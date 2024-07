Hiện Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đang làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tối 28/7, nguồn tin của báo CAND cho hay, bị can Lê Thu Vân (SN 1957, quê Cần Thơ), em gái của ông Lê Tùng Vân trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” vừa mất tại nơi gọi là tịnh thất này vào sáng cùng ngày và được đưa đi hỏa táng…

Riêng bị can Lê Thu Vân thời gian này bỏ trốn nên Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định tách riêng vụ án hình sự để điều tra đối với bị can này.

Bị can Lê Thu Vân là em gái của Lê Tùng Vân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VTC News, tối 27/7/2022, bị can Lê Thu Vân đã tìm đến nhờ luật sư hướng dẫn ra đầu thú tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 28/7/2022, Công an tỉnh Long An đã di lý Lê Thu Vân về Long An điều tra xử lý và cho tại ngoại.

Do bị bệnh hiểm nghèo, bị can Lê Thu Vân đã về nhà Cao Thị Cúc, nơi được gọi là “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều trị và dưỡng bệnh. Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện biện pháp ngăn chặn, cấm bị can Lê Thu Vân đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ án, trước đây, bị can Lê Thu Vân sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” cùng với 6 bị cáo nêu trên. Bị can Lê Thu Vân cùng các thành viên khác đảm nhận việc nấu ăn, chăm sóc, dạy học cho những trẻ em sống tại đây. Trong 5 video clip vi phạm pháp luật của 2 tài khoản “5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ” và “Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official” đều có Lê Thu Vân tham gia với vai trò tích cực.

Bị can Lê Thu Vân không có chồng nhưng có 3 người con là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên; cả 3 đang thụ án.