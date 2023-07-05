Đang ngồi hóng mát ở bờ hồ thì nghe tiếng kêu cứu, nam thanh niên bèn lao xuống hồ cứu người nhưng không may bị nước cuốn mất tích, tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 5/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh T.Đ.A.T. (19 tuổi, ngụ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) trên hồ điều hòa TP Vinh, Nghệ An.

Anh Tuấn được lực lượng cứu hộ cứu nạn vớt, đưa vào bờ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, đêm 4/7, anh T. cùng bạn đang ngồi chơi, hóng mát bên hồ điều hòa TP Vinh, khu vực xã Hưng Lộc, TP Vinh thì phát hiện một người rơi xuống hồ và kêu cứu.

Theo tạp chí Người Đưa Tin, lúc này, anh T.Đ.A.T. (19 tuổi, ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng 3 người bạn khác nhảy xuống cứu.

Trong khi nạn nhân và 3 người tự bơi được vào bờ thì anh T. bị nước cuốn mất tích.

Dù đã thực hiện các biện pháp sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã đến hiện trường nỗ lực tìm kiếm. Đến khoảng 0h40 ngày 5/7, cảnh sát đã đưa được anh T. lên bờ và sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

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