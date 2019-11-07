Ngày 20/11 hàng năm là ngày tôn vinh các nhà giáo hoặc những người đã truyền thụ kinh nghiệm tới lớp trẻ trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Việc tổ chức diễn ra đều đặn đã khiến 20/11 sớm trở thành ngày hội truyền thống của toàn dân tộc mà mỗi người đều ghi nhớ rõ. Điều này thể hiện đúng tinh thần uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam từ xưa tới nay.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến 20/11 – Ngày lễ tôn vinh những nhà giáo Việt Nam trong việc truyền thụ và dạy dỗ những lớp trẻ của đất nước. Trong dịp này, học sinh thường tri ân các thầy cô bằng rất nhiều cách như tặng hoa, gửi đi lời chúc hay tặng quà,…Vậy không biết quý phụ huynh và các bạn học sinh đã chọn được lời chúc ý nghĩa cho các thầy cô của mình hay chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo ngay 20 lời chúc ngày nhà giáo việt nam ý nghĩa và đáng nhớ nhất của chúng tôi nhé.

Mỗi dịp 20/11 hằng năm, các em học sinh thường dành những lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam ý nghĩa để tỏ lòng tri ân và kính yêu tới các thầy cô. Thật thiếu sót nếu như quên mất những lời chúc biết ơn gửi tặng người đã dạy dỗ mình. Vậy nên, nếu quý phụ huynh và các bạn học sinh chưa chọn được cho mình những lời chúc hay nhất, thì hãy tham khảo ngay top 20 lời chúc ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam dưới đây.

Vào ngày 20/11, các học trò thường thể hiện lòng biết ơn với người đã dạy dỗ mình bằng những bó hoa, phần quà hay lời chúc nho nhỏ; với ước mong những điều tốt đẹp và niềm vui đến với các thầy cô giáo, cũng như lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ bên những thầy cô của mình.

1.

Dẫu đếm hết sao trời

Dẫu đếm hết lá rơi

Nhưng làm sao em đếm nổi

Những công ơn cô thầy.

2.

Thời gian dẫu bạc mái đầu

Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy.

3.

Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng trí thức

Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương.

4. Author Unknown từng nói: “Những gì thầy cô viết lên tấm bảng cuộc đời không bao giờ tẩy xóa được”. Con nguyện nhớ mãi những lời thầy cô dạy và khắc ghi công ơn trời bể không thể tả xiết này.

5. Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học, trong lòng con không thứ gì xóa sạch được ơn thầy.

Hãy dành tặng thầy cô những lời chúc ý nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

6. Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi. Cảm ơn thầy, người đã tận tụy dạy chúng em thành người, cho chúng em một biển tri thức bao la để sẵn sàng đón tương lai. Cảm ơn thầy, cầu nối vững chãi tới ngày mai tươi tươi sáng, cho em niềm kiêu hãnh để đối đầu những chông gai.

7. Dạy học là công việc khơi dậy ngọn lửa tâm hồn. Công ơn thắp sáng ngọn lửa tinh thần của thầy cô chúng em không bao giờ quên lãng. Cảm ơn thầy cô đã luôn đồng hành với những tâm hồn trẻ thơ để uốn nắn và bồi đắp lên những giá trị vô giá cho các thế hệ tương lai.

8. Cảm ơn thầy cô – ngọn hải đăng thắp lên ánh sáng dẫn đường cho biết bao lớp thủy thủ non trẻ rẽ sóng ra khơi. Cảm ơn ánh sáng tri thức của cô thầy đã luôn lan tỏa để chỉ lối cho những bước chân chập chững vào đời.

9. Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước. Cảm ơn thầy – người luôn dõi theo hành trình tri thức của chúng em.

10. Ở nơi xa theo hương bay của gió, con gửi lòng mình tôn kính đến thầy yêu.

Thiệp chúc ngày nhà giáo Việt Nam - Ảnh minh họa: Internet

11. Bài giảng của cô thầy như những chuyến phiêu lưu dẫn con tới thế giới tri thức, cảm ơn cô thầy đã cho con những hành trang để mai này con không phải e ngại khi bước chân ra đời.

12. Nghề giáo luôn là một nghề cao quý rất cao quý, cảm ơn thầy cô đã tận tụy với sự nghiệp “trồng người” để dạy dỗ biết bao tri thức cho chúng em. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô.

13.

Có những lúc thầm lặng con ngắm

Vầng trán thầy đọng những nếp nhăn

Tuổi thơ con như trăng rằm đang tỏ

Nhờ có thầy cùng những lời giảng hay.

14. Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi, nghĩa thầy cô tựa nước biển khơi, công cha mẹ con in tạc dạ, ơn thầy cô con khắc ghi lòng. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam con xin kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công trong sự nghiệp trồng người.

Tặng thầy cô những lời chúc tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

15. Hôm này ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, con xin được bày tỏ tấm lòng biết ơn tha thiết tới các thầy cô, nếu không có những tri thức và lời dạy dỗ mà các thầy cô trao tặng, con đã không thể tiến bộ và học được những điều lớn lao. Bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất, con xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trông người, chúc cuộc sống của các thầy cô luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, và xin chúc ngọn lửa tâm huyết luôn cháy mãi trong lồng ngực thầy cô để ngày càng có thêm những lớp học sinh thành tài ra đời.

16. Gửi các thầy cô giáo kính yêu của em. Em xin chúc thầy cô luôn luôn hạnh phúc, xinh tươi và trẻ khỏe như tuổi 20. Chúc các thầy cô sớm đạt được những mục tiêu và kỳ vọng trong cuộc sống! Thầy cô mãi là những người đã dìu dắt chúng em trên con đường tri thức đầy chông gai, công ơn này chúng em nguyện sẽ luôn ghi nhớ. Mong các thầy cô sẽ luôn là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em và những thế hệ tương lai. 20/11 chúng em xin chúc thầy cô những điều tốt đẹp nhất từ tận sâu trái tim này.

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Thiệp ghi lời chúc - Ảnh minh họa: Internet

17. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, 20/11 em xin gửi tới các thầy cô bó hoa tươi thắm và tràn đầy hương thơm này. Bó hoa tượng trưng cho vẻ đẹp trí tuệ và sự tình thương thơm ngát mà thầy cô đã dành cho chúng em. Em xin chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe để có thể vững bước trên con đường dìu dắt thế hệ trẻ tới bến bờ thành công.

18. Nếu được trả lời câu hỏi "Thành công bắt nguồn từ đâu?". Em xin trả lời đó chính là thầy cô – những người đã dạy dỗ em những tri thức quý giá, những bài học làm người và những hành trang cần thiết để tự tin vững bước vào đời. Nếu không có những lời dạy thầy cô trao, em sẽ không thể trưởng thành như ngày hôm nay. Em xin cảm ơn và chúc các thầy cô luôn gặp được thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

19. Những tài nguyên vĩ đại nhất trên thế giới này cũng không quý giá bằng những kinh nghiệm xương máu các thầy cô đã dạy cho em. Em xin cúi mình trước công ơn trời biển của những nhà giáo Việt Nam, xin chúc các thầy cô một ngày 20/11 đầy ý nghĩa và hạnh phúc.

20. Không biết nói sao để thể hiện hết tấm lòng biết ơn của em dành cho những người cha, người mẹ thứ hai trong ngày 20/11 này. Nếu không có họ - những nhà giáo Việt Nam thì sẽ không có những thế hệ được giáo dục đầy đủ và thành công như thế này. Đất nước ngày càng phát triển, công lao các thầy cô càng lớn lao. Xin chúc các quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Lời chúc ý nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 20 lời chúc ngày nhà giáo Việt Nam giàu ý nghĩa và tình cảm nhất. Các bạn học sinh có thể tham khảo để dành tặng cho thầy cô của mình và làm ngày 20/11 thêm trọn vẹn hơn. Chắc chắn khi nghe được những lời ý nghĩa đó, các thầy cô của bạn sẽ vô cùng cảm động trước tấm lòng tri ân đầy đáng quý này. Chúc các bạn học sinh và những thầy cô giáo sẽ có một ngày lễ 20/11 thật vui vẻ và nhiều kỷ niệm dễ thương.