Lúc này, xe bồn trộn bê tông mang BKS 24C - 064.XX của Công ty TNHH Hồng Lộc Lào Cai do T.Q.S. (SN 1989, trú phường Lào Cai, thành phố Lào Cai) điều khiển hướng thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa. Khi đến địa điểm trên đã bị đổ nghiêng sang bên trái và đè lên xe mô tô BKS 24B3 - 196.XX do anh L.V.C. (SN 1993) điều khiển đi ngược chiều, phía sau chở vợ là H.T.B. (SN 1996) cùng con trai L.Đ.T. (SN 2021).

Theo thông tin từ Giáo dục thời đại, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút tại Km 135 + 500, Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai.

Đồng thời, xe bồn đè lên ô tô bán tải BKS 24C - 135.XX do anh T.T.L. (SN 1983, trú tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai) đang đỗ trên lề đường. Xe ô tô bán tải BKS 24C - 135.XX sau khi bị xe bồn đè lên và bị đẩy đi đã đâm vào xe mô tô BKS 24B2 - 311.XX do bà P.T.H. (SN 1970, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai) điều khiển (đang đỗ trên lề đường).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong - Ảnh: Báo Giáo dục thời đại

Dẫn theo thông tin từ Báo Giao thông, vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình (trú tại thôn Mường Bát, xã Thống Nhất, TP Lào Cai) trên xe máy BKS 24B3-196.39 tử vong.