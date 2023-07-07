Thái Bình: Cháy lớn tại xưởng sản xuất đồ chơi, cột khói bốc cao cuồn cuộn

Vụ cháy xảy ra bên ngoài xưởng, lúc đó, công nhân của công ty này vẫn đang làm việc bình thường.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 7/7, lãnh đạo UBND xã Thụy Sơn (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại công ty sản xuất đồ chơi thuộc cụm công nghiệp Thụy Sơn.

Theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 14h40 chiều 7/7 tại khu vực bên ngoài nhà xưởng của Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình First Union Việt Nam thuộc cụm công nghiệp Thụy Sơn (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại cụm khu công nghiệp ở Thái Bình - Ảnh: Báo Lao Động

Thời điểm xảy ra cháy, cột khói bốc cao cuồn cuộn, cách xa cụm công nghiệp vài km cũng nhìn thấy.

Dẫn tin từ báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Thụy Sơn cũng cho biết thêm, vụ cháy xảy ra phía bên ngoài xưởng sản xuất của công ty. Lúc này, công nhân của công ty vẫn đang làm việc bình thường nhưng do vụ cháy ở phía ngoài nên không có thiệt hại gì về người chỉ bị hư hại tài sản của công ty. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế.

Được biết, Công ty TNHH kỹ thuật hoạt hình First Union Việt Nam là công ty 100% vốn Hong Kong chuyên sản xuất các sản phẩm đồ chơi thông minh xuất sang các nước như Mỹ, Canada, Chile, các nước châu Âu...

Cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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