Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 14/1, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hải Phòng cho biết, sau sự việc tại Trường mầm non Thiên Hương (phường Thiên Hương, TP Thủy Nguyên, Hải Phòng), ngay trong sáng nay, Sở làm việc với các Trưởng phòng mầm non, tiểu học của Sở và đại diện Phòng GD&ĐT TP Thủy Nguyên và một số địa phương có liên quan để rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Sở yêu cầu Phòng GD&ĐT thành phố Thủy Nguyên có báo cáo chi tiết về sự việc để phối hợp giải quyết, bảo đảm an toàn cho cháu bé. Đến nay, Sở cũng đã nhận được báo cáo chi tiết sự việc từ phía nhà trường.