Cảnh báo việc 'giả phụ huynh' gọi điện xin đón học sinh lớp 3

Gần 10h cùng ngày vẫn không thấy phụ huynh nào đến đón, cô giáo chủ nhiệm gọi điện vào số của mẹ cháu P.C. thì mới tá hỏa khi biết bố cháu đang ở nước ngoài, gia đình không có việc gì và cũng không xin đón cháu. Giáo viên chủ nhiệm sau đó đã gọi cho các giáo viên đưa học sinh vào lớp.

Thông tin được chia sẻ lên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tiền Phong

Sự việc đã khiến giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh hoang mang, lo lắng. Cô giáo chủ nhiệm sau đó cũng đăng tải thông tin sự việc kèm số điện thoại để cảnh báo với mọi người. Cô giáo này cũng nghi ngờ có người nào đó đang lấy sự an toàn của học sinh ra làm trò đùa vì mục đích cá nhân.

Ngoài ra, cô giáo chủ nhiệm lớp 3D trường Tiểu học Nghi Hương xác nhận sự việc xảy ra tại lớp cô và cho biết, hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ. Lãnh đạo trường Tiểu học Nghi Hương cũng cho biết, hiện Công an phường Nghi Hương, Công an TX. Cửa Lò đã đến trường làm việc để điều tra làm rõ vụ việc này.

Theo thông tin từ báo Nhân dân, bà Lê Hoàng Anh, Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, để phòng tránh nạn bắt cóc trẻ em, cần phải dạy trẻ tránh tiếp xúc với người lạ, không nhận bất cứ thứ gì người lạ đưa, không tiếp xúc gần với người lạ. Các cha mẹ cần bảo mật thông tin trên mạng về trẻ, không nên đưa thông tin đầy đủ về trẻ và nơi trẻ học, bởi nếu làm như vậy kẻ xấu sẽ nghiên cứu thói quen của trẻ để thực hiện hành vi bắt cóc.

Tạo cho trẻ thói quen đi học cùng nhiều bạn, dạy trẻ không đi theo người lạ, kể cả người quen trừ khi có sự đồng ý trực tiếp từ bố mẹ, dạy cho trẻ ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ, địa chỉ nhà.

Ngoài ra, cần huấn luyện cho trẻ những kỹ năng phòng ngừa, khi có người lạ bám theo thì đi về phía người an toàn như công an, bộ đội, bảo vệ, người cao tuổi. Từ chối khi người lạ dụ dỗ; kháng cự khi bị người lạ đưa đi bằng cách vùng vẫy, hét to kêu cứu để thu hút sự chú ý của mọi người.