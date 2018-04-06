Thanh Minh trong tiết tháng 3: Tổng hợp những bài thơ hay nhất

Đời sống 06/04/2018 09:06

Cùng thưởng thức những bài thơ hay về Tết Thanh Minh này và hướng trái tim của bạn về với quê hương, nguồn cội.

Vào dịp Tết Thanh Minh, đất trời chuyển giao từ mùa xuân sang mùa hạ. Cây cối đâm chồi nảy lộc, khắp nơi tươi tốt. Người dân tấp nập đi thăm mộ, sửa sang, dọn dẹp phần mộ của tổ tiên và chuẩn bị mâm cúng để bày tỏ lòng thành kính. Với bầu không khí rạo rực như vậy, không ít nhà thơ đã dành tình cảm cho ngày lễ này, để lại cho người đời sau những bài thơ về Tết Thanh Minh bất hủ.

Một số bài thơ về Tết Thanh Minh hay nhất

Tết Thanh Minh
Tết Thanh Minh. Ảnh minh họa: Internet.

1. Bài Thanh Minh của Nguyễn Trãi (bản dịch của Trần Đắc Thọ)

Từ ngày lưu lạc rời quê cũ,

Bấm đốt thanh minh mấy lượt qua.

Ngàn dặm mộ phần đều khói lạnh,

Mười năm thân hữu thảy tiêu ma.

Trời quang mây tạnh khi bừng nắng,

Xuân vãn đồ mi đã trổ hoa.

Luống những ngập ngừng nâng chén rượu,

Cho vơi nỗi khổ nhớ quê nhà.

Tảo mộ vào Tiết Thanh Minh
Tảo mộ vào Tiết Thanh Minh. Ảnh minh họa: Internet.

2. Bài Cảnh ngày xuân, trích Truyện kiều của Nguyễn Du

Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.

Cỏ non xanh tận chân trời,

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

 

Thanh minh trong tiết tháng ba,

Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.

Gần xa nô nức yến anh,

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.

 

Dập dìu tài tử, giai nhân,

Ngựa xe như nước áo quần như nêm.

Ngổn ngang gò đống kéo lên,

Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay.

 

Tà tà bóng ngả về tây,

Chị em thơ thẩn dan tay ra về.

Bước dần theo ngọn tiểu khê,

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.

Nao nao dòng nước uốn quanh,

Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.

Tiết Thanh Minh
Tiết Thanh Minh. Ảnh minh họa: Internet.

3. Bài thơ Thanh Minh của Hồ Chí Minh (bản dịch của Huệ Chi)

Thanh minh, mưa bụi mịt mù rơi

Trong ngục, tù nhân dạ rối bời

Ướm hỏi: tự do đâu có được ?

Lính canh xa trỏ cửa quan ngồi.

4. Bài thơ Thanh Minh của Đỗ Mục (bản dịch của Tương Như)

Thanh minh lất phất mưa phùn,

Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa.         

Hỏi thăm quán rượu đâu à?

Mục đồng chỉ lối Hạnh Hoa thôn ngoài.

Nếu biết bài thơ hay nào nữa về Thanh Minh trong tiết tháng 3 thì hãy mạnh dạn chia sẻ để nhiều người cùng biết nhé.

>>> Xem thêm: Nguồn gốc, lịch sử và ý nghĩa ngày Tết Thanh Minh

Giới thiệu hai bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh ngoài mộ

Giới thiệu hai bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh ngoài mộ

Vào ngày Tết Thanh Minh, người Việt thường có tục tảo mộ. Để mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hãy cùng tìm hiểu bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh ngoài mộ này.

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