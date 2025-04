Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 2/4, Công an phường Xóm Củi, quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 2 tầng làm 3 người tử vong trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 2 giờ 23 phút sáng cùng ngày, tại địa chỉ 66B và 66C đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8 xảy ra vụ cháy nhà dân khiến 3 người tử vong và thiêu rụi nhiều tài sản.