ trang phục sang trọng, hiện đại và nổi bật.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có hiểu biết về thời trang và phối đồ phù hợp. Chính vì vậy, bài viết sẽ hướng dẫn bạn 15 cách phối đồ cực kỳ cá tính để diện suốt dịp Tết.

Thật thanh lịch, nhã nhặn khi diện bộ suit màu kem sữa này. Để trông cá tính hơn, hãy diện cùng giày sneaker đơn giản - Ảnh: Internet

Nếu khí hậu nơi bạn sinh sống se lạnh, hãy chọn mẫu đầm liền len xám cực thời thượng này. Diện cùng đôi boots cao gót, bạn sẽ nổi bật vô cùng - Ảnh: Internet

Đầm len phối áo khoác đơn giản nhưng sang trọng này sẽ cực kỳ phù hợp với cô nàng yêu vẻ nữ tính, dịu dàng - Ảnh: Internet

Họa tiết da báo đang vô cùng hot hiện nay trở nên điệu đà hơn nhờ thiết kế váy voan nhẹ nhàng. Khoác ngoài áo len trễ vai, thắt lưng bản nhỏ tạo nên tổng thể rất cổ điển - Ảnh: Internet

Váy da, boots, áo khoác blazer cũng là gợi ý tuyệt vời trong dịp Tết đến cho chị em cá tính - Ảnh: Internet

Thanh lịch, thoải mái với quần ống rộng, áo blazer và giày thể thao trắng - Ảnh: Internet

Váy liền họa tiết hoa nữ tính trở nên nổi bật hơn khi phối cùng giày sneaker trắng, áo khoác jean bụi bặm - Ảnh: Internet

Chân váy bút chì màu be phối áo hoodie cùng tông diện cùng đôi giày trắng tạo nên set đồ nhã nhặn mà sang trọng - Ảnh: Internet

Chân váy bất đối xứng kết hợp bèo nhún điệu đà nhưng cá tính nhờ đi cùng boots - Ảnh: Internet

Tết này, phụ nữ cũng có thể chọn mẫu áo len họa tiết sặc sỡ tuy cũ nhưng vẫn mang đến vẻ đẹp thời thượng và nổi bật - Ảnh: Internet

Áo khoác da, mũ nồi, giày tây ống suông có vẻ không phù hợp nhưng lại tạo ra set đồ cực kỳ đặc biệt - Ảnh: Internet

Set đồ phù hợp để diện đi tiệc tùng vào ban đêm - Ảnh: Internet

Áo khoác jean denim chưa bao giờ lỗi thời mà vẫn luôn giữ được vẻ cổ điển, thời thượng và bụi bặm - Ảnh: Internet

Nhẹ nhàng, đơn giản với set đồ đơn sắc. Áo khoác len thêu nổi cực kỳ nữ tính phối cùng quần baggy trắng vô cùng nhã nhặn - Ảnh: Internet

Chân váy sẻ tà gợi cảm phối cùng boots gót ánh kim cực kỳ quyến rũ. Diện chúng cùng áo len mỏng, mũ nồi, bạn sẽ trông vô cùng thu hút và cổ điển - Ảnh: Internet

Nhanh tay "bỏ túi" hết 15 gợi ý về cách phối đồ trên để diện trong dịp Tết, bạn sẽ sở hữu phong cách thời thượng, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.

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