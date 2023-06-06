Đơn vị này cho biết ngày 1/6 đã tiếp nhận 2 bệnh nhân chuyển tuyến từ Bệnh viện huyện Kiến An, Hải Phòng, trong tình trạng suy hô hấp.

Theo Zing News đưa tin, bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, vừa thông tin về tình hình sức khỏe của hai bệnh nhân P.V.T. (49 tuổi) và P.M.K. (15 tuổi) trong vụ 3 cha con bị ngạt khí do ngủ trong ôtô khi mất điện tại Hải Phòng.

TS.BS Lê Lan Phương, Phụ trách Giám đốc Trung tâm Hồi sức Tích cực, cho hay bật điều hòa ôtô để ngủ trong khi đóng kín cửa sẽ làm sản sinh lượng lớn khí CO và CO2 ra môi trường xung quanh.

Sau hơn một ngày được hồi sức tích cực, tình trạng chung của 2 cha con đã cải thiện, ‎ý thức tỉnh táo, được rút ống nội khí quản, cắt các thuốc vận mạch. Hiện tình trạng của 2 bệnh nhân này ổn định, tiếp tục được theo dõi và ra viện trong thời gian tới.

Khí này tiếp tục được điều hòa hút vào trong khiến những người ngủ trong xe bị ngạt khí. Nạn nhân sẽ mất ý thức, hôn mê và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Vị chuyên gia cũng chia sẻ trường hợp phát hiện người hôn mê trong ôtô nghi ngờ do ngạt khí cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khu vực thoáng khí, hỗ trợ hô hấp, hô hấp nhân tạo nếu ngừng thở. Sau đó, bạn cần chuyển ngay nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Cơ hội sống sót của nạn nhân bị ngạt khí phụ thuộc vào thời gian được đưa tới bệnh viện. Khi thấy có người bị ngạt, bạn cần mở hết các cửa để không khí tràn vào và đưa ngay nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Ba cha con ngạt khí khi bật điều hòa trong ô tô để ngủ khiến 1 người tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn nguồn tin từ Báo Dân Việt, vào ngày 2/6 một lãnh đạo thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão cho biết, vào khoảng 3 giờ sáng tại thôn Văn Tràng 1 xảy ra một vụ ngạt khí khi bật điều hòa trong ô tô để ngủ khiến 1 người tử vong, 2 người nguy kịch.

Lãnh đạo thị trấn Trường Sơn cho biết thêm, do mất điện trời nóng 3 cha con bật điều hòa trong ô tô để ngủ, khi có điện người mẹ gọi ba cha con dậy thì tá hỏa phát hiện con gái SN 2003 đã tử vong, còn người cha (sinh năm 1974) và người con gái (SN 2008) đang trong tình trạng hôn mê nguy kịch đến tính mạng.