3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây

Để luôn xuất hiện với diện mạo nổi bật ở mọi nơi, dưới đây là 7 bí quyết thời trang bạn nên áp dụng.

Là phụ nữ, ai cũng muốn bản thân trở thành người nổi bật, xinh đẹp và rạng ngời khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Ngoài thần thái của riêng mỗi người, phong cách thời trang cũng góp phần không nhỏ tạo nên sự thu hút cho phái đẹp.

Không chỉ làm tăng vẻ đẹp cho set đồ, trang sức còn giúp phụ nữ trong thời thượng và sang trọng hơn rất nhiều. Chính vì vậy, mỗi khi ra ngoài, hãy nhớ đeo một đôi khuyên tai phù hợp, nhẫn, vòng tay hay dây chuyền. Tuy nhiên, hãy phối các món trang sức này một cách khéo léo để không đưa bản thân vào tình cảnh lố lăng, lòe loẹt.

Khuyên tai từ đá cẩm thạch màu xanh lam cực kỳ cổ điển nhưng không kém phần sang trọng - Ảnh: Internet

Khuyên tai ngọc trai giúp khuôn mặt của phụ nữ trông nổi bật, rạng rỡ hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Dây chuyền, lắc tay cũng là những món trang sức mà phụ nữ không nên bỏ qua

Phối phụ kiện tinh tế cùng set đồ nhã nhặn thế này, chắc chắn bạn sẽ trông cực kỳ thanh lịch, thời thượng trong mắt mọi người - Ảnh: Internet

Chọn túi xách phù hợp

Tuy chỉ là món phụ kiện đi kèm nhưng túi xách là "trợ thủ đắc lực" giúp bạn tăng sự sang trọng, thời thượng vô cùng hiệu quả. Chỉ cần khéo léo chọn một mẫu túi xách phù hợp, bạn sẽ nâng set đồ đang diện lên một tầm cao mới.

Đặc biệt, phụ nữ nên nhớ rằng, bạn có thể chọn quần áo bình dân nhưng hãy mua những chiếc túi xách chất lượng tốt.

Đây là mẫu túi xách cực kỳ hot trong mùa hè năm nay - Ảnh: Internet

Mẫu túi đan từ nguyên liệu tự nhiên cũng đang rất thịnh hành trong mùa hè - Ảnh: Internet

Chiếc váy đơn sắc trông sang trọng hơn nhờ phối cùng túi xách màu xám, form hình hộp - Ảnh: Internet

Những mẫu túi xách form hình hộp, cứng cáp là lựa chọn tuyệt vời làm tăng vẻ ngoài thời thượng cho phái đẹp - Ảnh: Internet

Hợp xu hướng, lạ mắt hơn với mẫu túi xách hình trống - Ảnh: Internet

Những set đồ mùa hè trở nên hoàn hảo hơn nhờ túi cói đan - Ảnh: Internet

Chăm chỉ diện trang phục đơn sắc

Để luôn trông sang chảnh, bạn nên chăm chỉ phối các kiểu quần áo đơn sắc với nhau. Hơn nữa, cách phối đồ này rất đơn giản nên ai cũng có thể áp dụng.

Trắng và đen luôn là bộ đôi được nhiều người ưu ái. Set đồ đơn giản này vừa sang trọng vừa khỏe khoắn - Ảnh: Internet

Chiếc đầm xòe màu be mang đến sự nhã nhặn, tinh tế - Ảnh: Internet

Bộ suit form rộng màu vàng chanh pha dạ quang không hề diêm dúa mà lại cực kỳ sang chảnh - Ảnh: Internet

Quần ống suông màu vàng be, áo thun mỏng tay dài là sự kết hợp hoàn hảo cho mùa hè oi ả - Ảnh: Internet

Áp dụng những phong cách phối đồ trên, bạn không chỉ trông trẻ trung hơn mà còn rất sang trọng và thời thượng.