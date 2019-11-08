Ngày quốc tế đàn ông là ngày nào và những lời chúc hay nhất

Ngày quốc tế đàn ông là ngày bao nhiêu? Chính xác ngày quốc tế đàn ông là ngày 19/11 bạn nhé! Ngày này ra đời nhằm tôn vinh đàn ông và tạo thiện cảm trong bình đẳng giới cả nam và nữ. Tại sao lại tôn vinh đàn ông?

Ngày quốc tế đàn ông là ngày nào ? Câu trả lời là ngày 19/11 bạn nhé! Ngày lễ này có gì thú vị và ẩn sâu bên trong là những ý nghĩa gì đáng để mọi người tôn vinh? Bài viết sau đây sẽ giải tỏa mọi nghi vấn trên.

Họ còn đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và góp phần bảo vệ tổ quốc khi có chiến tranh. Ai cũng nhìn thấy điều đó nhưng chưa công nhận bằng một hình thức cụ thể nào cả, chẳng hạn như một ngày lễ, có phải không?

Đàn ông là một nửa của thế giới, dẫu là phái mạnh không cần được che chở bảo vệ như phụ nữ nhưng các bạn ơi, giữa cuộc sống bộn bề này, hãy cho phép đàn ông được một lần yếu đuối, họ đã gồng gánh quá nhiều để có thể làm trụ cột gia đình, hoàn thành trách nhiệm của một người chồng người cha và đối với đất nước.

Đừng quên rằng khi sinh ra đàn ông và phụ nữ đều khóc òa, đều cần được vòng tay mẹ vỗ về khi té ngã nhưng phụ nữ vẫn tiếp tục được phép làm điều đó, chỉ riêng đàn ông được dạy dỗ: “Đàn ông rơi máu không rơi lệ”.

Đồng ý rằng đàn ông phải mạnh mẽ để bảo bọc cho người phụ nữ và gia đình, nhưng hãy trân trọng họ qua một hành động cụ thể để hướng về sức khỏe nam giới, tôn vinh công sức và đóng góp của họ cho xã hội, cộng đồng và gia đình.

Tôn vinh ngày quốc tế đàn ông 19/11 để nâng cao nhận thức vấn đề sức khỏe và cảm xúc của nam giới

Trong ngày quốc tế đàn ông 19/11 thì còn có một mục đích lớn lao là giá trị cộng đồng. Vào ngày này sẽ diễn ra các hoạt động quyên góp từ thiện liên quan đến nam giới, ở Anh có sự kiện Movember được tổ chức mỗi năm vào tháng 11 liên quan đến việc mọc ria mép của đàn ông nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe nam giới như các bệnh ung thư tuyến tiền liệt và ung thư khác.

Như vậy, ngày quốc tế đàn ông là dịp để chúng ta chú ý đến những người đàn ông đã tạo nên sự khác biệt tích cực trên thế giới và gia tăng nhận thức về các vấn đề của nam giới trên phạm vi toàn cầu và họ có thể thoải mái trưng cầu ý kiến, cảm xúc qua các cuộc đối thoại hướng tới sức khỏe, tính nam độc hại và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe thể chất như ung thư tuyến tiền liệt, tinh hoàn…

Biểu tượng của ngày quốc tế đàn ông Biểu tượng của ngày quốc tế đàn ông

Qua hình ảnh ngày quốc tế đàn ông dưới đây bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng của ngày quốc tế đàn ông rất đơn giản với những thông điệp nhân văn hướng tới quyền nam giới. Nguyên văn trích dẫn từ lời tiến sĩ Teelucksingh được Independent dẫn lại như sau:

Ngày Quốc tế Nam giới "là một phần của cuộc cách mạng tình yêu trên phạm vi toàn cầu. Ngày Quốc tế Nam giới được tổ chức mỗi năm bởi tất cả mọi người từ mọi ngành nghề, những người ủng hộ các nỗ lực đang diễn ra để cải thiện cuộc sống, chữa lành những trái tim sợ hãi, tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề xã hội, hàn gắn những tâm trí gặp rắc rối, giúp đỡ những người bị xã hội bỏ rơi và nâng đỡ những người khuyết tật”.

Lời chúc ngày quốc tế đàn ông Gửi tới đàn ông những món quà và lời chúc ngày quốc tế đàn ông ý nghĩa nhất

Cũng như ngày quốc tế phụ nữ, vào ngày này hãy gửi những lời chúc ngày quốc tế đàn ông đến với người bạn thương yêu và quý mến. Một vài gợi ý dành cho bạn bao gồm:

- Chúc mừng ngày Quốc tế đàn ông, chúc một nửa thế giới này luôn thành đạt và có được hạnh phúc viên mãn.

- Là người mang hạnh phúc đến cho gia đình và dành cho tất cả mọi người tình yêu, sự quan tâm và tôn trọng. Cảm ơn chồng yêu của em đã khiến cuộc sống của chúng ta luôn ý nghĩa.

- Ngày Quốc tế Nam giới là ngày tôn vinh Nam giới trên thế giới. Nhưng em muốn thêm vào tình yêu và những cái ôm cho người đàn ông của đời em. Chúc anh hạnh phúc trong ngày đặc biệt này, anh yêu!

- Đàn ông là sinh vật thông minh nhất thế giới, người đã làm việc siêng năng để gánh trên vai trách nhiệm với gia đình. Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng trong ngày Quốc tế đàn ông!

- Một người cha không chỉ nuôi dưỡng con mà còn giúp con trở thành một người đàn ông chân chính... Con xin gửi lời chúc ấm áp nhất đến người cha luôn luôn ủng hộ con trong ngày đặc biệt này!

Ngày quốc tế đàn ông nhằm tôn vinh đóng góp của họ trong gia đình và xã hội

- Ngày hạnh phúc nhất của đàn ông đã đến, chúc các anh có được những điều tuyệt vời nhất trong ngày này.

- Chúc mừng ngày Quốc tế đàn ông, chúc một nửa thế giới này luôn thành đạt và có được hạnh phúc viên mãn.

- Ngày 19/11 ngày quốc tế đàn ông là một ngày đặc biệt nhất tôn vinh đấng mày râu các anh. Em chúc anh sẽ luôn hạnh phúc bên em.

- Hôm nay không như ngày hôm qua, hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày mà một chiến binh dũng mãnh của em đã có mặt trên thế giới cách đây… năm, để bây giờ ở bên cạnh và che chở cho em. Chúc…….. mừng……….ngày 19/11…Anh ….yêu…!!!

- Thầy Toán dạy em 1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây, nhưng thầy chẳng nói với em 1 giây không có anh lại bằng tới 100 năm. Em nhớ anh nhiều lắm, anh yêu!

- Nếu em không bao giờ gặp anh, em sẽ không thích anh. Nếu em không thích anh, em sẽ không yêu anh. Nếu em không yêu anh, em sẽ không nhớ anh. Nhưng em đã làm, đang làm và sẽ làm đó là mãi yêu anh và yêu anh thật nhiều.

- Nhân dịp ngày 19/11 của cậu, tớ chúc cậu luôn tươi trẻ, khỏe mạnh. Cầu mong những gì may mắn nhất, tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất sẽ đến với cậu trong tuổi mới.

Nếu bạn có năng khiếu làm thơ thì hãy gửi đến họ những bài thơ chế hài hước ý nhị để bày tỏ tình cảm của mình vào ngày đặc biệt này:

Nếu Có Ngày Quốc Tế Đàn Ông

Tác giả: Lonely

Nếu có ngày quốc tế đàn ông

Các anh sẽ ở nhà và đàn bà thì làm việc

Thế giới sẽ vỡ tung vì những lời chúc tụng

Triệu triệu người da diết nỗi nhớ mong

Nếu có ngày quốc tế đàn ông

Em sẽ không tặng anh một đóa hoa hồng

Vì còn hồng nào thắm hơn tim em nữa

Đập trên ngực anh giá lạnh mùa đông

Nếu có ngày quốc tế đàn ông

Anh sẽ không phải chờ khắc khoải

Giữa muôn cánh thơ thơ của một người con gái

Nét chữ mềm run…. Trang giấy trắng trong

Nếu có ngày quốc tế đàn ông

Nơi xa lắm có người sẽ khóc

Lối cũ cỏ hoang và khu vườn quá rộng

Lá buồn tênh nhìn trăng cũ mênh mông

Nếu có ngày quốc tế đàn ông

Em thương anh nhiều bên ấy mùa đông lạnh

Gió xao xát và mưa buốt giá

Có nghe lòng em thổn thức giữa hư không

Ngày quốc tế đàn ông tạo ra giá trị nhân văn và cộng đồng

Khi có ai hỏi ngày quốc tế đàn ông là ngày nào thì chị em chúng ta hãy cho họ biết con số 19/11 nhé. Chị em phụ nữ hãy chứng tỏ quyền bình đẳng giới bằng những lời chúc dễ thương, những hành động yêu thương nhẹ nhàng hay một món quà để thể hiện sự trân trọng người mình yêu thương nhé!

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Chúc mừng ngày quốc tế đàn ông!