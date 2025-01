Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 14/1, ông Xồng Bá Lầu - Chủ tịch UBND xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xe tải đâm vào tiệm tạp hóa khiến 6 người tử vong trên địa bàn xã. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Anh Và Bá Lâm thất thần bên quan tài các cháu - Ảnh: Báo Giao Thông

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, anh Và Bá Do (chủ cửa hàng tạp hóa) nhớ lại, ngày 12/1, mẹ của anh là bà Lê Thị Khiêm (SN 1965) cùng người chị dâu và 3 đứa cháu nhỏ đến nhà anh chơi. Vợ chồng anh Do vào phía trong nhà lấy kẹo ra cho các cháu thì tai họa ập đến. Nghe tiếng động lớn phía trước, anh Do hốt hoảng chạy ra thì đã thấy tất cả đã nằm dưới đống đổ nát. Trong số đó có con nhỏ của anh.

Phát hiện vụ tai nạn, hàng xóm cũng chạy đến cùng anh Do dỡ tường, gạch cứu mọi người nhưng không được. 5 trong số 6 người gặp nạn đã tử vong tại chỗ. Bà Khiêm bị thương được mọi người bế ra rồi đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân cũng đã tử vong không lâu sau đó.

Ông Lầu Bá Xềnh - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Càn cho biết, sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn. Trong ngày 14/1, chính quyền địa phương sẽ phối hợp các gia đình để lo thủ tục mai táng cho các nạn nhân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, trước đó, vào khoảng 17h ngày 12/1, trên tỉnh lộ 543D thuộc bản Thâm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, xe tải chở lá dong mang biển kiểm soát 37C-537.03 do anh Vũ Văn Hảo điều khiển đã đâm vào một nhà dân bên đường. Năm người tử vong tại chỗ, một người tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện. Trong số các nạn nhân có 4 trẻ em.

Ông Phan Huy Chương, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, đại diện ban đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Trước mắt ban đã hỗ trợ mỗi người tử vong 5 triệu đồng. UBND huyện Kỳ Sơn cũng hỗ trợ 15 triệu đồng cho mỗi nạn nhân, Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ 2 triệu đồng và Công an huyện hỗ trợ chung 5 triệu đồng.