Cảnh báo việc 'giả phụ huynh' gọi điện xin đón học sinh lớp 3

Đời sống 12/10/2023 19:11

Ông Nguyễn Hoàng Thành - Chủ tịch UBND phường Nghi Hương (TX. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) xác nhận, tại trường Tiểu học Nghi Hương trên địa bàn phường vừa xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận khi một người lạ gọi điện đến giới thiệu là phụ huynh để xin đón học sinh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 12/10, mạng xã hội lan truyền đoạn thông tin chia sẻ của một cô giáo chủ nhiệm lớp 3 trường Tiểu học Nghi Hương (TX. Cửa Lò). Theo chia sẻ của cô giáo này vào sáng 11/10, cô không có tiết dạy nên không đến trường. Khi đang đi công việc thì cô giáo này nhận được nhiều cuộc gọi từ nhiều số khác nhau với dãy số 0275.888.9989 và 0208.888.9981.

Khi cô này nghe máy, người gọi điện giới thiệu là bố của em P.C. lớp 3. Người này xin cô giáo cho đón cháu P.C. về sớm vì nhà có việc. Cô giáo thông báo không ở trường nên dặn phụ huynh đến trường thì vào trong lớp rồi xin cô giáo cho cháu về.

Người này sau đó nhờ cô chủ nhiệm gọi cho giáo viên đang đứng lớp đúng 9h40’ cho P.C. ra cổng để bố đón vì sợ bảo vệ không cho vào trong. Cô giáo chủ nhiệm sau đó đã gọi cho giáo viên đứng lớp và dặn cháu P.C. đứng trong cổng trường khi nào bố đến đón mới được ra ngoài cổng.

 

Gần 10h cùng ngày vẫn không thấy phụ huynh nào đến đón, cô giáo chủ nhiệm gọi điện vào số của mẹ cháu P.C. thì mới tá hỏa khi biết bố cháu đang ở nước ngoài, gia đình không có việc gì và cũng không xin đón cháu. Giáo viên chủ nhiệm sau đó đã gọi cho các giáo viên đưa học sinh vào lớp.

Cảnh báo việc 'giả phụ huynh' gọi điện xin đón học sinh lớp 3 - Ảnh 1
Thông tin được chia sẻ lên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Sự việc đã khiến giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh hoang mang, lo lắng. Cô giáo chủ nhiệm sau đó cũng đăng tải thông tin sự việc kèm số điện thoại để cảnh báo với mọi người. Cô giáo này cũng nghi ngờ có người nào đó đang lấy sự an toàn của học sinh ra làm trò đùa vì mục đích cá nhân.

Ngoài ra, cô giáo chủ nhiệm lớp 3D trường Tiểu học Nghi Hương xác nhận sự việc xảy ra tại lớp cô và cho biết, hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ. Lãnh đạo trường Tiểu học Nghi Hương cũng cho biết, hiện Công an phường Nghi Hương, Công an TX. Cửa Lò đã đến trường làm việc để điều tra làm rõ vụ việc này.

Theo thông tin từ báo Nhân dân, bà Lê Hoàng Anh, Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, để phòng tránh nạn bắt cóc trẻ em, cần phải dạy trẻ tránh tiếp xúc với người lạ, không nhận bất cứ thứ gì người lạ đưa, không tiếp xúc gần với người lạ. Các cha mẹ cần bảo mật thông tin trên mạng về trẻ, không nên đưa thông tin đầy đủ về trẻ và nơi trẻ học, bởi nếu làm như vậy kẻ xấu sẽ nghiên cứu thói quen của trẻ để thực hiện hành vi bắt cóc.

Tạo cho trẻ thói quen đi học cùng nhiều bạn, dạy trẻ không đi theo người lạ, kể cả người quen trừ khi có sự đồng ý trực tiếp từ bố mẹ, dạy cho trẻ ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ, địa chỉ nhà.

Ngoài ra, cần huấn luyện cho trẻ những kỹ năng phòng ngừa, khi có người lạ bám theo thì đi về phía người an toàn như công an, bộ đội, bảo vệ, người cao tuổi. Từ chối khi người lạ dụ dỗ; kháng cự khi bị người lạ đưa đi bằng cách vùng vẫy, hét to kêu cứu để thu hút sự chú ý của mọi người.

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