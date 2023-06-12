Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 135 + 500, Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai.
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Theo thông tin từ Giáo dục thời đại, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút tại Km 135 + 500, Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai.
Lúc này, xe bồn trộn bê tông mang BKS 24C - 064.XX của Công ty TNHH Hồng Lộc Lào Cai do T.Q.S. (SN 1989, trú phường Lào Cai, thành phố Lào Cai) điều khiển hướng thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa. Khi đến địa điểm trên đã bị đổ nghiêng sang bên trái và đè lên xe mô tô BKS 24B3 - 196.XX do anh L.V.C. (SN 1993) điều khiển đi ngược chiều, phía sau chở vợ là H.T.B. (SN 1996) cùng con trai L.Đ.T. (SN 2021).
Đồng thời, xe bồn đè lên ô tô bán tải BKS 24C - 135.XX do anh T.T.L. (SN 1983, trú tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai) đang đỗ trên lề đường. Xe ô tô bán tải BKS 24C - 135.XX sau khi bị xe bồn đè lên và bị đẩy đi đã đâm vào xe mô tô BKS 24B2 - 311.XX do bà P.T.H. (SN 1970, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai) điều khiển (đang đỗ trên lề đường).
Dẫn theo thông tin từ Báo Giao thông, vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình (trú tại thôn Mường Bát, xã Thống Nhất, TP Lào Cai) trên xe máy BKS 24B3-196.39 tử vong.
Các nạn nhân được xác định là anh L.Đ.C. (SN1993), chị H.T.B. (SN1996) và cháu L.Đ.T. (SN2021), chị B. đang mang bầu tháng thứ 6.
Theo thông tin từ Báo Pháp luật plus, ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Thống Nhất đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình và chỉ đạo chuẩn bị hậu sự cho nạn nhân. Đồng thời, trao hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân 1 triệu. Hội chữ thập đỏ xã hỗ trợ 1 triệu, Quỹ bảo trợ trẻ em của 2 triệu. Cán bộ, đảng viên thôn Mường Bát hỗ trợ gia đình phông rạp bàn ghế trị giá 5 triệu.