Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên trong hầm máy của chiếc tàu cá bị chìm ở khu vực cầu cảng cá Cát Lở phường 11, Tp.Vũng Tàu vào rạng sáng nay.

Theo thông tin từ tạp chí điện tử Người đưa tin, ngày 19/7, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu thuộc Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tiến hành tiếp nhận từ chủ tàu cá KG 94351 TS thi thể thuyền viên Trần Văn D., sinh năm 1987, trú tỉnh Kiên Giang.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên trong hầm máy của chiếc tàu cá bị chìm ở khu vực cầu cảng cá Cát Lở phường 11, Tp.Vũng Tàu vào rạng sáng nay - Ảnh: Tạp chí điện tử Người đưa tin

Thuyền viên này được phát hiện tử vong trong hầm máy, lúc tàu cá này bị chìm ở khu vực cầu cảng cá Cát Lở phường 11, Tp.Vũng Tàu vào rạng sáng nay.

Theo thông tin ban đầu, vào 2h30 cùng ngày, tàu cá KG 94351 TS do ông Phạm Minh Dũng (sinh năm 1968, trú Tp.Vũng Tàu) làm chủ, bị chìm do gặp thời tiết xấu khi đang neo đậu tại khu vực cầu Cảng cá Cát Lở phường 11, Tp.Vũng Tàu.

Lúc này, trên tàu cá có thuyền viên Trần Văn D., đang ở lại trông coi tài sản trên tàu và bị mất tích.

Tàu cá KG 94351 TS chìm tại cầu cảng cá Cát Lở, TP Vũng Tàu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu cùng chủ tàu cá và lực lượng chức năng tiếp cận phương tiện, tìm kiếm thuyền viên D.

Đến 13h15 chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên D., tử vong trong khu vực hầm máy tàu.

Hiện thi thể thuyền viên và hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tàu chở 4 ngư dân bị sóng đánh chìm trên biển: Xúc động khoảnh khắc trở về từ 'cửa tử' Tàu bị chìm lúc 2h sáng 19/7, tuy nhiên do địa điểm gặp nạn rất xa bờ, mãi đến 11h, lực lượng cứu hộ mới đưa được 4 thuyền viên gặp nạn về bờ an toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tau-ca-bi-chim-luc-rang-sang-mot-thuyen-vien-tu-vong-thuong-tam-trong-ham-may-603478.html