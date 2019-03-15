3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây

Thời trang 15/03/2019 16:14

Nếu mong muốn sở hữu diện mạo tươi mới, rạng rỡ, thời thượng và trẻ trung hơn, phụ nữ hãy thuộc nằm lòng 3 bí quyết phối đồ sau đây.

Là phụ nữ, ai cũng muốn bản thân trở thành người nổi bật, xinh đẹp và rạng ngời khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Ngoài thần thái của riêng mỗi người, phong cách thời trang cũng góp phần không nhỏ tạo nên sự thu hút cho phái đẹp. 

Để luôn xuất hiện với diện mạo nổi bật ở mọi nơi, dưới đây là 7 bí quyết thời trang bạn nên áp dụng.

Trang sức là món đồ không thể thiếu

Không chỉ làm tăng vẻ đẹp cho set đồ, trang sức còn giúp phụ nữ trong thời thượng và sang trọng hơn rất nhiều. Chính vì vậy, mỗi khi ra ngoài, hãy nhớ đeo một đôi khuyên tai phù hợp, nhẫn, vòng tay hay dây chuyền. Tuy nhiên, hãy phối các món trang sức này một cách khéo léo để không đưa bản thân vào tình cảnh lố lăng, lòe loẹt. 

3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 1
Khuyên tai từ đá cẩm thạch màu xanh lam cực kỳ cổ điển nhưng không kém phần sang trọng - Ảnh: Internet
3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 2
Khuyên tai ngọc trai giúp khuôn mặt của phụ nữ trông nổi bật, rạng rỡ hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 3
Dây chuyền, lắc tay cũng là những món trang sức mà phụ nữ không nên bỏ qua 
3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 4
Phối phụ kiện tinh tế cùng set đồ nhã nhặn thế này, chắc chắn bạn sẽ trông cực kỳ thanh lịch, thời thượng trong mắt mọi người - Ảnh: Internet

Chọn túi xách phù hợp

Tuy chỉ là món phụ kiện đi kèm nhưng túi xách là "trợ thủ đắc lực" giúp bạn tăng sự sang trọng, thời thượng vô cùng hiệu quả. Chỉ cần khéo léo chọn một mẫu túi xách phù hợp, bạn sẽ nâng set đồ đang diện lên một tầm cao mới. 

Đặc biệt, phụ nữ nên nhớ rằng, bạn có thể chọn quần áo bình dân nhưng hãy mua những chiếc túi xách chất lượng tốt. 

3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 5
Đây là mẫu túi xách cực kỳ hot trong mùa hè năm nay - Ảnh: Internet
3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 6
Mẫu túi đan từ nguyên liệu tự nhiên cũng đang rất thịnh hành trong mùa hè - Ảnh: Internet
3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 7
Chiếc váy đơn sắc trông sang trọng hơn nhờ phối cùng túi xách màu xám, form hình hộp - Ảnh: Internet
3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 8
Những mẫu túi xách form hình hộp, cứng cáp là lựa chọn tuyệt vời làm tăng vẻ ngoài thời thượng cho phái đẹp - Ảnh: Internet
3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 9
Hợp xu hướng, lạ mắt hơn với mẫu túi xách hình trống - Ảnh: Internet
3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 10
Những set đồ mùa hè trở nên hoàn hảo hơn nhờ túi cói đan - Ảnh: Internet

Chăm chỉ diện trang phục đơn sắc

Để luôn trông sang chảnh, bạn nên chăm chỉ phối các kiểu quần áo đơn sắc với nhau. Hơn nữa, cách phối đồ này rất đơn giản nên ai cũng có thể áp dụng. 

3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 11
Trắng và đen luôn là bộ đôi được nhiều người ưu ái. Set đồ đơn giản này vừa sang trọng vừa khỏe khoắn - Ảnh: Internet
3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 12
Chiếc đầm xòe màu be mang đến sự nhã nhặn, tinh tế - Ảnh: Internet
3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 13
Bộ suit form rộng màu vàng chanh pha dạ quang không hề diêm dúa mà lại cực kỳ sang chảnh - Ảnh: Internet
3 bí kíp phối đồ đơn giản giúp phụ nữ 'trẻ hóa' hoàn toàn phong cách chỉ trong vài giây - Ảnh 14
Quần ống suông màu vàng be, áo thun mỏng tay dài là sự kết hợp hoàn hảo cho mùa hè oi ả - Ảnh: Internet

Áp dụng những phong cách phối đồ trên, bạn không chỉ trông trẻ trung hơn mà còn rất sang trọng và thời thượng.

4 kiểu gương mặt phổ biến và những bí kíp vàng giúp chị em chọn được trang sức phù hợp với mình

4 kiểu gương mặt phổ biến và những bí kíp vàng giúp chị em chọn được trang sức phù hợp với mình

Bên cạnh quần áo thì trang sức cũng đóng vai trò không nhỏ để tạo nên sự hoàn hảo của bộ trang phục.

Xem thêm
Từ khóa:   hướng dẫn phối đồ bí quyết phối đồ trẻ hóa phong cách thời trang

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 19 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 31 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt