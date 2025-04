Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan vụ 2 mẹ con tử vong trong nhà, ngày 1.4, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đang tạm giữ hình sự H.T.T.(16 tuổi, ở ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, H.Chợ Lách, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Cụ thể, lúc 5 giờ 18 ngày 31.3, người dân phát hiện bà N.T.T.H (65 tuổi) và con trai là T.Q (47 tuổi, ở khóm Mỹ Phú 5, TT.Tam Bình, H.Tam Bình, Vĩnh Long) tử vong trong nhà nên trình báo công an.

Nhận được thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an TT.Tam Bình khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định cả 2 nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp.