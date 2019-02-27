Hướng dẫn phối đồ ngọt ngào, nữ tính mà quyến rũ giúp phụ nữ tỏa sáng trong ngày 8/3 sắp tới

Ngày dành riêng cho phụ nữ sắp đến, hãy học ngay những bí kíp phối đồ sau đây để trở nên xinh đẹp, thu hút hơn.

Phụ nữ luôn gắn liền với sự ngọt ngào, điệu đà, do đó, để ngày 8/3 sắp tới trở nên đặc biệt hơn, hãy chọn những món đồ có màu sắc tươi tắn như hồng, cam.

Họa tiết hoa giúp phái đẹp tăng thêm sự ngọt ngào, quyến rũ. Do đó, sẽ thật thiếu sót khi bạn không diện một chiếc đầm hoa trong dịp 8/3 này.

Đầm hoa trên nền vải voan trắng giúp bạn gái trông mong manh, ngọt ngào vô cùng - Ảnh: Internet

Quyến rũ và gợi cảm với đầm hoa ôm vừa vặn cơ thể. Kết hợp cùng thỏi son môi đỏ, chắc chắn bạn sẽ nổi bật nhất khi xuất hiện ở bất cứ đâu với chiếc đầm này - Ảnh: Internet

Trong sáng và thu hút với đầm hoa vàng tươi như Tăng Thanh Hà - Ảnh: Internet

Nhẹ nhàng và trẻ trung với cách phối đầm hoa hai dây với áo sơ mi trắng tay lửng - Ảnh: Internet

Hóa thân ngay thành cô thiếu nữ của thập niên 70 với đầm hoa trắng cổ điển, thiết kế cúp ngực - Ảnh: Internet

3. Hãy một lần phá cách

Đừng gói gọn bản thân vào một phong cách nào cả vì làm đẹp chính là đặc quyền của phụ nữ. Chính vì vậy, hãy thỏa sức và diện trên mình những kiểu thiết kế cá tính, nổi bật và đa dạng hơn.

Nếu trước giờ chỉ chăm chỉ diện đầm xòe nữ tính, hãy thay đổi ngay bằng kiểu phối đồ cá tính với áo blazer form rộng, quần jean cổ điển này - Ảnh: Internet

Một gợi ý phối đồ khỏe khoắn, cá tính khác dành cho cô gái kẹo ngọt - Ảnh: Internet

Cất ngay những bộ trang phục đơn giản gồm quần jean, áo thun đi. Thay vào đó là diện chiếc đầm điệu đà như thế này, bạn sẽ trông nổi bật hơn ngay - Ảnh: Internet

Một set đồ cổ điển mang hơi hướng của những năm 60, 70 sẽ là sự thay đổi diện mạo hoàn hảo trong ngày 8/3 này - Ảnh: Internet

Hay hóa thân thành cô nàng nhí nhảnh tuổi 18 bằng set đồ đáng yêu, trẻ trung này - Ảnh: Internet

Hãy phối đồ theo 3 bí quyết trên trong ngày 8/3 sắp tới, chắc chắn bạn sẽ dành hết sự chú ý về mình.