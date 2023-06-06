Trên người nạn nhân có 16 vết thương, tử vong vì mất máu cấp do đa chấn thương - thủng tim, phổi, gan.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm P.B.Q. (SN 1982, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông L.V.B.N (SN 1971) cùng ngụ địa phương với Q.

Đối tượng P.B.Q. tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Qua điều tra ban đầu, Q. khai nhận trước đó thường mua số đề ở chỗ ông N. và có thiếu nợ ông N. số tiền 2,1 triệu đồng.

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, tối 4/6, sau khi ra đồng thăm lúa, Q. chạy xe máy về nhà, trên xe có cây kéo dùng để diệt ốc bươu vàng. Khi Q. chạy ngang nhà ông N. thì bị người này chặn đầu xe hành hung, đòi nợ. Bị đánh, Q. tức giận dùng kéo đâm ông N. nhiều nhát dù có người đến can ngăn.

Hung khí mà Q. sử dụng để sát hại ông N. - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khi thấy ông N. gục xuống, Q. cầm kéo chạy bộ về nhà. Ông N. được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Sau khi về nhà, Q. nhờ gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp hung khí.

Tại cơ quan công an, Q. khai nhận do cay cú vì bị ông N. chửi, đánh nên dùng kéo đâm cho hả giận. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định trên người ông N. có 16 vết thương, tử vong vì mất máu cấp do đa chấn thương - thủng tim, phổi, gan.

Đau lòng thảm án chồng giết vợ rồi tự tử trước sự chứng kiến của con nhỏ Thời điểm xảy ra vụ việc, hai người con chứng kiến nhưng không thể can ngăn được, đã hô hoán người dân đến giúp đỡ.

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