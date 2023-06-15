Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh được dùng chứng chỉ cấp sau 10/9/2022 để miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ

Đời sống 15/06/2023 15:11

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thi và cấp sau ngày 10/9/2022 để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ theo quy định.

Theo thông tin từ Báo điện tử VOV, chiều nay (15/6), Cục quản lý chất lượng cho biết, tiếp theo công văn số 889/QLCL-QLVBCC ngày 9/6/2023 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Cục Quản lý chất lượng tiếp tục có hướng dẫn bổ sung.

Theo đó, thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thi và cấp sau ngày 10/9/2022 để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ theo quy định.

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh được dùng chứng chỉ cấp sau 10/9/2022 để miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ - Ảnh 1
Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ cấp sau 10/9/2022 được miễn thi tốt nghiệp ngoại ngữ - Ảnh: Báo điện tử VOV

Trước đó, Cục Quản lý chất lượng có văn bản gửi các địa phương hướng dẫn việc xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài (chứng chỉ) để miễn thi bài thi môn ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD- ĐT) hướng dẫn như sau, yêu cầu các địa phương chỉ chấp nhận xét, miễn thi với thí sinh có chứng chỉ cấp trước ngày 10/9/2022 và sau ngày 11/11/2022.

Dẫn nguồn thông tin từ Báo Giao Thông, quy định này khác với hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2023 do Bộ GD&ĐT ban hành hồi tháng 4/2023, thí sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên hoặc tương đương được miễn thi và tính điểm 10 môn tiếng Anh khi xét tốt nghiệp THPT. Hạn sử dụng chứng chỉ còn ít nhất tới ngày 27/6/2023.

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh được dùng chứng chỉ cấp sau 10/9/2022 để miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ - Ảnh 2
Bộ GD&ĐT điều chỉnh lại mốc thời gian công nhận chứng chỉ quốc tế để miễn thi ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: Báo Giao Thông

Được biết, quy định mới này của Bộ GD&ĐT liên quan đến việc hoãn thi IELTS ở Việt Nam hồi đầu tháng 11 năm ngoái. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau ngày 10/9/2022, việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài phải được Bộ cấp phép.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 11, các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS mới lần lượt hoàn thiện yêu cầu này, ảnh hưởng tới nhiều thí sinh thi trong khoảng thời gian trên. Vì vậy Bộ GD&ĐT sẽ không chấp nhận các chứng chỉ trong khoảng thời gian 10/9 đến 11/11/2022.

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