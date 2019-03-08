Cô nàng mũm mĩm cứ học theo 9 lời khuyên phối đồ này từ stylist, vóc dáng sẽ trông thon gọn và cân đối ngay mà không cần giảm cân

Nhiều cô gái nghĩ rằng quần áo rộng sẽ che giấu vóc dáng mũm mĩm, nhưng đây là một quan điểm hoàn toàn sai. Vì trang phục rộng thùng thình chỉ làm cho thân hình bạn trông tròn trịa hơn. Và đừng sợ quần áo màu sáng, điều quan trọng nhất là xác định cách kết hợp màu phù hợp với ngoại hình - Ảnh: Brightside