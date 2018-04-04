Ý nghĩa của Lễ hội Đền Hùng trong đời sống văn hóa người Việt

Lễ hội Đền Hùng, hay còn gọi là lễ hội Vua Hùng, là một ngày lễ lớn đối với người dân Việt Nam. vậy thì lễ hội Đền Hùng có ý nghĩa gì trong đời sống văn hóa người Việt.

Lễ hội Đền Hùng được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc nhằm mục đích tưởng nhớ đến công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước. Ý nghĩa của lễ hội Đền Hùng Lễ hội Đền Hùng. Ảnh minh họa: Internet. Trong sâu thẳm tâm thức của mỗi người dân Việt Nam bao đời nay, vua Hùng là vị tổ đã có công dựng nên quốc gia Văn Lang - nhà nước đầu tiên, sơ khai của dân tộc Việt Nam. Ngày giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội đền Hùng giữ vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh và tình cảm của các thế hệ người dân Việt Nam, vừa thiêng liêng, vừa cụ thể và là điểm tựa tinh thần, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

Xét cho cùng bản chất của lễ hội Đền Hùng: đạo hiếu là hạt nhân cốt lõi. Hành trình đi đến thể hiện đạo hiếu vượt qua “thác gềnh của lịch sử”, trải nghiệm qua thời gian, đạo hiếu thể hiện nhuần nhị trong từng lớp văn hoá, thuở ban đầu là thờ cúng các vị thần núi, thần sông, thần lúa…rồi vận hành chuyển hoá thành thờ cúng tổ tiên. Thuở ban đầu là thờ thần trên núi Nghĩa Lĩnh rồi đến việc xây dựng đền, chùa, thờ cúng, tổ chức lễ Giỗ mà lúc đầu chỉ là hội làng rồi dần dần chuyển hoá thành hội nước và Quốc lễ cùng với sự đoàn kết gắn bó của cả cộng đồng.. Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ hội Đền Hùng là đỉnh cao của truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. “Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là một hiện tượng lịch sử độc đáo hiếm có so với nhiều Quốc gia dân tộc trên thế giới”.

Lễ hội Vua Hùng. Ảnh minh họa: Internet. Cả dân tộc có chung ngày Giỗ Tổ, nên đến với lễ hội Đền Hùng, người dân có cảm nhận đặc biệt đây là dịp họ trở về với nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân báo hiếu với tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thành phần tham gia lễ hội Đền Hùng rất đa dạng: từ Lãnh đạo nguyên thủ Quốc gia, Lãnh đạo Bộ, ngành đến người dân bình thường, với đầy đủ các thành phần, giới tính, dân tộc, tôn giáo. Trình độ học vấn từ người có học hàm học vị, trình độ đại học, cử nhân, cán bộ công chức, học sinh sinh viên và người lao động phổ thông. Điều kiện địa lý cũng cho thấy du khách đến thăm Đền Hùng hội tụ đủ dân cư của các tỉnh, thành phố trong cả nước, các vùng miền, kiều bào, bạn bè Quốc tế đến từ nhiều nước trên thế giới. Dù tham dự với tinh thần tập thể hay tham dự lễ hội với tư cách cá nhân, tinh thần cộng đồng, ý chí đại đoàn kết dân tộc được thể hiện sinh động trong tâm thức mỗi người thông qua những dòng ghi cảm tưởng, là di sản văn hoá quý báu mãi mãi để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Người lao động nghỉ 5 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 Ngày 30/4 và 1/5 là hai ngày đầu tuần nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ bảy 28/4 đến thứ ba 1/5.

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