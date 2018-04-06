Giới thiệu hai bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh ngoài mộ

Tâm linh - Tử vi 06/04/2018 09:05

Vào ngày Tết Thanh Minh, người Việt thường có tục tảo mộ. Để mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hãy cùng tìm hiểu bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh ngoài mộ này.

Với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", từ xa xưa Tiết Thanh Minh (hay Tết Thanh Minh, ngày lễ Thanh Minh) đã trở thành ngày lễ quan trọng, thiêng liêng, đi sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam cho dù đây không phải là cái Tết lớn như Tết Nguyên Đán. Vào ngày này, người dân thường chuẩn bị rất nhiều đồ lễ để cúng tại nhà hoặc ngoài mộ.

Dưới đây là bài văn khấn Tết Thanh Minh tại mộ để bạn tham khảo và chuẩn bị mâm cúng được tươm tất nhất.

văn khấn Tết Thanh Minh
văn khấn Tết Thanh Minh. Ảnh minh họa: Internet.

Bài văn khấn Tết Thanh Minh tại mộ của Đại đức Thích Thanh Tâm

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy hoàng thiên hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy các ngài thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày: (đọc ngày theo âm lịch).

Tín chủ chúng con là: (tên người khấn).

Ngụ tại: (địa chỉ của nhà tín chủ).

Nhân tiết thanh minh, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước án, kính mời chư vị tôn thần lai lâm chiếu giám.

Gia đình chúng con có ngôi mộ của: (cha, ông hay cụ tam đại, tứ đại theo vai của người dưới mộ so với tín chủ), táng tại xứ này, nay muốn sửa sang xây đắp. Vì vậy chúng con xin kính cáo các đấng thần linh, thổ công, thổ phủ, long mạch, tiền chu tước, hậu huyền vũ, tả thanh long, hữu bạch hổ và chư vị tôn thần cai quản trong khu vực này. Chúng con kính mời các vị chư thần về đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho vong linh được an nhàn yên ổn, siêu thoát. Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con toàn gia mạnh khỏe an bình, bốn mùa không tật ách, tám tiết hưởng thái bình.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

văn khấn Tiết Thanh Minh
Văn khấn Tiết Thanh Minh. Ảnh minh họa: Internet.

Bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh ngoài mộ theo sách Văn khấn cổ truyền

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy hương linh: (tên người dưới phần mộ, nếu là các cụ tổ tiên đã xa đời thì có thể gọi là cụ Tam Đại, Tứ Đại …).

Hôm nay là ngày … nhân tiết Thanh minh. Tín chủ chúng con là …… Ngụ tại địa chỉ …………

Chúng con và toàn thể gia đình con cháu, nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục, nền đức cao dày, gây dựng cơ nghiệp của … (người dưới phần mộ). Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước mộ, kính mời chân linh (cụ, ông, cha…….) lai lâm hiến hưởng.

Chúng con xin phép được sửa sang phần mộ, bồi xa, bồi thổ cho được dầy bền, tu sửa minh đường cho thêm vững chắc.

Cúi xin linh thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật , phù hộ độ trì con cháu, qua lại soi xét cửa nhà. Che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điều lành mang đến, điều giữ xua đi. Độ cho gia đạo hưng long, quế hòe tươi tốt. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Trong tết thanh minh, ngoài việc tảo mộ và cúng lễ ngoài các ngôi mộ, các gia đình cũng thường có cúng gia tiên tại nhà.

Chúc bạn và gia đình có một cái Tết Thanh Minh ấm áp và nhiều tài lộc.

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