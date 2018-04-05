Một số hình ảnh nổi bật trong lễ hội Đền Hùng Phú Thọ

Du lịch 05/04/2018 09:40

Cùng điểm lại một số hoạt động thú vị tại lễ hội Đền Hùng Phú Thọ qua một số hình ảnh nổi bật này.

Lễ hội Đền Hùng ngày xưa có sự tham gia của cộng đồng nhưng trong phạm vi cộng đồng làng xã xung quanh khu vực Đền Hùng tỉnh Phú Thọ, chủ yếu là nhân dân các xã thuộc huyện Lâm Thao (nay thuộc Thành phố Việt Trì). Hình ảnh lễ hội Đền Hùng ngày nay có sự tham gia của các tỉnh/thành trong cả nước, đây là cộng đồng nước, cộng đồng Quốc gia dân tộc. “Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội đặc biệt của dân tộc Việt Nam, người Việt về Giỗ Tổ tỏ lòng tôn kính tổ tiên, nhưng cũng là để nhân thêm tình yêu thương con người xứ sở, niềm tin vào cộng đồng của dân tộc Việt Nam”.

Rước kiệu tại lễ hội Đền Hùng
Rước kiệu tại lễ hội Đền Hùng. Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao mang đậm bản sắc văn hoá Đất Tổ như rước kiệu của các xã ven Đền Hùng, diễn xướng dân gian trình diễn trang phục dân tộc, đánh trống đồng, hát xoan, múa sư tử, đâm đuống, thi đấu bóng chuyền, bơi chải, bắn nỏ, cờ tướng, vật dân tộc… được tổ chức trong không gian rộng lớn từ thành phố Việt Trì đến khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng và các vùng phụ cận như Lâm Thao, Phù Ninh. Lễ hội còn có nhiều chương trình hoạt động như hoạt động như hội trại của 8 tỉnh tham gia ngày hội văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc gồm: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và 13 huyện thị của tỉnh Phú Thọ, trình diễn lễ hội truyền thống, diễn xướng dân gian, trình diễn trang phục vùng Đông Bắc…

Dâng bánh chưng tại lễ hội Đền Hùng
Dâng bánh chưng tại lễ hội Đền Hùng. Ảnh minh họa: Internet.

Không khí hoạt động hội sôi nổi với nhiều hoạt động dân gian, trong đó tiêu biểu là chương trình hoạt động “thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày”. Mỗi đội thi được chuẩn bị 5 kg gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, lá dong, lạt buộc để gói 5 chiếc bánh chưng vuông trong vòng 10 phút, sau đó đem luộc chín và kết quả đội nào đạt giải nhất được vinh dự chọn là địa phương được dâng lễ vật bánh chưng lên làm lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Lễ hội Đền Hùng
Lễ hội Đền Hùng. Ảnh minh họa: Internet.

Chương trình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng quy tụ được các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tiêu biểu trong phong trào văn hóa, thể thao quần chúng của các vùng, miền. Tạo điều kiện để được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và giới thiệu những nét văn hóa, thể thao, du lịch truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của mỗi dân tộc và nâng cao thêm sự hiểu biết về vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam. Đây là dịp để các tỉnh giới thiệu với bạn bè cả nước về tiềm năng văn hóa, thể thao, du lịch như dân ca, dân vũ, dân nhạc, các diễn xướng dân gian, trò chơi dân gian, trang phục truyền thống, lễ hội truyền thống, văn hóa ẩm thực, các môn thể thao truyền thống, đặc biệt là phát huy giá trị di sản văn hóa các vùng miền đất nước trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển để nhân dân các dân tộc hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn.

Thi gói bánh chưng tại Lễ hội Đền Hùng
Thi gói bánh chưng tại Lễ hội Đền Hùng. Ảnh minh họa: Internet.

Các hoạt động văn hoá trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương lành mạnh, phong phú, hấp dẫn, quy tụ được những sinh hoạt văn hoá dân gian đặc sắc của các vùng văn hoá tiêu biểu, kết hợp được nội dung truyền thống với văn hoá văn minh hiện đại, đáp ứng yêu cầu giáo dục và yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của nhân dân trong thời đại mới.

Tìm hiểu về lễ hội Đền Hùng - một di sản giá trị của dân tộc

Tìm hiểu về lễ hội Đền Hùng - một di sản giá trị của dân tộc

Lễ hội Đền Hùng được tổ chức hàng năm vào mồng 10 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của người Việt.

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Từ khóa:   lễ hội đền hùng giỗ tổ Hùng Vương

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