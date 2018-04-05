Tìm hiểu về lịch sử lễ hội Đền Hùng

Thời điểm ra đời Lễ hội Đền Hùng không được biên chép trong chính sử. Vì vậy, khi bàn về nguồn gốc của lễ hội đền Hùng còn có nhiều ý kiến khác nhau của các nhà nghiên cứu. Theo địa chí văn hoá dân gian vùng Đất Tổ, trên vùng đất Phú Thọ từ lâu đời đã hình thành lễ hội và các trò diễn trong lễ hội gắn liền với thời kỳ Hùng Vương dựng nước. “Những trò diễn trong đình đám, trong những lễ cầu được mùa, cầu năm mới tốt lành là trò diễn hội làng, những hình thức lễ nghi vui chơi của cả cộng đồng người quần cư trên cả một khu vực địa lý. Hội làng hay mở hội, cũng như đám làng tức làng vào đám chắc hắn phải được ra đời cùng với sự ra đời những ngôi làng của người Việt cổ. Những ngôi làng ấy là cái nền của Quốc gia văn Lang thời các Vua Hùng”.

Lễ hội Đền Hùng. Ảnh minh họa: Internet.

Hội Đền Hùng trước Hậu Lê, theo các cụ cao niên gốc xã Hy Cương (thuộc Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) kể: Ngày xưa, Lễ hội Đền Hùng chưa có quy mô tầm vóc lớn vượt ra ngoài địa phương như hiện nay, nội dung tổ chức còn trong hạn hẹp chỉ mở hội ở 3 làng riêng rẽ, chưa có hình thức tổ chức Giỗ Tổ chung của cả nước. Làng Vi và làng Trẹo mở hội cùng ngày vào tháng giêng và tháng 8 (vì hai làng này đều có chung nhau một ngôi Đình Cả), còn làng Cổ Tích tổ chức hội vào các ngày từ mồng 8 tới 12 tháng 3 âm lịch, trong đó chính tế vào ngày 11 và phần tế lễ cũng có khác với làng Vi và làng Trẹo.