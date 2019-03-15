3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây

Nếu mong muốn sở hữu diện mạo tươi mới, rạng rỡ, thời thượng và trẻ trung hơn, phụ nữ hãy thuộc nằm lòng 3 bí quyết phối đồ sau đây.
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Là phụ nữ, ai cũng muốn bản thân trở thành người nổi bật, xinh đẹp và rạng ngời khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Ngoài thần thái của riêng mỗi người, phong cách thời trang cũng góp phần không nhỏ tạo nên sự thu hút cho phái đẹp.
Để luôn xuất hiện với diện mạo nổi bật ở mọi nơi, dưới đây là 7 bí quyết thời trang bạn nên áp dụng.
Trang sức là món đồ không thể thiếu
Không chỉ làm tăng vẻ đẹp cho set đồ, trang sức còn giúp phụ nữ trong thời thượng và sang trọng hơn rất nhiều. Chính vì vậy, mỗi khi ra ngoài, hãy nhớ đeo một đôi khuyên tai phù hợp, nhẫn, vòng tay hay dây chuyền. Tuy nhiên, hãy phối các món trang sức này một cách khéo léo để không đưa bản thân vào tình cảnh lố lăng, lòe loẹt.
Chọn túi xách phù hợp
Tuy chỉ là món phụ kiện đi kèm nhưng túi xách là "trợ thủ đắc lực" giúp bạn tăng sự sang trọng, thời thượng vô cùng hiệu quả. Chỉ cần khéo léo chọn một mẫu túi xách phù hợp, bạn sẽ nâng set đồ đang diện lên một tầm cao mới.
Đặc biệt, phụ nữ nên nhớ rằng, bạn có thể chọn quần áo bình dân nhưng hãy mua những chiếc túi xách chất lượng tốt.
Chăm chỉ diện trang phục đơn sắc
Để luôn trông sang chảnh, bạn nên chăm chỉ phối các kiểu quần áo đơn sắc với nhau. Hơn nữa, cách phối đồ này rất đơn giản nên ai cũng có thể áp dụng.
Áp dụng những phong cách phối đồ trên, bạn không chỉ trông trẻ trung hơn mà còn rất sang trọng và thời thượng.