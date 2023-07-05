Thương tâm thanh niên 19 tuổi đuối nước tử vong khi lao xuống hồ cứu người

Đời sống 05/07/2023 11:20

Đang ngồi hóng mát ở bờ hồ thì nghe tiếng kêu cứu, nam thanh niên bèn lao xuống hồ cứu người nhưng không may bị nước cuốn mất tích, tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 5/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh T.Đ.A.T. (19 tuổi, ngụ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) trên hồ điều hòa TP Vinh, Nghệ An.

Thương tâm thanh niên 19 tuổi đuối nước tử vong khi lao xuống hồ cứu người - Ảnh 1
Anh Tuấn được lực lượng cứu hộ cứu nạn vớt, đưa vào bờ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, đêm 4/7, anh T. cùng bạn đang ngồi chơi, hóng mát bên hồ điều hòa TP Vinh, khu vực xã Hưng Lộc, TP Vinh thì phát hiện một người rơi xuống hồ và kêu cứu.

Theo tạp chí Người Đưa Tin, lúc này, anh T.Đ.A.T. (19 tuổi, ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng 3 người bạn khác nhảy xuống cứu.

Trong khi nạn nhân và 3 người tự bơi được vào bờ thì anh T. bị nước cuốn mất tích.

Thương tâm thanh niên 19 tuổi đuối nước tử vong khi lao xuống hồ cứu người - Ảnh 2
Dù đã thực hiện các biện pháp sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã đến hiện trường nỗ lực tìm kiếm. Đến khoảng 0h40 ngày 5/7, cảnh sát đã đưa được anh T. lên bờ và sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Gia Lai: Đi tắm suối, cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm do đuối nước

Gia Lai: Đi tắm suối, cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm do đuối nước

Sáng 28/6, ông Trần Văn Nhơn - Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ đuối nước khiến cháu bé 5 tuổi tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước khi cứu người tử vong do đuối nước tử vong vì cứu người đuối nước

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 22 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 28 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 39 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 43 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 7 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ