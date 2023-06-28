Sáng 28/6, ông Trần Văn Nhơn - Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ đuối nước khiến cháu bé 5 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, vào khoảng 15 giờ chiều qua, ngày 27/6, có 3 cháu nhỏ ở làng Pơ Ngăl (xã Kông Lơng Khơng) rủ nhau đến 1 con suối phía sau làng để tắm. Trong lúc tắm, không may cháu Đ.T.T. (SN. 2018) bị đuối nước; 2 cháu nhỏ còn lại chạy về làng kêu người lớn đến cứu, nhưng cháu T. đã tử vong.

Khu vực cháu T. bị đuối nước - Ảnh: Báo Gia Lai

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Kông Lơng Khơng đã lực lượng Công an xã đến hiện trường nắm thông tin, ghi nhận vụ việc. Địa phương cũng đã cử các ban, ngành, đoàn thể đến giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho cháu bé. Bước đầu, UBND xã hỗ trợ 1 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ 500 ngàn đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ xã hỗ trợ 300 ngàn đồng cho gia đình cháu bé.

Liên quan đến chuyện trẻ em tử vong do đuối nước, gần đây tại Quảng Ngãi cũng xảy ra 1 trong hợp thương tâm. Cụ thể theo thông tin từ VOV, khoảng 17h chiều (26/5), chị N.T.Y. (32 tuổi) cùng con trai là N.G.H., 8 tuổi, ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh đi tắm biển tại bãi tắm Thiên Đàng, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Trong lúc tắm biển gặp phải vùng nước xoáy, 2 mẹ con bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện vụ việc, người dân kịp thời ứng cứu được chị Y, riêng cháu H. bị sóng cuốn trôi xa. Một lúc sau, mọi người tìm vớt được thi thể cháu H..

Liên tục xảy ra đuối nước tại Quảng Ngãi - Ảnh: VOV

Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Quảng Ngãi liên tục xảy ra các vụ trẻ em tử vong do đuối nước. Tại huyện Bình Sơn, đây là vụ đuối nước thứ 4 xảy ra tại địa phương này trong vòng một tháng khiến 6 học sinh tử vong.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, đang vào mùa nghỉ hè, các bậc phụ huynh tăng cường quản lý con em khi tham gia các hoạt động vui chơi, dã ngoại, tắm tại các khu vực ao, hồ, sông suối, kênh, rạch…, đề phòng bất trắc do đuối nước gây ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-lai-di-tam-suoi-chau-be-5-tuoi-tu-vong-thuong-tam-do-duoi-nuoc-596579.html