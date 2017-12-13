Thực hư thời gian nghỉ Tết nâng từ 7 ngày lên 20 ngày

Đời sống 13/12/2017 15:55

Mấy ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin thời gian nghỉ Tết Nguyên đán được nâng từ 7 ngày lên 20 ngày. Mới đây, lãnh đạo Cục An toàn lao động đã chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Trước thông tin Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội (LĐTBVXH) đề xuất phương án cho người lao động nghỉ tết 20 ngày trên mạng xã hội, lãnh đạo Cục An toàn lao động, đơn vị tham mưu lập tờ trình về thời gian nghỉ tết khẳng định không có đề xuất này.

Điều 115 Bộ luật lao động 2012 quy định Tết Nguyên đán người lao động được nghỉ 6 ngày. Còn theo Điều 8 Nghị định số 45/2013/NĐ – CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định: Thời gian nghỉ Tết Âm lịch người sử dụng lao động lựa chọn 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm.

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Thông tin người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 20 ngày là không đúng sự thật - Ảnh: Tin Tức

Về việc Bộ LĐTBVXH đề xuất Tết Nguyên đán được nghỉ 7 ngày là do người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Liên quan đến thông tin người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 20 ngày, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động trả lời Báo Tin Tức: “Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán là 7 ngày như hiện nay là khoảng thời gian hợp lý, nhất là thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay”.

Phương án nghỉ Tết Nguyên đán được Bộ LĐTBVXH trình Chính phủ có nội dung như sau: Cán bộ, công viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ bắt đầu nghỉ từ ngày 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng). Theo đó, các ngày từ 14/2 đến 18/2 là các ngày nghỉ lễ chính thức còn những ngày còn lại là ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ bù.

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