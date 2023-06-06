Hà Nội: Sậy bẫy làm nhiệm vụ online hưởng hoa hồng, người phụ nữ bị lừa gần nửa tỷ đồng

Đời sống 06/06/2023 10:29

Ngày 5/6, Công an phường Phan Chu Trinh (Hà Nội) tiếp nhận tin trình báo của chị T. (sn 1981) về việc bị lừa khoảng 450 triệu đồng sau khi nhận làm nhiệm vụ online để hưởng tiền hoa hồng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ngày 27/5, Công an phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm tiếp nhận tin trình báo của chị T. (sinh năm 1981 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Sậy bẫy làm nhiệm vụ online hưởng hoa hồng, người phụ nữ bị lừa gần nửa tỷ đồng - Ảnh 1
Người phụ nữ bị lừa sau khi tham gia chương trình nhận quà - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Trước đó, chị T. nhận cuộc gọi thông báo được tham gia chương trình nhận quà và được mời làm nhiệm vụ sẽ hưởng tiền hoa hồng.

Ngay sau đó, chị T. đã chuyển khoảng 450 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được nhận lại tiền gốc và tiền hoa hồng. Lúc này chị T. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin từ báo Giao thông Hà Nội, dù cơ quan Công an đã cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn mất cả tỷ đồng bởi chiêu trò làm nhiệm vụ để được hưởng tiền hoa hồng. Nạn nhân đa phần là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập...

Hà Nội: Sậy bẫy làm nhiệm vụ online hưởng hoa hồng, người phụ nữ bị lừa gần nửa tỷ đồng - Ảnh 2
Dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy bởi trò làm nhiệm vụ online nhận tiền hoa hồng - Ảnh: Giao thông Hà Nội

Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chiêu trò lừa đảo chỉ bằng sổ đỏ photo, chiếm đoạt gần 1,1 tỉ đồng

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Làm cò đất nên Phơi có nhiều giấy photo quyền sử dụng đất của người dân, sau đó lần lượt sử dụng những giấy tờ này lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1,1 tỉ đồng.

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Từ khóa:   lừa đảo nhiệm vụ online hoa hồng

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