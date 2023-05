Chiêu trò lừa đảo chỉ bằng sổ đỏ photo, chiếm đoạt gần 1,1 tỉ đồng

Tại tòa, bị cáo Phơi khai trong hơn một năm, các bị cáo tạo ra nhiều lý do để lấy tiền của bị hại, mỗi lần 5-10 hoặc 20 triệu đồng. Bị cáo nói tổng số tiền là bị cáo Toàn và bị hại ghi chép chứ bị cáo không nhớ bao nhiêu tiền.

Theo cáo trạng, Phơi và Toàn có mối quan hệ quen biết do nhà ở gần nhau. Khoảng đầu tháng 5-2020, Toàn cần tiền nên hỏi Phơi có biết chỗ nào cho vay tiền không. Phơi nói biết ông NVH cho vay tiền, lãi suất 5%/tháng nhưng phải có tài sản thế chấp. Tuy nhiên, Toàn không có tài sản thế chấp.

Sau đó, Phơi đã bàn với Toàn dùng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo (thể hiện quyền sử dụng đất của bà NTS và CVT, cùng có đất ở huyện Thới Lai) và nói dối là của cô và cô họ Toàn, đang làm thủ tục tặng cho hoặc đổi đất với Toàn để vay tiền, nhận đặt cọc chuyển nhượng của ông H.

Để tiếp tục nhận tiền của ông H, Phơi làm giả nhiều giấy tờ rồi cùng Toàn đến gặp ông H nói dối cần tiền chi phí nhờ Sở TN&MT làm nhanh giấy tờ, bồi dưỡng Phơi đi làm thủ tục, phát sinh thêm 300 m2 đất ở đô thị, bà S bệnh nặng… để ứng tiền thêm. Đến ngày 5/10/2020, ba người thống kê số tiền Phơi, Toàn đã nhận của ông H là 940 triệu.

Sau đó, Phơi, Toàn lại nói dối ông H là Toàn sẽ bán thêm thửa đất của bà S cho ông để mượn 200 triệu. Tổng cộng số tiền hai bị cáo chiếm đoạt của ông H là 1,14 tỉ (tại tòa tính lại hai bị cáo thực nhận tiền của ông H là 1,09 tỉ).

Ngoài ra, hai bị cáo còn nói dối cô của Toàn ở An Giang bị bệnh nặng nên mượn xe máy trị giá 6,5 triệu của bị hại đi thăm rồi lấy xe này đem cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Công an TP. Hồ Chí Minh đưa tin vào ngày 7/2/2023, tại TP.Nha Trang cũng xảy ra vụ lừa đảo tương tự. Làm nghề in, photocopy nên một chủ tiệm tự tay làm giả 4 cuốn "sổ đỏ” nhà, đất và một số tài liệu liên quan, sau đó lần lượt đem thế chấp cho nhiều người, chiếm đoạt 11,3 tỷ đồng. Ngày 06/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết có kết luận điều tra để truy tố Đặng Thị Mai Hương (SN 1989, trú phường Phước Long, TP.Nha Trang) về các hành vi: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".