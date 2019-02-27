Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới

Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp đến, quý cô nên học ngay các bí quyết phối đồ sau đây để trở nên tỏa sáng, quyến rũ hơn trong ngày dành riêng cho chính mình.
Ngày dành riêng cho phụ nữ sắp đến, hãy học ngay những bí kíp phối đồ sau đây để trở nên xinh đẹp, thu hút hơn.
Bí quyết phối đồ ngày 8/3
1. Ưu tiên các tông màu ngọt ngào
Phụ nữ luôn gắn liền với sự ngọt ngào, điệu đà, do đó, để ngày 8/3 sắp tới trở nên đặc biệt hơn, hãy chọn những món đồ có màu sắc tươi tắn như hồng, cam.
2. Đầm hoa cổ điển, nữ tính
Họa tiết hoa giúp phái đẹp tăng thêm sự ngọt ngào, quyến rũ. Do đó, sẽ thật thiếu sót khi bạn không diện một chiếc đầm hoa trong dịp 8/3 này.
3. Hãy một lần phá cách
Đừng gói gọn bản thân vào một phong cách nào cả vì làm đẹp chính là đặc quyền của phụ nữ. Chính vì vậy, hãy thỏa sức và diện trên mình những kiểu thiết kế cá tính, nổi bật và đa dạng hơn.
Hãy phối đồ theo 3 bí quyết trên trong ngày 8/3 sắp tới, chắc chắn bạn sẽ dành hết sự chú ý về mình.
Để sở hữu vẻ ngoài thời thượng, hiện đại của quý cô thành thị, phụ nữ hãy học ngay 4 bí quyết phối đồ sau đây.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-dan-phoi-do-ngot-ngao-nu-tinh-ma-quyen-ru-giup-phu-nu-toa-sang-trong-ngay-8-3-sap-toi-316635.html