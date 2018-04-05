Một số hình ảnh nổi bật trong lễ hội Đền Hùng Phú Thọ

Lễ hội Đền Hùng ngày xưa có sự tham gia của cộng đồng nhưng trong phạm vi cộng đồng làng xã xung quanh khu vực Đền Hùng tỉnh Phú Thọ, chủ yếu là nhân dân các xã thuộc huyện Lâm Thao (nay thuộc Thành phố Việt Trì). Hình ảnh lễ hội Đền Hùng ngày nay có sự tham gia của các tỉnh/thành trong cả nước, đây là cộng đồng nước, cộng đồng Quốc gia dân tộc. “Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội đặc biệt của dân tộc Việt Nam, người Việt về Giỗ Tổ tỏ lòng tôn kính tổ tiên, nhưng cũng là để nhân thêm tình yêu thương con người xứ sở, niềm tin vào cộng đồng của dân tộc Việt Nam”.

Rước kiệu tại lễ hội Đền Hùng. Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao mang đậm bản sắc văn hoá Đất Tổ như rước kiệu của các xã ven Đền Hùng, diễn xướng dân gian trình diễn trang phục dân tộc, đánh trống đồng, hát xoan, múa sư tử, đâm đuống, thi đấu bóng chuyền, bơi chải, bắn nỏ, cờ tướng, vật dân tộc… được tổ chức trong không gian rộng lớn từ thành phố Việt Trì đến khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng và các vùng phụ cận như Lâm Thao, Phù Ninh. Lễ hội còn có nhiều chương trình hoạt động như hoạt động như hội trại của 8 tỉnh tham gia ngày hội văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc gồm: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và 13 huyện thị của tỉnh Phú Thọ, trình diễn lễ hội truyền thống, diễn xướng dân gian, trình diễn trang phục vùng Đông Bắc…