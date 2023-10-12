Phát hiện nhà trọ 7 tầng xây vượt quá 135 phòng ở TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 12/10, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại nhà trọ trên đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Thượng tá Lương Nguyễn Hoàng - Phó Phòng PC07 làm trưởng đoàn.

Nhà trọ này gồm 1 hầm, 7 tầng, 1 tầng thượng với diện tích sàn hơn 624m2. Cơ sở này có 255 nhân khẩu, trong đó có 7 nhân khẩu là người nước ngoài đang cư trú và do ông Trần Thái Hoàng làm chủ hộ kinh doanh. Tại đây, lực lượng chức năng đi từng tầng để kiểm tra hệ thống chuông báo cháy và tất cả đều hoạt động khi phát hiện khói, nhiệt.

Ở khu vực tầng thượng, lực lượng chức năng kiểm tra vòi nước chữa cháy, hệ thống bồn nước, máy bơm nước chữa cháy bằng điện và dầu diesel.

Bên cạnh đó, nhân viên xây dựng và điện lực cũng tiến hành kiểm tra giấy phép xây dựng và hệ thống an toàn điện tại tất cả các tầng. Về công tác lưu trú, lực lượng công an kiểm tra quá trình quản lý, tiếp nhận thông tin cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Lực lượng chức năng kiểm tra đầu báo cháy ở tầng 4 - Ảnh: Báo Dân trí

Hơn 2 giờ kiểm tra thực tế về an toàn PCCC, tổ công tác ghi nhận giao thông phục vụ chữa cháy đảm bảo theo quy định, xe chữa cháy và xe thang cứu hộ có khả năng tiếp cận để triển khai lực lượng chữa cháy; nguồn nước chữa cháy bên trong và bên ngoài đều đảm bảo việc tiếp cận lấy nước khi cần thiết; cơ sở xây dựng tường gạch ngăn cháy đảm bảo yêu cầu; hai lối thoát nạn và chiều rộng của hành lang thoát nạn đảm bảo theo quy định…

Tuy nhiên, cầu thang bộ chưa đảm bảo kín, chưa có cửa ngăn buồng thang có giới hạn chịu lửa, phòng kỹ thuật điện chưa được chèn bịt kín ngăn cháy theo trục đứng; các cầu thang bộ tại công trình bố trí phân tán chưa đảm bảo khoảng cách; chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố cho thang bộ từ tầng 1 đến tầng 7…

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, theo giấy phép xây dựng, nhà trọ này có quy mô 41 phòng nhưng tổng số phòng thực tế tại thời điểm kiểm tra là 176 phòng, tăng 135 phòng; tăng diện tích sàn 26,8m2… Qua đó, đại diện Sở Xây dựng TPHCM đề xuất chuyển UBND quận Tân Phú xử lý vi phạm xây dựng sai phép so với giấy phép xây dựng đối với cơ sở trên.

Nhà trọ được xây dựng với quy mô một hầm, 7 tầng và một sân thượng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngoài ra, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cũng phát hiện tiệm tạp hóa tại đây chưa làm thủ tục đăng ký kinh doanh và đề xuất UBND quận Tân Phú kiểm tra, xử lý theo quy định. Về điện và lưu trú, tổ công tác ghi nhận cơ sở này thực hiện đảm bảo theo quy định.

Làm việc với tổ công tác, ông Hoàng cam kết sẽ có biện pháp khắc phục những tồn tại mà lực lượng chức năng nêu ra để đảm bảo an toàn cho cư dân đang lưu trú.

Theo ông Hoàng, mô hình chung cư mini đang là xu thế thị trường và đang được đông đảo người dân đón nhận. Tại buổi kiểm tra, Thượng tá Hoàng đề nghị tổ công tác cần phải kiểm tra thực tế số lượng người dân đang cư trú được tuyên truyền về PCCC; kiểm tra bao nhiêu người dân biết cách sử dụng bình chữa cháy.