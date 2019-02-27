Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới

Thời trang 27/02/2019 15:44

Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp đến, quý cô nên học ngay các bí quyết phối đồ sau đây để trở nên tỏa sáng, quyến rũ hơn trong ngày dành riêng cho chính mình.

Ngày dành riêng cho phụ nữ sắp đến, hãy học ngay những bí kíp phối đồ sau đây để trở nên xinh đẹp, thu hút hơn. 

Bí quyết phối đồ ngày 8/3

1. Ưu tiên các tông màu ngọt ngào

Phụ nữ luôn gắn liền với sự ngọt ngào, điệu đà, do đó, để ngày 8/3 sắp tới trở nên đặc biệt hơn, hãy chọn những món đồ có màu sắc tươi tắn như hồng, cam.

Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 1
Quần jean, áo sơ mi trắng đơn giản trở nên nổi bật hơn nhờ áo hai dây màu hồng pastel. Khéo léo đi cùng giày cao gót hồng, bạn sẽ trông vô cùng đáng yêu - Ảnh: Internet
Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 2
Đơn giản nhưng không kém phần điệu đà, thu hút với đầm hồng phấn. Bạn có thể thêm chiếc băng đô họa tiết để tăng vẻ nhí nhảnh, trẻ trung - Ảnh: Internet
Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 3
Đáng yêu và nhí nhảnh với chân váy ngắn màu hồng nhạt và áo sơ mi bèo nhún màu tím - Ảnh: Internet
Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 4
Bắt kịp xu hướng thời trang 2019 với đầm xòe màu cam san hô - Ảnh: Internet
Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 5
Cam san hô là màu sắc chủ đạo của năm 2019. Màu sắc này mang đến sự tươi mới, ngọt ngào và tràn đầy sức sống cho người diện - Ảnh: Internet

2. Đầm hoa cổ điển, nữ tính

Họa tiết hoa giúp phái đẹp tăng thêm sự ngọt ngào, quyến rũ. Do đó, sẽ thật thiếu sót khi bạn không diện một chiếc đầm hoa trong dịp 8/3 này. 

Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 6
Đầm hoa trên nền vải voan trắng giúp bạn gái trông mong manh, ngọt ngào vô cùng - Ảnh: Internet
Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 7
Quyến rũ và gợi cảm với đầm hoa ôm vừa vặn cơ thể. Kết hợp cùng thỏi son môi đỏ, chắc chắn bạn sẽ nổi bật nhất khi xuất hiện ở bất cứ đâu với chiếc đầm này - Ảnh: Internet
Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 8
Trong sáng và thu hút với đầm hoa vàng tươi như Tăng Thanh Hà - Ảnh: Internet
Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 9
Nhẹ nhàng và trẻ trung với cách phối đầm hoa hai dây với áo sơ mi trắng tay lửng - Ảnh: Internet
Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 10
Hóa thân ngay thành cô thiếu nữ của thập niên 70 với đầm hoa trắng cổ điển, thiết kế cúp ngực - Ảnh: Internet

3. Hãy một lần phá cách

Đừng gói gọn bản thân vào một phong cách nào cả vì làm đẹp chính là đặc quyền của phụ nữ. Chính vì vậy, hãy thỏa sức và diện trên mình những kiểu thiết kế cá tính, nổi bật và đa dạng hơn. 

Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 11
Nếu trước giờ chỉ chăm chỉ diện đầm xòe nữ tính, hãy thay đổi ngay bằng kiểu phối đồ cá tính với áo blazer form rộng, quần jean cổ điển này - Ảnh: Internet
Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 12
Một gợi ý phối đồ khỏe khoắn, cá tính khác dành cho cô gái kẹo ngọt - Ảnh: Internet
Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 13
Cất ngay những bộ trang phục đơn giản gồm quần jean, áo thun đi. Thay vào đó là diện chiếc đầm điệu đà như thế này, bạn sẽ trông nổi bật hơn ngay - Ảnh: Internet
Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 14
Một set đồ cổ điển mang hơi hướng của những năm 60, 70 sẽ là sự thay đổi diện mạo hoàn hảo trong ngày 8/3 này - Ảnh: Internet
Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới - Ảnh 15
Hay hóa thân thành cô nàng nhí nhảnh tuổi 18 bằng set đồ đáng yêu, trẻ trung này - Ảnh: Internet

Hãy phối đồ theo 3 bí quyết trên trong ngày 8/3 sắp tới, chắc chắn bạn sẽ dành hết sự chú ý về mình. 

Thay mới hình tượng xuề xòa, quê mùa ngay bằng 4 bí kíp phối đồ thời thượng, sang chảnh như quý cô thành thị này

Thay mới hình tượng xuề xòa, quê mùa ngay bằng 4 bí kíp phối đồ thời thượng, sang chảnh như quý cô thành thị này

Để sở hữu vẻ ngoài thời thượng, hiện đại của quý cô thành thị, phụ nữ hãy học ngay 4 bí quyết phối đồ sau đây.

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