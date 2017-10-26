Vì ghen tuông mù quáng, khi thấy vợ đi làm về trễ, H. đã dùng dao đâm lạnh lùng giết chết người vợ trẻ của mình.

Vào khoảng 11 giờ ngày 25/10, tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là L.T.H (24 tuổi, quê Thanh Hóa), nghi phạm trong vụ việc là Phan Văn H. (26 tuổi), chồng nạn nhân.

Theo thông tin của Gia đình và Xã hội, vì chị H. đi làm về trễ nên khiến chồng nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính bên ngoài khiến hai vợ chồng mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, H. không giữ được bình tĩnh nên đã dùng dao đâm vào bụng vợ.

Lúc này, người dân xung quanh nghe tiếng la hét nên đã đến hiện trường xem xét. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng nạn nhân đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Ông Lê Đức Toàn - Trưởng công an xã Bình Dương cho biết hiện Phan Văn H. bị bắt giữ và đã được bàn giao cho Công an huyện Vĩnh Tường để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, vợ chồng H. đã kết hôn được một thời gian, cả hai đã có con gái hơn 1 tuổi. Trong khi H. làm đầu bếp ở Hà Nội thì vợ làm công nhân tại khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Trước đó, chị H. đã nhiều lần đi làm về muộn nên mới khiến chồng ghen tuông.

Vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Tường tiếp tục điều tra, làm rõ.