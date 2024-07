Theo thông tin từ báo Dân Trí : Tối 15/7, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 người tử vong tại quán trà sữa Phúc Long.

Hình ảnh trước khi xảy ra án mạng (Ảnh: CAND)

Theo thông tin từ báo Công an Nhân Dân: Ngày 16/7, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác khám nghiệm vụ án mạng khiến 2 người chết tại quán Coffee&Tea P.L (đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12).

Nạn nhân được xác định là ông H.V.H. (SN 1985, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) và bà M.T.V. (SN 1982, ngụ quận 12) với nhiều vết đâm trên người gây mất máu tử vong. Bước đầu làm rõ vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ông H. đã dùng hung khí tấn công bà V. sau đó dùng chính hung khí này tự sát.