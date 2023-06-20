Thủ khoa thi lớp 10 TP.HCM đạt 29,25 điểm

Theo thông báo sáng 20/6 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, thủ khoa thi lớp 10 TP.HCM năm nay đạt 29,25 điểm (bình quân 9,35 điểm mỗi môn).

Theo thông tin từ VnExpress, theo thông báo sáng 20/6 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, Phạm Quốc Bình tổng điểm xét tuyển 46,75/50, bình quân 9,35 điểm mỗi môn, là thủ khoa thi vào lớp 10 chuyên của TP HCM năm nay. Bình đạt 8 điểm Văn; 9,75 Tiếng Anh, 10 Toán và 9,5 điểm môn chuyên.

Với công thức tính điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi chung cùng điểm môn chuyên nhân hệ số hai, tối đa 50, Bình đạt 46,75 điểm.

Thí sinh đứng thứ hai là Nguyễn Bảo Hân, Huỳnh Quang Phú, cùng đạt 46/50 điểm. Cả hai đều giành điểm 10 môn Ngoại ngữ, còn môn chuyên 9-9,5. Những vị trí còn lại trong top 5 thí sinh có điểm xét tuyển lớp 10 chuyên cao nhất thuộc về Phạm Minh Uyên - 45,74 điểm, Dương Phú Quang và Nguyễn Thanh Phong cùng 45,25 điểm.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập, ngày 6/6 - Ảnh: VnExpress

Năm ngoái, thủ khoa hệ chuyên ở TP HCM là Dương Kiến Khải. Em đăng ký vào lớp chuyên Tin, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, với ba điểm 10 môn Toán, Tiếng Anh và Tin học chuyên, còn Văn 8,75. Tổng điểm xét tuyển của Khải là 48,75.

Ở hệ đại trà, thủ khoa lớp 10 của TP HCM năm nay là Vũ Ngọc Bích với tổng điểm xét tuyển ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh là 29,25/30 điểm. Trong đó, Bích đạt 9,25 điểm Văn; 10 điểm Toán và Tiếng Anh.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngay sau khi công bố điểm thi, trong thời gian từ 21-24/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi tại trường THCS nơi đã học tập, đăng ký thi.

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm học 2023-2024 - Ảnh: Báo Dân Trí

Dự kiến, điểm chuẩn chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng sẽ được công bố vào ngày 24/6. Điểm chuẩn lớp 10 thường công bố ngày 10/7.

Năm nay, TPHCM có gần 114.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó 96.300 em đăng kí dự thi lớp 10 công lập.

Trong số này, hơn 88.000 em thi lớp 10 thường, khoảng 6.900 thí sinh dự thi chuyên, 1.100 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp. Các trường THPT công lập tuyển khoảng 77.000 thí sinh.

8h sáng mai, thứ ba (20/6) sẽ công bố điểm thi lớp 10 ở TP.HCM Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, 8g sáng mai (20/6) Sở sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023. Ngay sau khi công bố điểm thi, trong thời gian từ 21-24/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi tại trường THCS.

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