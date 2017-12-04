Tết Nguyên đán 2018: Học sinh ở TP.HCM được nghỉ 16 ngày, học sinh Hà Nội nghỉ 8 ngày

Đời sống 04/12/2017 10:47

Dự kiến trong tháng 12 này, các cơ quan chức năng sẽ chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 cho cán bộ công nhân viên chức. Tuy nhiên, lịch nghỉ của học sinh tại TP.HCM và Hà Nội đã được các cơ quan chức năng lên kế hoạch từ lâu.

Học sinh TP.HCM

Theo kế hoạch năm học 2017 - 2018 do UBND TP.HCM phê duyệt, học sinh tại địa bàn thành phố sẽ được nghỉ Tết 12 ngày từ 12/2/2018 (tức 27/12 âm lịch) cho đến hết ngày 23/2/2017 (tức 8/1 âm lịch). Tuy nhiên, trước thời gian nghỉ Tết cũng như sau ngày phải quay lại trường học đều là thứ bảy, chủ nhật nên học sinh ở khu vực này được nghỉ thêm 4 ngày. Như vậy, tổng thời gian học sinh ở TP.HCM được nghỉ là 16 ngày.

Tết Nguyên đán 2018: Học sinh ở TP.HCM được nghỉ 16 ngày, học sinh Hà Nội nghỉ 8 ngày - Ảnh 1
Học sinh ở TP.HCM được nghỉ nhiều để thuận tiện cho các hộ gia đình nhập cư - Ảnh minh họa: Internet

Sở dĩ học sinh ở TP.HCM được nghỉ nhiều là do số lượng dân nhập cư ở đây khá lớn nên lãnh đạo phải kéo dài thời gian nghỉ Tết để thuận tiện cho việc đi lại của phụ huynh, học sinh.

Học sinh Hà Nội

Tết Nguyên đán 2018: Học sinh ở TP.HCM được nghỉ 16 ngày, học sinh Hà Nội nghỉ 8 ngày - Ảnh 2
Học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ Tết tổng cộng 8 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, học sinh tại Hà Nội sẽ có số ngày nghỉ ít hơn học sinh ở TP.HCM. Cụ thể, học sinh ở địa bàn Hà Nội sẽ nghỉ từ 13/2/2018 (28 âm lịch) đến 21/2/2018 (tức 6/1 âm lịch). Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, học sinh ở Hà Nội sẽ được nghỉ 8 ngày.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2018

Vì Tết Dương lịch năm nay sẽ rơi vào ngày thứ hai nên cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần trước đó, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 3 ngày vào dịp Tết Dương lịch.

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên Đán 2018: Ngày nghỉ đầu tiên trùng với Lễ Tình nhân

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên Đán 2018: Ngày nghỉ đầu tiên trùng với Lễ Tình nhân

Hôm qua, phương án cuối cùng về đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 đã được các bộ, ban ngành liên quan đồng thuận thông qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tết nguyên đán lịch nghỉ tết nguyên đán lịch nghỉ tết nguyên đán 2018

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 53 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 38 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?