Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó ngập lụt, lũ chồng lũ có thể tái diễn ở miền Trung

Công điện nêu, vừa qua, tại một số địa phương khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ, sạt lở đất, lũ quét, thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, vào ngày 12/10, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành Công điện số 950 của Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung.

Từ ngày 15 - 16/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm và còn diễn biến phức tạp.

Dựa vào dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày 12 - 14/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa lớn với lượng mưa từ 200 - 400 mm, cục bộ có nơi có thể trên 700mm.

Thủ tướng nhận định, nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu tại vùng trũng thấp, ngập úng tại đô thị, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.

Để chủ động tạo dung tích dự phòng đón lũ, vừa qua, nhiều thủy điện ở miền Trung đã chủ động xả lũ - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Theo thông tin từ VTC News, trước tình hình này, Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai.

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát, chủ động sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Lãnh đạo các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; chủ động chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt.

Đồng thời triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động, nhất là các công trình xung yếu, đang thi công, hạn chế tối đa thiệt hại.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thiên tai, cảnh báo, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai theo quy định.

Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chức năng quản lý nhà nước được phân công phối hợp địa phương kịp thời chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, nhất là đối với các hồ thuỷ điện nhỏ, hồ thuỷ lợi xung yếu, an toàn cho giáo viên, học sinh tại những khu vực bị ngập lũ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và đồ dùng học tập tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Về phía Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng yêu cầu Bộ này chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, thiên tai, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai, Thủ tướng giao nhiệm vụ.