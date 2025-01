Theo thông tin từ báo Lao Động, báo cáo của Trường mầm non Thiên Hương về việc cháu N.T.M (lớp 3A2, bị thất lạc tại trường), ngày 13/1/2025, lớp 3A2 do cô giáo Bùi Thị Lương và Lã Thị Thu Huyền chủ nhiệm có 25/31 trẻ đi học, hai cô chăm sóc giáo dục và thực hiện đầy đủ các hoạt động theo quy chế chuyên môn.

Bé gái 4 tuổi bị người phụ nữ dẫn ra khỏi trường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Việc trả cháu N.T.M, giáo viên nhận thấy vẫn như hàng ngày nên cô không để ý. Đến khoảng 16h25, con trai cô H đến đón thì lúc này cô giáo báo đã có người đón cháu rồi. Con trai cô H gọi về hỏi mẹ thì cô H bảo chưa đón. Nhưng cô H không báo lại cho cô giáo ngay mà nhắn tin cho mẹ cháu hỏi. Khoảng 17h, mẹ cháu nhắn tin cho cô giáo hỏi ai đón cháu chưa, cô giáo bảo có cô đeo kính cận đón.

Mẹ cháu gọi điện về cho người nhà kiểm tra xem có ai đón cháu chưa và báo lại là nhà không có ai đón.

Khoảng 17h35, giáo viên Lã Thị Thu Huyền gọi điện báo cáo sự việc cho hiệu trưởng nhà trường. Trong thời gian làm việc theo giờ hành chính tại trường, theo quy định người trực gồm bảo vệ Hoàng Phú Khánh và cô Nguyễn Thị Hạnh - Phó Hiệu trưởng. Như thường lệ, hết giờ làm việc sau 17h không có ý kiến phản hồi từ giáo viên và không có vấn đề gì bất thường xảy ra, cô Phó Hiệu trưởng ra về.

Đối tượng lạ mặt đột nhập vào trường học đưa cháu bé 4 tuổi đi ở Thủy Nguyên, Hải Phòng - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 13/1, tại Trường mầm non Thiên Hương có người phụ nữ vào lân la chơi đùa với các cháu tại sân trường, sau đó người này dẫn một bé gái 4 tuổi ra khỏi trường.

Chiều muộn, khi gia đình cháu bé đến đón thì phát hiện cháu đã mất tích, đồng thời gia đình xác định không có người thân nào được ủy thác đến đón cháu, nên đã trình báo cơ quan công an.

Đến trưa 14/1, Công an TP Hải Phòng cũng thông tin về vụ việc. Theo Công an TP Hải Phòng, hồi 16h30 ngày 13/1, Công an thành phố Thủy Nguyên nhận được đơn trình báo của gia đình cháu N.T.M (sinh năm 2021, học sinh Trường mầm non phường Thiên Hương, thành phố Thủy Nguyên) bị đối tượng (chưa rõ lai lịch) đến trường đưa đi bằng xe taxi, chưa rõ tung tích.

Hiện, Công an thành phố Thủy Nguyên đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và truy tìm tung tích cháu N.T.M và các đối tượng liên quan.