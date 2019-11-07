Ngày quốc tế nam giới 19/11 đang tới gần, đàn ông vùng lên chăng?

Ngày quốc tế nam giới là ngày nào? Hãy lưu vào ngay sổ tay của mình ngày 19/11 nào các chị em. Chúng ta cùng đọc bài viết dưới đây để biết về nguyên do và ý nghĩa của ngày lễ này. Đoạn trích trong một bài báo có nhắc đến một vấn đề nhức nhối mà có lẽ ai nghe thấy cũng giật mình suy ngẫm lại:

Có vẻ như Việt Nam chưa phổ biến ngày quốc tế nam giới 19/11 cho lắm. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ngày đặc biệt trong năm này xem có điều gì thú vị nhé!

Có một sự thật là trên báo chí truyền thông, ngay cả sách vở và các talk show, chương trình truyền hình thì đâu đâu cũng nhắc về chủ đề phụ nữ, nhưng khi nhắc tới chuyện của nam giới thì thường được gạt đi hoặc chỉ nhắc phớt qua.

“Tuy nhiên, với con số 13 nam giới tự tử mỗi ngày ở Anh; tình trạng nam sinh học kém hơn nữ sinh ở mọi bậc học; tỉ lệ 1/5 nam giới tử vong trước 65 tuổi; sự thực nam giới là nạn nhân chính của bạo lực của cả nam và nữ; bất công khi đàn ông luôn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề cả ở nơi làm việc và ở nhà; và số đông người thất nghiệp, vô gia cư, bị cầm tù là nam giới, thì không thể có chuyện ngày nào cũng là ngày Quốc tế Nam giới”.

Rõ ràng chúng ta thấy rất nhiều tạp chí dành cho phụ nữ nhưng rất hiếm hoi tạp chí về đàn ông. Ở nước ta vài năm trở lại đây cũng có một cuốn tạp chí nói về đàn ông nhưng rồi cũng trôi vào quên lãng, ít ai nhắc về nó, có thể quyền bình đẳng của đàn ông chỉ nổi lên và vội bị nhấn chìm do người ta cho rằng đàn ông là phái mạnh, đơn giản và không có gì để nhắc đến.

Nhiều người cho rằng các phụ nữ cũng cần ủng hộ ngày quốc tế này và những nhà nữ quyền với tư tưởng cởi mở đã thay đổi và tác giả Joseph Gelfer đã kêu gọi các nhà nữ quyền ủng hộ Quốc tế Nam giới.

Năm 2015, khi 200 nhà nữ quyền đứng ra tẩy chay và yêu cầu trường Đại học York hủy bỏ lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Nam giới, thì Ruth Morris – một học sinh cũ của trường này – đã kêu gọi được 4000 chữ ký đồng ý với cô rằng "những nhà nữ quyền chân chính phải chiến đấu vì bình đẳng giới cho cả nam và nữ".



Không những thế, các nhà chính trị cũng ủng hộ ngày quốc tế nam giới 19/11, trong đó thủ tướng Theresa May là thủ tướng Anh đầu tiên công nhận ngày Quốc tế Nam giới.

"Tôi ghi nhận những vấn đề quan trọng mà sự kiện này sẽ nêu bật lên, trong đó có sức khỏe nam giới, tỉ lệ tự tử ở nam giới, sức học kém hơn của nam sinh ở trường…những vấn đề này cần được giải quyết một cách thận trọng".

Hiện nay, ngày quốc tế nam giới đã được 70 quốc gia tổ chức, trong số đó có, Mỹ, Úc, Canada, Singapore, Vương quốc Anh, Trinidad và Tobago, Jamaica, Australia, Ấn Độ, Áo, Đan Mạch, Nam Phi và Malta...

Chúng ta thấy rõ sự kiện này bắt đầu được hưởng ứng qua các năm với mỗi chủ đề khác nhau, chẳng hạn như trong năm 2002 là "hòa bình", năm 2003 là "sức khỏe nam giới", năm 2007 là "chữa lành và tha thứ", năm 2009 là "hình mẫu vai trò nam tích cực", và gần đây nhất là năm 2017: Năm tôn vinh nam giới và các trẻ em nam.

Mục đích của ngày quốc tế nam giới

Mục đích của ngày quốc tế nam giới

Đối với ngày quốc tế nam giới thì mục đích và ý nghĩa của nó cao cả như vị trí của người đàn ông trong xã hội vậy. Trước tiên là tôn vinh thành phần nam giới, người tạo nên một nửa thế giới và nhằm không phân biệt màu da, tôn giáo, đồng tính, lưỡng tính, dị tính hay chuyển giới.

Nói về vấn đề này thì nhà quảng bá người Anh Kellie Moloney đã lên tiếng về vấn đề của người chuyển giới tại hội nghị ngày Quốc tế Nam giới ở Poole năm 2016.

Mục đích thứ hai là tạo giá trị cộng đồng, ở Anh đã có các hội nghị cải thiện chất lượng dịch vụ công cho nam giới và ngày lễ đặc biệt này được tổ chức tại các trường đại học như ngày kỷ niệm trong năm. Trên các trạm đài tiếng nói ở Anh cũng nghe được nhiều chương trình nói về nam giới thường xuyên hơn.

Ngoài ra còn có chiến dịch "Men Do Complain" thường xuyên chọn ngày Quốc tế Nam giới để đổ ra đường với mục dịch là nâng cao nhận thức về các vấn đề mà vẫn chưa được đề cập và thảo luận nhiều liên quan đến nam giới.

Giá trị cộng đồng không thể thiếu trong ngày lễ này chính là các hoạt động quyên góp từ thiện liên quan đến nam giới, ở Anh có sự kiện Movember được tổ chức mỗi năm vào tháng 11 liên quan đến việc mọc ria mép của đàn ông nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe nam giới như các bệnh ung thư tuyến tiền liệt và ung thư khác.

Cuối cùng, các thương hiệu lớn cũng vào cuộc quan tâm đến ngày lễ này như như chiến dịch của Lynx với hashtag #BiggerIssues về nạn tự tử ở nam giới nhân dịp Quốc tế Nam giới năm 2015 và chiến dịch này đã tạo hiệu ứng và tiếp cận được 24 triệu người và được giải thưởng về lĩnh vực làm từ thiện Corporate Partnership of the Year.

Như thế nào đi nữa thì mục đích của ngày quốc tế nam giới cũng hướng về sức khỏe của nam giới và trẻ em nam, tạo sự bình đẳng trong mối quan hệ nam nữ, đồng thời tôn vinh vai trò cũng như sự biết ơn đến vai trò của người đàn ông về những thành tựu và đóng góp của đấng mày râu, đặc biệt là đóng góp đối với cộng đồng, gia đình, hôn nhân và chăm sóc con cái.

Lời chúc ngày quốc tế nam giới

Ngày quốc tế đàn ông phụ nữ sẽ làm gì?

Lúc nào cũng vậy, những lời chúc đáng yêu nhất luôn là những câu từ dễ nhớ vần điệu từ thơ ca để chúc mừng ngày quốc tế nam giới:

Nếu Có Ngày Quốc Tế Đàn Ông

Tác giả: Lonely

Nếu có ngày quốc tế đàn ông

Các anh sẽ ở nhà và đàn bà thì làm việc

Thế giới sẽ vỡ tung vì những lời chúc tụng

Triệu triệu người da diết nỗi nhớ mong

Nếu có ngày quốc tế đàn ông

Em sẽ không tặng anh một đóa hoa hồng

Vì còn hồng nào thắm hơn tim em nữa

Đập trên ngực anh giá lạnh mùa đông

Nếu có ngày quốc tế đàn ông

Anh sẽ không phải chờ khắc khoải

Giữa muôn cánh thơ thơ của một người con gái

Nét chữ mềm run…. Trang giấy trắng trong

Nếu có ngày quốc tế đàn ông

Nơi xa lắm có người sẽ khóc

Lối cũ cỏ hoang và khu vườn quá rộng

Lá buồn tênh nhìn trăng cũ mênh mông

Nếu có ngày quốc tế đàn ông

Em thương anh nhiều bên ấy mùa đông lạnh

Gió xao xát và mưa buốt giá

Có nghe lòng em thổn thức giữa hư không.

Ngày quốc tế nam giới có giá trị cộng đồng cao

Bên cạnh những bài thơ đi vào lòng người nhẹ nhàng ý tứ thì câu chúc ngắn gọn cũng chứa rất nhiều lời lẽ yêu thương khiến chàng sụp đổ:

- Chúc mừng ngày Quốc tế đàn ông, chúc một nửa thế giới này luôn thành đạt và có được hạnh phúc viên mãn. Là người mang hạnh phúc đến cho gia đình và dành cho tất cả mọi người tình yêu, sự quan tâm và tôn trọng. Cảm ơn chồng yêu của em đã khiến cuộc sống của chúng ta luôn ý nghĩa.

Hưởng ứng ngày quốc tế đàn ông 19/11

Ngày quốc tế nam giới 19/11 là dịp để làm nổi bật vai trò của người đàn ông, công nhận những thành tựu và đóng góp của họ đối với xã hội, hôn nhân gia đình và chăm sóc con cái. Hãy ủng hộ ngày này để cải thiện mối quan hệ giữa cá giới và thúc đẩy quyền bình đẳng giới, các chị em nhé!