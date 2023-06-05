Thông báo MỚI trong quá trình phá án vụ giết người phân xác ở Bình Dương

Đời sống 05/06/2023 11:32

Ngày 5/6, Công an Bình Dương đã phát đi thông báo thứ 3 liên quan đến vụ án nghi phân xác ở bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 5/6, các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm lai lịch của nạn nhân trong nghi án giết người phân xác ở Bình Dương.

Công an Bình Dương đã phát đi thông báo thứ 3 liên quan đến chiếc túi xách du lịch màu đỏ dùng để đựng các bộ phận của thi thể nạn nhân, nếu ai phát hiện được những manh mối liên quan đến chiếc túi này như biết nơi nào bán hoặc ai đã từng mua thì cũng báo ngay cho cơ quan công an.

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Nếu ai phát hiện manh mối liên quan đến chiếc túi xách du lịch màu đỏ thì báo ngay cho công an - Ảnh: Báo Người lao động

Thông báo nêu: Quá trình khám nghiệm hiện trường đã phát hiện tứ chi của thi thể nạn nhân và thu giữ 1 túi xách du lịch màu đỏ.

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Thông báo thứ 3 của Công an Bình Dương liên quan vụ án nghi phân xác nạn nhân - Ảnh: Báo Người lao động

Trong thông báo mới nhất này, công an cũng kêu gọi người dân, các phương tiện xe khách, taxi…hỗ trợ cung cấp thông tin, camera hành trình ghi nhận những thông tin về đặc điểm của người bị hại, đối tượng, phương tiện nghi có liên quan đến vụ án thì hãy trình báo ngay cho Phòng CSHS.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, kết quả điều tra đến nay xác định người bị hại là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m - 1,70m, chết từ 8-14 ngày (khoảng ngày từ 10-5 đến khi phát hiện). Tứ chi của nạn nhân được chứa trong túi xách du lịch màu đỏ bị đốt cháy.

Thông báo MỚI trong quá trình phá án vụ giết người phân xác ở Bình Dương - Ảnh 3
Hiện trường và các chi tiết liên quan đến vụ án - Ảnh: Báo Tiền phong

Hơn 11 ngày trôi qua kể từ khi phát hiện tứ chi người tại một khu đất trống trên địa bàn phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an dù rất nỗ lực tìm kiếm nhưng danh tính nạn nhân và thủ phạm vẫn chưa được xác định.

Những ngày qua, lực lượng công an đã đến nhiều nhà trọ, các địa điểm kinh doanh, các công ty trên địa bàn để dán thông báo tìm người, tìm các thông tin liên quan để phục vụ điều tra. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tìm đến nhiều bãi rác tự phát, lục tung các túi rác để tìm kiếm manh mối hoặc các bộ phận khác của nạn nhân có thể bị hung thủ bỏ lại.

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Nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, cao từ 1,68m-1,70m - Ảnh: Báo Người lao động

Công ty môi trường Bình Dương được công an đề nghị hỗ trợ tìm kiếm các phần thi thể còn lại. Đại diện Công ty môi trường Bình Dương cho biết, phía doanh nghiệp đã chủ động đề nghị nhân viên thu gom rác trên toàn tỉnh chú ý kiểm tra kỹ để tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Thượng tá Trần Minh Nhựt, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân. Theo đó, bất kỳ tin trình báo nào từ người dân giúp cơ quan chức năng phá án, hoặc cung cấp manh mối về danh tính nạn nhân thì sẽ được thưởng nóng (100 triệu đồng) ngay sau khi tiếp nhận. Mọi thông tin cá nhân của người trình báo sẽ được bảo mật và bảo vệ.

Mọi thông tin báo về, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, số 615, Đại lộ Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Hoặc liên hệ trực tiếp đại uý Trần Văn Thông - Phó Trưởng phòng, số điện thoại 0973.406.735 (Zalo: 0973.406.735), điều tra viên Hồ Long An, số điện thoại 0368.977.776 (Zalo 0368.977.776) và điều tra viên Huỳnh Văn Bền số điện thoại 0983.927.113 (Zalo 0965.864.270).

Nóng: Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự trở lại hiện trường vụ án phân xác ở Bình Dương

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Chiều 30/5, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các điều tra viên, lực lượng trinh sát hướng tiếp cận trong quá trình điều tra, phá án.

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