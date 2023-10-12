Người phụ nữ bị chó thả rông xông tới cắn, kéo lê một đoạn, đập đầu xuống đường

Đời sống 12/10/2023 16:27

Một người phụ nữ tại Đắk Lắk bất ngờ bị con chó thả rông xông tới cắn vào chân, kéo lê một đoạn, đập đầu xuống đường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 12/10, ông Nguyễn Hữu Chí - Chủ tịch UBND xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - xác nhận một người phụ nữ cư trú địa bàn vừa bị một con chó thả rông tấn công, phải vào viện khâu vết thương.

Người phụ nữ bị chó thả rông xông tới cắn, kéo lê một đoạn, đập đầu xuống đường - Ảnh 1
Người phụ nữ ngã sõng soài xuống lề đường sau khi bị chó cắn - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Ngay sau sự việc, xã đã cho cán bộ thú y, cán bộ nông nghiệp, công an xã xuống hiện trường để lập biên bản xử lý theo quy định đối với việc người chủ không đeo rọ mõm cho chó khi thả ra nơi công cộng.

"Con chó này thuộc sở hữu của một phụ nữ thuê trọ tại địa bàn xã. Cán bộ thú y xã đang theo dõi con chó có biểu hiện của bệnh dại hay không", vị lãnh đạo xã thông tin.

Người phụ nữ bị chó thả rông xông tới cắn, kéo lê một đoạn, đập đầu xuống đường - Ảnh 2
Vết thương do chó cắn ở chân người phụ nữ - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng 11/10, một người phụ nữ lớn tuổi đang nhặt ve chai tại đường A6 (xã Cư Êbur) đã bất ngờ bị 1 con chó lớn xông tới cắn vào bắp đùi. Chưa dừng lại, con chó này còn kéo lê nạn nhân trên đường khiến đầu của người này va đập, bị thương.

Phát hiện sự việc, người dân đã đến xua đuổi con chó và đưa người phụ nữ đến bệnh viện điều trị.

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