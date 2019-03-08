Cô nàng mũm mĩm cứ học theo 9 lời khuyên phối đồ này từ stylist, vóc dáng sẽ trông thon gọn và cân đối ngay mà không cần giảm cân

Đôi khi chỉ cần sử dụng một số thủ thuật nhỏ trong việc kết hợp quần áo, phụ kiện, bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn, cân đối hơn hẳn.
Bí quyết phối đồ cho người mập 1. Tránh diện quần áo rộng thùng thình
Nhiều cô gái nghĩ rằng quần áo rộng sẽ che giấu vóc dáng mũm mĩm, nhưng đây là một quan điểm hoàn toàn sai. Vì trang phục rộng thùng thình chỉ làm cho thân hình bạn trông tròn trịa hơn. Và đừng sợ quần áo màu sáng, điều quan trọng nhất là xác định cách kết hợp màu phù hợp với ngoại hình - Ảnh: Brightside
2. Chọn trang phục đơn sắc
Trang phục đơn sắc cũng có thể khiến bạn trông thon thả hơn. Hình ảnh này là minh chứng hoàn hảo - Ảnh: Brightside
3. Chọn chất liệu vải chất lượng Quần áo làm bằng vải mỏng sẽ làm nổi bật các khuyết điểm của cơ thể. Lựa chọn vải chất lượng và cổ chữ V là phương án tuyệt vời. Ngoài ra, thêm thắt lưng là cách để tạo cảm giác eo nhỏ nhắn hơn hiệu quả - Ảnh: Brightside 4. Cẩn thận với các màu sắc tương phản Sự tương phản giữa quần và áo sẽ vô tình chia cơ thể thành 2 phần làm bạn trông lùn và mập mạp hơn. Do đó, nếu muốn diện đồ theo phong cách này, hãy chọn chiếc áo khoác ngoài có màu sắc tương phản - Ảnh: Brightside 5. Đừng sợ họa tiết sọc
Đừng ngần ngại kiểu trang phục có họa tiết học. Một điều bạn cần lưu ý là nên chọn sọc dọc. Kiểu thiết kế này sẽ giúp hình dạng trông thon gọn hơn - Ảnh: Brightside
6. Ngừng đeo túi xách to
Trong hình bên trái, sự kết hợp của áo phông tối màu, quần trắng tạo cảm giác vóc dáng trông mũm mĩm hơn. Chiếc túi khổng lồ kẻ sọc tuy ngộ nghĩnh nhưng làm cho bạn trông nặng nề hơn. Do đó, hãy hạn chế mang theo kiểu phụ kiện này - Ảnh: Brightside
7. Cẩn thận với trang phục họa tiết hoa
Hãy cẩn thận với trang phục in họa tiết hoa. Cụ thể, đừng chọn quần áo in họa tiết lộn xộn, quá lớn. Đặc biệt, người sở hữu vóc dáng mũm mĩm nên tránh các bộ jumpsuit pijama - Ảnh: Brightside
8. Tư thế luôn thẳng
Để vóc dáng trông thon gọn và cân đối hơn, hãy giữ tư thế luôn thẳng. Tránh tình trạng cúi đầu, gù lưng - Ảnh: Brightside
9. Áo khoác blazer
Một chiếc váy màu xanh đơn sắc, chi tiết xếp li làm bạn trông cao ráo hơn. Nhưng bộ trang phục thậm chí trông hài hòa hơn nhờ chiếc áo khoác blazer trắng. Một mẹo mà bạn đừng nên bỏ qua là xắn tay áo - Ảnh: Brightside
Hãy học ngay các mẹo phối đồ, chọn lựa trang phục trên từ những stylist nổi tiếng của Brightside, chắc chắn, vóc dáng mập mạp sẽ được che giấu triệt để. Kết quả là bạn sẽ trông cân đối, thon gọn hơn một cách vô cùng đơn giản.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-nang-mum-mim-cu-hoc-theo-9-loi-khuyen-phoi-do-nay-tu-stylist-voc-dang-se-trong-thon-gon-va-can-doi-ngay-ma-khong-can-giam-can-317603.html