Tết Nguyên đán 2018: Học sinh ở TP.HCM được nghỉ 16 ngày, học sinh Hà Nội nghỉ 8 ngày

Dự kiến trong tháng 12 này, các cơ quan chức năng sẽ chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 cho cán bộ công nhân viên chức. Tuy nhiên, lịch nghỉ của học sinh tại TP.HCM và Hà Nội đã được các cơ quan chức năng lên kế hoạch từ lâu.

Học sinh TP.HCM

Theo kế hoạch năm học 2017 - 2018 do UBND TP.HCM phê duyệt, học sinh tại địa bàn thành phố sẽ được nghỉ Tết 12 ngày từ 12/2/2018 (tức 27/12 âm lịch) cho đến hết ngày 23/2/2017 (tức 8/1 âm lịch). Tuy nhiên, trước thời gian nghỉ Tết cũng như sau ngày phải quay lại trường học đều là thứ bảy, chủ nhật nên học sinh ở khu vực này được nghỉ thêm 4 ngày. Như vậy, tổng thời gian học sinh ở TP.HCM được nghỉ là 16 ngày.

Sở dĩ học sinh ở TP.HCM được nghỉ nhiều là do số lượng dân nhập cư ở đây khá lớn nên lãnh đạo phải kéo dài thời gian nghỉ Tết để thuận tiện cho việc đi lại của phụ huynh, học sinh.

Học sinh Hà Nội

Trong khi đó, học sinh tại Hà Nội sẽ có số ngày nghỉ ít hơn học sinh ở TP.HCM. Cụ thể, học sinh ở địa bàn Hà Nội sẽ nghỉ từ 13/2/2018 (28 âm lịch) đến 21/2/2018 (tức 6/1 âm lịch). Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, học sinh ở Hà Nội sẽ được nghỉ 8 ngày.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2018 Vì Tết Dương lịch năm nay sẽ rơi vào ngày thứ hai nên cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần trước đó, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 3 ngày vào dịp Tết Dương lịch.

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên Đán 2018: Ngày nghỉ đầu tiên trùng với Lễ Tình nhân Hôm qua, phương án cuối cùng về đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 đã được các bộ, ban ngành liên quan đồng thuận thông qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tet-nguyen-dan-2018-hoc-sinh-o-tp-hcm-duoc-nghi-16-ngay-hoc-sinh-ha-noi-nghi-8-ngay-259864.html